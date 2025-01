Cette mannequin de 59 ans aime vieillir et s’affiche sans maquillage

Quand on parle de mannequins iconiques, on pense souvent à des visages lisses et parfaitement maquillés. Pourtant, Paulina Porizkova, top model internationalement reconnue depuis les années 80, nous prouve qu’il est possible de prendre de l’âge avec grâce, sans pour autant céder aux injonctions de la jeunesse éternelle. À 59 ans, elle s’affiche régulièrement sans maquillage, fière de ses rides et de son parcours.

Un visage connu depuis des décennies

Originaire de Tchécoslovaquie, Paulina Porizkova a été l’une des premières mannequins d’Europe centrale à connaître un succès mondial. Elle a notamment fait la couverture de magazines prestigieux, devenant même l’égérie de marques de renom. Derrière cette carrière brillante, elle n’a jamais hésité à partager son opinion sur le monde de la mode, la pression esthétique et les diktats de la beauté.

Assumer son âge, un acte de courage

Dans une société où les filtres et le maquillage ultra-soigné sont la norme sur les réseaux sociaux, s’exposer au naturel peut sembler audacieux. Pour Paulina Porizkova, au contraire, c’est un moyen de rappeler que la beauté ne disparaît pas avec l’âge. Ses rides racontent une histoire : celle d’une femme épanouie, bien dans sa peau et qui embrasse chaque année qui passe.

« J’ai l’impression que mon visage a gagné en caractère même s’il a perdu sa beauté juvénile. C’est un bon compromis. D’autres jours (…), je dois m’accepter », explique-t-elle sur Instagram.

Un message positif pour toutes les générations

En prônant l’acceptation de soi et en s’affichant sans artifices, Paulina inspire non seulement les femmes de sa génération, mais aussi les plus jeunes, souvent confrontées à la dictature de la perfection. Son compte Instagram regorge de messages encourageants, invitant chacune à célébrer son corps et son visage tels qu’ils sont, avec leurs évolutions.

Finalement, Paulina Porizkova nous rappelle que la confiance en soi n’a pas d’âge et que vieillir peut être synonyme de force, de sagesse et, oui, de beauté. Un rappel essentiel dans notre quête d’authenticité, qui prouve que la féminité n’a aucune limite de temps.