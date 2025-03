« J’ai dû attendre 60 ans pour aimer mon corps » : cette chanteuse des années 90 livre un message fort

Elle a marqué toute une génération avec son hymne pop-country « Man ! I Feel Like a Woman! ». Derrière cette image de femme forte et indépendante, Shania Twain a longtemps traîné ses complexes sur scène et bataillé avec son reflet. C’est seulement arrivée à 60 ans que l’icône des années 90 commence à s’accepter telle qu’elle est et à se libérer du regard des autres. Il vaut mieux tard que jamais. La chanteuse, qui a évolué dans une époque où les standards de beauté faisaient rage, brise le silence et livre un message puissant sur l’acceptation de soi. Cette fois-ci, elle prend le micro non pas pour mettre de la joie dans nos oreilles, mais pour y glisser une précieuse leçon d’amour-propre.

Une carrière sous pression

Dans ses clips, Shania Twain incarnait une femme confiante et sûre d’elle. Souvenez-vous de « Man! I Feel Like A Woman! » où elle arborait une cravate et un costard sensuel. Elle performait au milieu d’une troupe de musiciens et rien ne semblait pouvoir remettre en question son talent. Pourtant, ce n’était qu’une façade. La chanteuse canadienne, qui a donné un véritable coup de fouet au style country, était même tout l’inverse de ce qu’elle laissait entrevoir à l’écran. Dans une interview accordée à US Weekly, elle révèle l’envers du décor, bien moins rutilant que ce qu’il ne paraissait.

« J’ai toujours manqué de confiance en moi. J’ai longtemps détesté être une fille », confiait-elle

Dans les années 90, Shania Twain était sous les projecteurs, mais aussi sous le regard critique de l’industrie et du public. Entre ses confrères qui lui faisaient comprendre qu’elle n’était pas la bienvenue dans le milieu country et les exigences irréalistes qui planaient sur son physique, Shania Twain n’a pas eu une carrière tendre.

« J’ai toujours dû cacher mes courbes pour être prise au sérieux », explique-t-elle. Adolescente, elle allait même jusqu’à bander sa poitrine pour pouvoir jouer au football avec les garçons. Aujourd’hui encore, Shania Twain peine à exercer son art « en paix ». Les internautes défoulent leur pouce sur ses choix vestimentaires, omettant totalement le talent vocal de la chanteuse.

Le poids du regard des autres

Parfois, on dit que le succès fait pousser des ailes et donne la grosse tête, mais Shania Twain, elle, a hérité d’autres effets secondaires. Elle n’a vu que le côté obscur de la célébrité. Dans l’interview livré à US Weekly, la chanteuse évoque d’ailleurs un mal souvent passé sous silence : la dysmorphie corporelle. Ce trouble psychologique altère la perception de soi. Chaque passage devant la glace devient alors une épreuve redoutable.

Ce trouble, qui touche majoritairement les femmes, pousse celles qui en souffrent à se focaliser sur des détails insignifiants que personne d’autre ne remarque. Ce qui crée une véritable détresse psychologique. Shania Twain, soumise aux terribles diktats de beauté, a passé sa carrière entière à se juger. Désormais elle tente de panser ses insécurités et de s’apprécier à sa juste valeur. Chose qui lui était totalement impossible quelques années en arrière.

L’acceptation tardive, mais libératrice

On dit souvent que 60 ans est l’âge de la sagesse et il faut croire que ce n’est pas un mythe. Shania Twain le confirme : elle se sent « mieux » depuis qu’elle a basculé dans la sixième décennie. Si certaines stars refusent de vieillir, la chanteuse néo-country, elle, embrasse cette tranche de vie. Il lui a fallu du temps pour arrêter de voir des défauts là où il n’y en avait pas. Mais Shania Twain regagne doucement cette estime, perdue en cours de route, sur fond d’injonctions.

« J’aurais aimé arriver à ce stade bien plus tôt, mais je pense que se référer aux autres est dangereux. Pour moi, marcher sur la plage en maillot de bain, c’est se dire, bien sûr, je n’ai pas le corps que j’imaginais, car mon image du corps parfait est celle d’un top model sans cellulite, aux proportions dites parfaites et à la démarche magnifique. Ce n’est tout simplement pas moi. Vous pouvez passer beaucoup de temps à ignorer à quoi vous ressemblez réellement. Soyez juste réaliste avec vous-même ! », insistait-elle

Ce changement d’état d’esprit se lit aussi dans ses looks, plus affirmés. Shania Twain troque volontiers l’imprimé peau de vache contre le léopard et le pantalon de cowboy contre des jupes courtes en satin. Elle rattrape le temps perdu et brave tous les interdits que la société impose aux sexagénaires. Pas question pour elle de passer le reste de sa carrière à se « brider ».

Lors de son dernier show à Las Vegas ou encore dans l’émission spéciale Noël de Sabrina Carpenter, diffusée sur Netflix, Shania Twain a enfin osé être elle-même. C’est ce qui s’appelle l’effet papillon. La chanteuse prouve qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre à s’aimer.