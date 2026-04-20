Pamela Anderson, 58 ans, relance cette tendance denim des années 2000

Pamela Anderson fait un retour remarqué avec un style fortement ancré dans l’esthétique denim, mettant en avant une silhouette à taille très haute, ajustée au niveau des hanches et des cuisses, puis évasée sur le bas. Cette allure évoque immédiatement certains jeans emblématiques des années 2000. L’actrice et icône mode démontre ainsi que les tendances passées peuvent conserver toute leur force.

Un retour aux jeans « très taillés »

Le modèle que Pamela Anderson porte reprend une coupe caractéristique de la fin des années 1990 et du début des années 2000 : taille très haute, hanches bien dessinées, ligne près du corps sur la jambe, puis ouverture évasée à partir du bas. Cette structure met en valeur la silhouette en soulignant les formes de manière affirmée. Longtemps associée à son image des années 90, cette esthétique revient aujourd’hui avec une lecture différente : non plus comme un simple symbole générationnel, mais comme une pièce qui reflète un parcours, une identité.

Même si la coupe reste fidèle à cet esprit, Pamela Anderson actualise l’ensemble avec des choix plus sobres : t-shirt minimaliste, baskets plutôt que talons vertigineux, et coiffure « naturelle ». Ce contraste traduit une évolution de son image, passant d’une « icône très construite » à une femme qui affirme son style avec plus de simplicité.

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Une tendance qui résonne avec les réseaux sociaux

La diffusion de cette silhouette inspirée des années 2000, que ce soit sur ses réseaux sociaux ou lors d’apparitions publiques, renforce son impact auprès des nouvelles générations. Ces dernières reconnaissent immédiatement des codes visuels familiers, remis au goût du jour. De leur côté, les marques de denim suivent le mouvement en proposant davantage de coupes taille haute, ajustées et légèrement évasées, preuve que cette direction stylistique dépasse le simple effet nostalgique.

En définitive, le retour de Pamela Anderson ne se résume pas à une évocation des années 2000. Elle illustre la capacité du denim structuré à traverser le temps en se renouvelant. En revisitant ces coupes avec confiance, Pamela Anderson propose une interprétation contemporaine d’un style passé, où l’attitude prime sur l’âge et où la mode devient un terrain d’expression personnelle.