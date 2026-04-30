L’actrice Gwyneth Paltrow partage les pièces « inattendues » qui vont marquer 2026

L’actrice américaine Gwyneth Paltrow n’a pas besoin d’un défilé pour influencer la mode. En cette fin d’avril 2026, elle a partagé sur Instagram une série de tenues qui résument mieux que n’importe quel magazine ce qui va compter ce printemps 2026.

Une influenceuse « quiet luxury » suivie par 10 millions d’abonnés

Au fil des années, Gwyneth Paltrow s’est imposée sur Instagram comme une ambassadrice d’une esthétique élégante et minimaliste, dans l’esprit « quiet luxury ». Elle y partage des looks simples à porter au quotidien, faciles à reproduire et accessibles. Son compte, suivi par près de 10 millions d’abonnés, mêle coulisses d’événements, selfies avec ses proches, cours de cuisine – et des tenues qui font systématiquement parler.

La petite robe noire revisitée esprit campagne

Le premier look du carrousel remet au goût du jour la classique petite robe noire en lui insufflant un esprit champêtre : un modèle à manches courtes avec un col blanc contrasté orné de boutons, dont le bas s’évase légèrement en coupe midi – porté avec des mocassins noirs qui traversent tous ses looks. Une façon simple et efficace de moderniser un intemporel sans le dénaturer.

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Le combo inattendu : cardigan marine et bermuda cargo rose

C’est probablement l’association la plus « surprenante » du carrousel. Gwyneth Paltrow associe un cardigan bleu marine avec un bermuda cargo rose, porté sans chaussure – une silhouette chic et décontractée que l’on imagine facilement prolongée par des tongs minimalistes. Un mélange de couleurs et de matières qui illustre parfaitement l’art du contraste sans effort.

La jupe en dentelle et le pull noir, le duo romantique

Pour affronter la fraîcheur printanière, Gwyneth Paltrow mise aussi sur la simplicité d’un pull noir combiné à une jupe midi satinée bordée de dentelle blanche, le tout accompagné de babies en cuir. Un look qui prouve que la dentelle gagne à être portée avec des pièces sobres plutôt qu’avec d’autres ornements.

Le retour du pantalon capri et de la marinière

Pour les balades ensoleillées, Gwyneth Paltrow remet en circulation la marinière, associée à un pantalon capri noir et des ballerines. Le pantalon capri, que beaucoup croyaient définitivement rangé dans les archives des années 2000, fait donc un retour affirmé – et dans les mains de Gwyneth Paltrow, il semble tout à fait à sa place en 2026.

Le duo t-shirt/jean, élevé par les détails

Gwyneth Paltrow revisite enfin l’incontournable duo t-shirt blanc et jean, accessoirisé d’une fine ceinture et de babies. Rien de révolutionnaire en apparence – mais c’est précisément là que réside la leçon : un accessoire bien choisi, une ceinture qui marque la taille, et le look le plus basique du dressing devient une tenue à part entière.

En quelques looks publiés sur Instagram, Gwyneth Paltrow a ainsi résumé l’essentiel du printemps 2026 : des silhouettes simples, des associations parfois inattendues, et l’art de transformer les pièces les plus « banales » en looks mémorables. Le tout sans effort apparent – ce qui est, au fond, la définition même du « quiet luxury ».