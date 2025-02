Ancienne étoile montante des podiums, Victoire Maçon-Dauxerre a brisé le silence sur les exigences extrêmes du mannequinat dans son livre Jamais assez maigre, publié en 2016. Repérée à 18 ans alors qu’elle préparait le concours de Sciences Po, elle a rapidement intégré l’agence Elite, défilé pour les plus grandes maisons de couture et vécu une descente aux enfers marquée par l’anorexie mentale. Aujourd’hui actrice et fervente militante contre le diktat de la minceur, elle témoigne sur les pressions inhumaines imposées aux mannequins.

Une course effrénée à la minceur

Dans une interview accordée à Vanity Fair, Victoire Maçon-Dauxerre revient sur l’absurdité des standards de l’industrie de la mode : « Mais je me rendais tout de même compte que quelque chose n’allait pas, car on m’a demandé de faire une taille 32 alors que je mesure 1m80. J’étais constamment anxieuse de ne pas correspondre aux critères et de ne pas avoir de travail ».

Pour conserver cette silhouette ultra-fine, elle se soumet alors à un régime draconien, ne consommant que trois pommes par jour, tout en se promettant qu’elle retrouverait une alimentation normale plus tard. Mais rapidement, l’engrenage se referme sur elle : « Une voix dans ma tête m’en empêchait et j’avais toujours peur de ne plus rentrer dans les vêtements. ».

Son témoignage met en lumière les dérives de l’industrie, où l’extrême maigreur est non seulement encouragée, mais exigée pour décrocher des contrats.

Un combat pour changer les mentalités

Depuis son retrait du mannequinat, Victoire Maçon-Dauxerre utilise sa voix pour dénoncer ces pratiques dangereuses. En 2015, elle soutient l’amendement de loi du député Olivier Véran, visant à interdire l’emploi de mannequins trop maigres et à réguler leurs conditions de travail. Elle participe également à la rédaction d’une charte encadrant le mannequinat en France, pour protéger celles qui, comme elle, ont été prises dans cette spirale destructrice.

Aujourd’hui actrice, notamment dans les séries Versailles, Vikings et Demain nous appartient, Victoire Maçon-Dauxerre continue de sensibiliser l’opinion publique et encourage les jeunes filles à ne pas se laisser piéger par les diktats de la mode.

Vers une industrie plus responsable ?

Son combat a permis de faire évoluer les mentalités, et certaines marques s’engagent progressivement vers plus d’inclusivité et de diversité corporelle. Mais il reste encore beaucoup à faire. À travers son histoire, Victoire Maçon-Dauxerre rappelle l’importance de s’accepter tel que l’on est et de ne pas sacrifier sa santé pour un idéal inaccessible.

En mettant en lumière les dérives d’une industrie obsédée par des normes corporelles irréalistes, Victoire Maçon-Dauxerre brise un tabou et redonne une voix à celles et ceux qui souffrent en silence. Son parcours inspire une réflexion essentielle sur l’image du corps véhiculée par le monde de la mode.