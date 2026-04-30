La chanteuse américaine Lizzo célèbre son anniversaire dans une robe noire « audacieuse »

Lizzo n’a pas fait les choses à moitié pour ses 38 ans. Le 27 avril 2026, la chanteuse a célébré son anniversaire au Chateau Marmont à Los Angeles dans une robe noire diaphane – et a profité de l’occasion pour annoncer une nouvelle qui a fait encore plus de bruit que sa tenue.

Un anniversaire doublé d’une grande annonce

Quelques heures avant sa soirée d’anniversaire, Lizzo a partagé sur Instagram une photo de sa main manucurée tenant une version miniature d’elle-même, pour annoncer la sortie de son troisième album studio intitulé « Bitch », prévu le 5 juin 2026. « JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR MOI ! Pour fêter ça, je vous présente – MON NOUVEL ALBUM LE 5 JUIN ! », a-t-elle légendé. Une façon de transformer son propre anniversaire en événement musical.

La robe noire qui a tout retenu

Pour la soirée au Chateau Marmont, Lizzo portait une robe longue noire à bretelles spaghetti, dont deux découpes sur les hanches et les côtés des jambes étaient recouvertes d’un mesh diaphane, créant un effet peau visible sur toute la longueur de la jupe. Ajustée à la silhouette, la pièce soulignait ses formes tout en jouant sur les contrastes entre opacité et transparence. Une allure à la fois glam et chic.

Des accessoires qui renforcent l’impact

Pour compléter le look, Lizzo portait des stilettos noirs à bout pointu en cuir verni, des lunettes de soleil rectangulaires enveloppantes, et plusieurs bracelets joncs. Un étole en fourrure marron drapée autour des bras apportait un contraste doux et théâtral. La coiffure – de longues ondulations blond doré – et un rouge à lèvres rose mat avec des cils dramatiques finalisaient une silhouette pensée jusqu’au moindre détail.

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Un printemps 2026 très actif

Cet anniversaire couronne un printemps particulièrement dense pour Lizzo. Lors du premier week-end de Coachella, le 10 avril, elle a fait une apparition surprise sur la scène Sahara aux côtés de la rappeuse américaine Sexyy Red, jouant de la flûte et dansant sur une immense poupée Labubu géante dans un justaucorps noir à découpes. Entre Coachella, l’annonce de son album et cette soirée d’anniversaire mémorable, Lizzo semble avoir décidé que 2026 serait son année.

Un nouvel album annoncé, une robe noire diaphane, une soirée au Chateau Marmont en amoureux – Lizzo a ainsi fêté ses 38 ans comme elle fait tout : avec éclat, sans retenue et en musique.