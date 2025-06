Elle a joué le rôle d’une médecin pendant des années et en est aujourd’hui devenu une

Pendant des années, elle a incarné une chirurgienne brillante à l’écran. Aujourd’hui, la réalité rejoint la fiction pour Sandra Oh alias Dr Cristina Yang dans la série médicale Grey’s Anatomy, devenue docteure « pour de vrai ».

Un clin d’œil du destin pour Cristina Yang

Le 15 juin dernier, l’actrice canadienne a reçu un doctorat honorifique du Dartmouth College, une prestigieuse université américaine située à Hanover, dans le New Hampshire. Connue pour son rôle emblématique du Dr Cristina Yang dans la série médicale Grey’s Anatomy, Sandra Oh a partagé l’événement avec ses abonnés Instagram, posant en toge et lunettes sur le nez, avec la légende pleine de malice : « Une docteure, pour de vrai ».

Un discours marqué par l’humilité et la reconnaissance

Lors de la cérémonie de remise des diplômes, l’actrice a pris la parole pour revenir sur son parcours et les leçons tirées de ses 10 années dans Grey’s Anatomy. « Je n’ai jamais été à l’université. J’ai seulement joué des personnages qui y étaient allés. Merci de m’avoir aidée à réaliser le rêve de mes parents : que j’obtienne un diplôme. Et un doctorat, qui plus est ! », a-t-elle déclaré avec émotion.

Elle a aussi tenu à remercier Shonda Rhimes, créatrice de la série et ancienne étudiante de Dartmouth, pour ses conseils lors de la rédaction de son discours. « Cette opportunité m’a apporté stabilité financière, célébrité et privilèges. Ce fut aussi l’une des décennies les plus difficiles de ma vie. J’ai tiré de profondes leçons de cette période, car elle était souvent très inconfortable », a-t-elle confié.

Une figure toujours emblématique de la série médicale

Bien qu’elle ait quitté la série en 2014, le personnage de Cristina Yang reste l’un des plus marquants de Grey’s Anatomy, qui vient d’entamer sa 20e saison sur TF1 en mars dernier. Sandra Oh y incarnait une chirurgienne brillante, ambitieuse et complexe, un rôle qui lui a valu reconnaissance et admiration à l’international.

Son passage dans la série a aussi été salué pour la représentation des femmes racisées dans des rôles de premier plan à la télévision américaine, contribuant à faire évoluer les standards de l’industrie.

Un hommage subtil à son parcours d’actrice

Le doctorat honorifique remis à Sandra Oh est un hommage à l’ensemble de sa carrière artistique, de son impact culturel et de son engagement dans les arts. Ce type de distinction, fréquemment accordé à des personnalités influentes, symbolise une reconnaissance de leur contribution significative dans leur domaine.

Ce geste de la part de Dartmouth College revêt une dimension particulière pour une artiste qui n’a jamais franchi les bancs de l’université, mais dont les personnages ont touché et inspiré des millions de téléspectateurs.

L’histoire de Sandra Oh rappelle ainsi que les parcours ne sont pas linéaires et que l’excellence peut prendre de multiples formes. De la salle d’opération fictive de Seattle à l’estrade d’une université prestigieuse, l’actrice continue d’inspirer par son talent, son humilité et sa détermination. Une belle manière de boucler la boucle pour celle qui a incarné l’une des médecines les plus célèbres du petit écran.