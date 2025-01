Découvrez Jill Kortleve : la mannequin taille 40 qui fait trembler les standards

Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant tous les grands couturiers la réclament à leur défilé. Jill Kortleve, mannequin d’origine hollandaise, est le visage fort de ces dernières Fashion Week. De Fendi à Jacquemus en passant par Chanel, les géants de la mode n’ont d’yeux que pour elles. Présentée comme la « nouvelle Ashley Graham », Jill Kortleve défend ses courbes sur le catwalk et magnifie une morphologie longtemps décriée dans la fashion-sphère. Elle ne rentre pas dans un petit 34 et c’est justement ce qui fait d’elle une icône. Ses rondeurs et ses hanches voluptueuses sont ses plus nobles atouts dans un monde autrefois obsédé par les ventres plats. Grâce à cette top de 27 ans, les corps charnus ont désormais la lumière qu’ils méritent. Faites connaissance avec Jill Kortleve, nouvelle figure d’inspiration.

L’ascension fulgurante de Jill Kortleve

Contrairement à la plupart des mannequins, qui entament leur carrière de bonne heure, au crépuscule de l’adolescence, Jill Kortleve, elle, s’est fait connaître sur le tard. Elle a fait ses premiers pas dans le monde de la mode en posant pour Nike, H&M ou encore Zara. Mais le show qui a changé le cours de sa vie, c’est celui d’Alexander McQueen. C’est là que la success story a débuté.

Cette mannequin, née en 1993 aux Pays-Bas, est sortie de l’ombre pendant la Fashion Week automne-hiver 2020-2021, où elle a monopolisé tous les projecteurs. Un chapitre mode bien rempli pour Jill Kortleve, qui a défilé pour Michael Kors à New York et Chanel à Paris. Les créateurs de mode ont tout de suite remarqué son potentiel. Parce qu’au-delà de ses courbes sensuelles, Jill Kortleve a surtout un physique qui nous parle et qui nous reflète, à l’opposé de la plastie policée des Anges de Victoria’s Secret.

Depuis l’émergence du mouvement body positive, les marques donnent enfin une chance aux silhouettes plantureuses. Elles diversifient leur casting pour représenter plus justement toutes les femmes qui composent ce monde. Et Jill Kortleve incarne justement cette nouvelle ère ! Du haut de son mètre 75, elle prouve que le charme peut aussi se nicher dans les poignées d’amour, le tour de ventre et les cuisses qui se frottent. Tout ce que nous voyons comme des défauts chez nous, elle en fait sa signature.

Si beaucoup la compare à la divine Ashley Graham et lui présage un avenir aussi prometteur, elle n’a jamais cherché à ressembler à quelqu’un d’autre ou à copier ses consoeurs. La mannequin néerlandaise a le mérite d’être elle-même, fait assez rare dans ce milieu où toutes les silhouettes semblent se cloner et se calquer au millimètre.

Un emblème de beauté universel et accessible

Jill Kortleve est née sur les terres néerlandaises, dans la ville de Heerlen, située à la pointe la plus au sud du pays. Pourtant, elle n’a pas le physique « type » de la blonde vénitienne, aux yeux bleus perçants. Elle arbore une chevelure ébène, un teint mat et un regard brun hypnotique. Jill Kortleve est un beau mélange de couleurs. Certains lui trouvent même des airs de Frida Kahlo.

Son charme unique, elle le tient de ses origines. Elle a le visage solaire et les lèvres rebondies des Surinamaises, les yeux de chat des Indonésiennes et la richesse capillaire des Indiennes. Elle incarne ainsi une beauté sans frontières.

Le message de Jill Kortleve : l’acceptation de soi

Celle qui se fait surnommer « Jill Tequila » sur Instagram a une personnalité aussi puissante et caractérielle que la boisson mexicaine. Sur ses réseaux sociaux, elle n’hésite pas à afficher son grain de folie et son humour rafraîchissant. La Jill apprêtée en robe Versace côtoie ainsi une Jill plus déjantée et décomplexée. Elle se montre la bouche pleine ou en robe de chambre pilou-pilou à boire son thé dans une tasse en forme de chibre. Jill Kortleve ne se prend pas au sérieux et ça contraste joliment avec toutes les images « scénarisées » qui défilent entre nos pouces.

Si elle avait un crédo, ce serait certainement « le ridicule ne tue pas » ou « soyez vous-mêmes ». Jill Kortleve n’a pas peur d’être elle-même et de laisser dépasser son ventre sous un crop top. Et si elle en est capable, alors nous aussi on peut le faire. Plus qu’une mannequin, c’est la meilleure égérie de la confiance en soi. La regarder, c’est se prescrire une belle dose de self love.

« Aujourd’hui je veux inspirer les jeunes filles et jeunes hommes, et montrer que c’est OK de ne pas rentrer dans des cases de la beauté standard. C’est OK d’être métisse, avoir une moustache et des poils sur les bras, et c’est OK si vous n’avez pas un ventre plat », a-t-elle ainsi confié au média Dazed

Jill Kortleve ne se contente pas de donner vie aux pièces luxueuses des grandes maisons. Elle panse tous les complexes que la mode d’avant a pu nous causer. Et elle a un bel avenir devant elle.