4 tailles d’écart, mêmes tenues : ces deux amies prouvent que la mode n’a pas de limites !

Elles sont reliées par le fil de l’amitié mais aussi par le tissu. Elles fusionnent régulièrement leur garde-robe et arborent les mêmes looks. Ariella Nyssa et Jessica Bader partagent tout, y compris leur amour de la mode. Quatre tailles les séparent sur les étiquettes mais le rendu final est toujours splendide que ce soit sur les rondeurs de l’une ou la silhouette longiligne de l’autre. Si de nombreuses meilleures amies s’échangent des hauts, des robes à strass et des jeans moulants, les deux sœurs de cœur, elles, font leur shopping au diapason. À défaut de pouvoir faire du troc de vêtements, elles s’habillent pareil avec des pièces moulées pour leur morphologie. Un superbe effet miroir.

Une tenue similaire sur des corps différents

Elles ne se copient pas, elles s’habillent en harmonie avec des pièces matchy-matchy. Elles ont un dressing similaire et forment une belle paire de fashionistas. Non, elles ne cherchent pas à se ressembler. Elles veulent simplement montrer que chaque corps est unique et mérite d’être célébré. Même si elles arborent des tenues tout en mimétisme, elles gardent toutes les deux leur singularité. L’une a des poignets d’amour, des cuisses qui se touchent, un ventre qui ondule et une poitrine généreuse. L’autre affiche une taille fine et des formes plus discrètes. Il y a la blonde à l’allure de surfeuse et la brune badass. Ariella Nyssa et Jessica Bader se sont fait connaître sur la toile, à travers des vidéos façon « défilé 2.0 ». C’est presque devenu leur marque de fabrique.

Elles prennent la pose avec les mêmes pièces sur le dos. Robe de plage ajourée ou bikini échancré parsemé de coquillage, ensemble en satin ou tenues de sport flashy, elles ne font qu’un. Elles incarnent parfaitement le mot « alter-égo ». Toujours avec cette complicité qui transperce l’écran, elles font une ode à leurs courbes respectives. Chaque vidéo est une démonstration de style et une leçon de confiance.

Ces meilleures amies, unies, non pas par les liens du sang mais par ceux du vêtement, prouvent que la taille n’est qu’un chiffre. En 36 ou en 44, les créations qui ornent leurs corps ne perdent rien de leur superbe. Nul besoin d’avoir un corps sculpté dans les standards pour se permettre une robe moulante, un ensemble dénudé ou une mini-jupe qui jette les pleines lumières sur la chute de rein.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ariella Nyssa (@ariellanyssa)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ariella Nyssa (@ariellanyssa)

La beauté réside dans chaque courbe

Dans une société qui a la fâcheuse tendance à mettre les femmes en compétition, Ariella et Jessica, elles, accordent leur vestiaire pour faire passer le message contraire. Pendant ses jeunes années, Ariella ne pouvait pas s’empêcher de se comparer à ses amis. Elle se sentait « trop » ou « pas assez ». Elle avait toujours l’impression d’être moins bien que les autres. Combien de fois a-t-elle masqué son ventre avec sa serviette de bain à la plage ? Combien de fois a-t-elle envié le corps de ses amies minces ? Beaucoup trop.

Aujourd’hui ambassadrice de la marque FashionNova, griffe qui donne la part belle aux femmes pulpeuses, elle réalise des vidéos qu’elle aurait aimé voir quand elle était en mal d’estime. Des vidéos dans lesquelles des pièces mode identiques s’érigent sur des corps variés. Ariella et Jessica œuvrent pour une mode plus libre, sans interdits, ni compromis. Elles contredisent cette règle qui prétend que chaque morphologie doit avoir un dress code « approprié ».

Cellulite ou pas, bourrelets ou ventre plat, poitrine qui tombe ou fièrement dressée, les tenues que les deux amies portent à l’unisson font le même effet que ce soit sur l’une ou sur l’autre. Elles enfilent les mêmes tenues, les mêmes coupes et prouvent que le style ne se mesure pas en centimètres de hanches.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par jessica bader (@godbless_jess)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par jessica bader (@godbless_jess)

Utiliser la mode pour s’aimer plus fort

De nombreuses jeunes filles pensent encore, à tort, qu’il faut atteindre un corps en sablier pour s’autoriser certaines pièces mode et s’habiller sans se poser de questions. Ariella et Jessica combattent fermement cette idée à coup de robes asymétriques et de maillots de bain allégés en matières. Leur mantra ? Même tenue, même énergie, même confiance.

La mode n’a pas toujours été clémente avec les courbes voluptueuses. Mais elle n’est pas forcément synonyme de complexes. Jessica, qui a un corps « normé » et Ariella, qui a une silhouette plus proche de la réalité, se servent de cet art pour se tricoter une confiance robuste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ariella Nyssa (@ariellanyssa)

Une tenue a la même valeur, qu’elle s’expose sur un corps en X, en H en V, un 34 ou un 46. Ce qui fait son charme c’est avant tout la personne qui la porte, son allure, son aura. La beauté est un tout.