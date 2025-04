« J’ai envie de porter du court » : à 50 ans, elle casse les codes

Elle a passé la cinquantaine, mais son dressing ne s’est pas rempli de pull en laine disgracieux, de jupe crayon terne et de gilet couvrant pour autant. Au contraire, il compte des pièces mode à la pointe des tendances qui rivalisent avec celles des modeuses les plus en vogue. Erica, créatrice de contenu « silver », porte des vêtements que l’on associe trop souvent à la jeunesse et que l’on cantonne à une seule et unique génération. Des étoffes branchées que l’on couvre de compliments sur une femme de vingt ans, mais que l’on juge inappropriées, voire ridicules, lorsqu’ils trônent sur le corps d’une cinquantenaire. Cette fashionista, qui surpasse volontiers les interdits, s’est présentée dans un short en cuir court. Un look affirmé qui devrait être « normal », pas « courageux ».

Le short en cuir n’a pas d’âge ni de profil type

Selon la société, qui fait régulièrement la propagande de la jeunesse éternelle, la cinquantaine marque la fin des jupes courtes, des tops moulants, des robes décolletées et des shorts. Il faut masquer les jambes, couvrir les bras, ranger la poitrine derrière des cols montants et surtout plébisciter des couleurs qui passent partout. Lorsqu’une cinquantenaire daigne faire un écart et s’émanciper de ce dressing « sage », on l’accuse de vouloir « faire la jeune ». On lui dit que ce n’est plus de son âge.

Or, les femmes de cinquante ans qui arborent des escarpins vertigineux et des imprimés félins ne le font pas pour attirer l’attention ou rester désirables, mais bien pour se faire plaisir. C’est en tout cas la mentalité d’Erica, qui brave les règles et qui s’habille en dehors des normes. La créatrice de contenu, qui aide les femmes de son âge à trouver leur style sans compromis, a une garde-robe qui déborde de vêtements modernes. Des habits qui font fantasmer les cinquantenaires, mais vers lesquels elles se tournent rarement dans les rayons.

Il y a d’ailleurs un look qui a retenu l’attention des internautes. Dans cette tenue, Erica porte une chemise à volant grise. Jusque là rien d’incroyable. Sauf qu’elle n’associe pas ce haut romantique avec un pantalon à pince comme lui conseilleraient les magazines féminins. En bas, elle affiche un short en cuir évasé qui met à l’honneur ses jambes. Loin de cacher cette tenue sous un trench démesuré qui arrive aux chevilles, elle plébiscite un manteau court qui révèle tout. Un look bien plus séduisant que le combo tunique et pantalon stretch.

Une tenue qui envoie valser les clichés

Erica redore le portrait de la cinquantenaire. Avec cette tenue qui va bien au-dessus des genoux, elle prouve que l’âge ne doit pas déterminer le style. « Mes choix vestimentaires sont ce qu’ils sont. Je les assume et je revendique le droit des femmes à porter ce qu’elles veulent comme elles veulent », dit-elle sous une autre publication. Cette tenue sans modération prouve que la coquetterie n’a pas de date limite ni de fin. Son look est moderne et assumé.

Ce n’est pas parce qu’on entre dans la cinquantaine que l’on doit jeter ses cuissardes, ses jupes courtes et ses robes bustier par la fenêtre. Ce n’est pas parce qu’on a la peau froissée qui dévale sous les bras et des varices sur les jambes que l’on doit faire preuve de retenue sur le bitume. Et ça, c’est le crédo de cette icône née.

Des avis mitigés entre éloges et critiques

En s’appropriant sans vergogne le short en cuir, la cinquantenaire tente de faire bouger les dressings monotones de ses conscrites. Pourtant, la société ne semble pas tout à fait prête à voir des femmes de cet âge se la jouer gravure de mode. Porter le short en cuir à 50 ans est encore une « aberration » pour des irréductibles du total look de grand-mère. Certainement, les mêmes qui ont suivi l’émission culpabilisante « Les Reines du Shopping ». Les commentaires laissés sous la vidéo parlent d’eux-mêmes. Au milieu des éloges, quelques critiques s’infusent.

« Avec les rides en moins, ce serait mieux ». « Un collant plus opaque, ça aurait fait plus chic ». Et en face, il y a celles qui prennent parti pour cette mode sans restrictions. « Elle s’habille mieux que moi ». « Il n y a aucun débat à ouvrir ». « Ça vous plaît c’est la seule qui compte, entre nous c’est canon ».

Moral ? Les femmes de 50 ans n’ont pas à se cacher

Les cinquantenaires n’ont pas à défigurer leur dressing ni à réduire leur style à des tons neutres ou des coupes « raisonnables ». Elles n’ont pas à se conformer à des règles qui ne leur ressemblent pas. Le vrai pouvoir, c’est de continuer à se choisir, chaque matin, avec audace, avec instinct, avec panache.

En short en cuir, en mini-robe pailletée ou en top dos nu, la mode n’a pas de « visage ». À 50 ans comme à 20, le style est une déclaration, pas une concession. Et Erica, en assumant le sien, donne envie à bien d’autres de faire pareil.

Ce n’est pas le short en cuir qui est osé. C’est l’idée qu’on puisse encore croire qu’il existe un âge pour se censurer. Erica n’a pas envie d’entrer dans les cases. Elle veut juste entrer dans ses habits préférés et de se dire « c’est moi » en se regardant dans le miroir.