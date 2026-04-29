Bella Hadid mise sur une tenue de plage rouge minimaliste

La mannequin américaine Bella Hadid a lancé l’été avant l’heure. Elle a publié un carrousel de photos balnéaires sur Instagram qui a immédiatement enflammé ses abonnés – et les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Un look rouge à l’allure bohème

Bella Hadid a partagé une longue série de photos depuis un cadre balnéaire paradisiaque, posant dans un océan d’un bleu cristallin sous un soleil généreux. Le post a généré 548 000 likes, 4 817 partages et 659 commentaires en quelques heures – des chiffres qui confirment l’impact immédiat de chaque publication de la mannequin sur les réseaux sociaux.

Pour cette escapade au bord de l’eau, Bella Hadid a misé sur un ensemble rouge à fines bretelles, ponctuellement superposé d’une veste blanche. Des bracelets en or, des colliers imposants et des boucles d’oreilles créoles complétaient le look. Le détail le plus remarqué : un bandana bleu imprimé porté dans les cheveux, apportant une touche bohème à l’ensemble.

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« Sœur sirène » : les fans sous le charme

Les commentaires ont afflué dès la publication du post. « Sœur sirène », a écrit une femme. Des réactions simples, mais révélatrices de l’effet produit par ces images – lumineuses, décontractées. Très vite, d’autres messages ont suivi, oscillant entre admiration et tendresse : « magnifique », « une vibe d’été permanent », « on dirait une scène de film ». Certains abonnés vont même plus loin, évoquant une forme d’évasion visuelle : « On a l’impression d’être ailleurs », commente une internaute.

Au-delà du simple compliment, c’est donc l’atmosphère qui semble avoir séduit. Une esthétique douce, presque intemporelle, où la spontanéité prend le pas sur la mise en scène. Beaucoup soulignent cette impression de naturel maîtrisé, cette façon de capter un instant sans effort apparent. Un engouement discret mais constant, qui confirme l’impact des publications de Bella Hadid.

Bella Hadid, reine de l’été avant l’heure

Ce carrousel s’inscrit dans une série de publications estivales signées Bella Hadid ce printemps 2026. La même semaine, elle avait également été photographiée sur un yacht dans une robe Chloé en dentelle ivoire à épaules dénudées, publiée par sa styliste Mimi Cuttrell. Deux univers distincts – le rouge vif et le blanc immaculé – mais la même maîtrise de l’image estivale.

En résumé, Bella Hadid n’a pas simplement posté des photos de vacances – elle a donné le ton de l’été 2026. Rouge, bohème et ensoleillé = les 548 000 likes ne sont que le début.