À 60 ans, Elizabeth Hurley captive les regards dans une robe scintillante

Anaëlle G.
@elizabethhurley1 / Instagram

L’actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley a captivé tous les regards lors du Portrait Gala 2026 à la National Portrait Gallery de Londres, dans une robe scintillante asymétrique qui sublimait sa silhouette.

Une robe spectaculaire et structurée

Le 17 mars 2026, Elizabeth Hurley s’est imposée sur le tapis rouge dans une création moulante ornée de sequins et cristaux, mêlant une manche longue d’un côté et une fente cuisse ultra-haute de l’autre. Un motif spiralé incrusté à la hanche ajoutait du « volume dramatique », tandis que la découpe dévoilait élégamment sa jambe à chaque mouvement. Cette tenue soulignait sa silhouette avec une maîtrise parfaite de la haute couture.

Des accessoires qui complètent l’éclat

Elizabeth a aussi opté pour des escarpins plateforme argentés, des boucles d’oreilles chandelier étincelantes et un maquillage smoky intense rehaussé d’une touche rose sur les lèvres. Sa chevelure lisse et brillante, ramenée sur une épaule, encadrait ce look scintillant avec une élégance intemporelle. Ce choix minimaliste laissait la robe dominer, transformant chaque cliché en image iconique.

Un gala parmi les stars

L’événement (Portrait Gala 2026), qui réunit mode, art et célébrités pour financer la galerie, a accueilli aussi la mannequin et actrice britannique Rosie Huntington-Whiteley en petite robe noire plongeante, l’actrice britannique  Kristin Scott Thomas en longue robe noire sobre, ainsi que l’humoriste anglais James Corden et la personnalité de la télévision anglaise Tamara Beckwith. Elizabeth Hurley, photographiée main dans la main avec cette dernière, incarnait l’élégance absolu de la soirée londonienne.

En résumé, connue pour sa robe Versace à épingles de sûreté (1994) et ses redécouvertes d’archives (comme une Versace de 1999 en 2026), Elizabeth Hurley cultive un style intemporel. À 60 ans, elle confirme son statut de déesse de la mode, refusant les conventions d’âge pour des looks toujours percutants.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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