Splendide : elle prouve que le maillot deux pièces n’est pas réservé aux filles minces

À l’heure où la société prône de plus en plus la diversité, certaines personnes osent briser les codes et redéfinir la notion même de beauté. Fluvia Lacerda est l’une de ces icônes modernes qui inspire des milliers de femmes à s’aimer telles qu’elles sont. En portant fièrement des maillots de bain deux pièces qui épousent ses courbes, elle envoie un message fort : le bikini n’est pas réservé aux silhouettes minces.

Une icône de la confiance en soi

Fluvia Lacerda n’est pas une nouvelle venue dans le monde de la mode. Surnommée la « Gisele Bündchen des mannequins grande taille », elle a su imposer son style et sa personnalité dans un univers souvent dominé par des standards rigides.

En posant en bikini sans le moindre filtre ni retouche, Fluvia envoie un message puissant : la confiance en soi est le plus beau des accessoires. Ce n’est pas le chiffre inscrit sur une étiquette ou une balance qui détermine votre valeur – c’est l’attitude, l’acceptation de soi et la capacité à embrasser sa singularité. Sur ses photos Instagram, on la voit sourire, rayonner, jouer avec les motifs et les couleurs de son bikini. Pas d’artifice, juste une femme qui s’aime, et ça, c’est contagieux !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fluvia Lacerda (@fluvialacerda)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fluvia Lacerda (@fluvialacerda)

Le maillot de bain deux pièces, un symbole de liberté

Choisir de porter un maillot deux pièces quand on ne fait pas une taille « standard » ? C’est un acte de rébellion douce contre les diktats de la mode. Le bikini a longtemps été présenté comme le privilège des filles minces, comme si le droit de montrer son ventre, ses hanches ou ses cuisses était réservé à une élite corporelle.

Fluvia Lacerda renverse ce mythe. En enfilant divers maillots deux pièces, elle proclame haut et fort que la beauté n’est pas une question de taille, mais d’attitude. Elle s’affranchit des codes. Son choix de maillot est aussi un pied de nez à cette idée selon laquelle certaines parties du corps devraient être « cachées ». Ventre rond, hanches généreuses, vergetures ou cellulite ? Rien de tout ça n’est honteux. Ce sont les marques de la vie, des témoins d’une beauté vraie et assumée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PMM Today (formerly PLUS Model Mag) (@pmmtoday)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fluvia Lacerda (@fluvialacerda)

Une vague d’inspiration sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, une véritable vague de body positivisme s’est mise en marche. Inspirées par son audace, de nombreuses femmes osent désormais poster des photos d’elles en maillot deux pièces, sans filtre ni retouche, avec fierté et confiance. Le hashtag #BikiniBody a longtemps été associé à une vision restrictive de la beauté : ventre plat, cuisses fines, etc. Aujourd’hui, grâce à des figures comme Fluvia, ce hashtag prend une tout autre signification. Il devient le symbole d’une célébration des corps dans toute leur diversité.

Des femmes de toutes morphologies, couleurs de peau et âges s’affichent désormais en bikini avec le sourire, fières de ce que leur corps représente. Les vergetures ? La cellulite ? Ce sont des détails normaux, humains, beaux. Grâce à des femmes comme Fluvia, le regard collectif change peu à peu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fluvia Lacerda (@fluvialacerda)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fluvia Lacerda (@fluvialacerda)

Un message fort pour les générations futures

Les jeunes filles grandissent dans un monde saturé d’images retouchées et de silhouettes standardisées. Voir une femme comme Fluvia Lacerda briller en bikini envoie un signal puissant : il est possible d’être belle et confiante, quelle que soit sa taille. Fluvia montre qu’on peut être à l’aise dans son corps sans chercher à le conformer à des standards. Cette liberté d’être soi-même inspire une nouvelle génération à s’aimer pleinement, à valoriser ce qu’elles sont au lieu de chercher à corriger ce qu’elles ne sont pas.

« Si vous avez un corps et un bikini, alors vous avez un « bikini body » »

Le message de Fluvia Lacerda est simple : chaque femme mérite de se sentir belle dans son bikini, peu importe sa taille ou ses formes. Parce qu’au fond, ce n’est pas le maillot qui fait la beauté, mais la façon dont on le porte – avec confiance, amour de soi et un sourire éclatant. Alors cet été, laissez tomber la pression. Sortez votre maillot deux pièces, posez fièrement vos pieds dans le sable !