Le filtre vieillissant devient un outil inattendu pour s’aimer à tout âge

En général, sur les réseaux sociaux, les filtres lissent le grain de peau, augmentent la circonférence des lèvres, relèvent les pommettes et donnent l’illusion d’un shoot d’acide hyaluronique. C’est une sorte de chirurgie virtuelle qui copie les standards de beauté sur les minois. Régulièrement dénoncées dans les discours d’acceptation de soi, les filtres auraient pourtant une utilité bienveillante à en croire certaines internautes, qui utilisent l’option vieillissante pour mieux se projeter à travers les âges.

Le filtre vieillissant, détourné en technique d’acceptation

Boycottées et considérées comme des arnaques visuelles quasi insondables, les filtres de beauté habituent les yeux à cette idée de perfection et donnent raison aux normes esthétiques. Autrefois employées pour plaisanter, les filtres ne sont plus des caricatures médiocres, mais des paramètres indispensables pour « optimiser » un selfie ou corriger un portrait, jugé pas assez flatteur dans sa version originale.

Ils concrétisent un idéal de beauté sur l’écran. Ils modifient les traits du visage, étirent la peau à la manière d’un lifting, affinent les sourcils, imitent l’effet du botox sur la bouche et créent des visages sur-mesure directement inspirés des diktats. Ces filtres sont des opérations de chirurgie esthétique à portée de pouce. C’est de la magie noire 2.0. Cependant, si la plupart des filtres s’attèlent à poncer le visage de ses utilisatrices et à lui sculpter une autre forme, il y a aussi celui qui simule notre apparence dans plusieurs années.

Ce filtre, qui est déjà passé sur nos photos, peint nos cheveux en gris, dessine des rides en travers de notre visage et nous attribue des signes d’âge mûr. Surtout appliqué par curiosité ou pour susciter quelques rires sur son passage, ce filtre nous prépare mentalement à notre visage dans 40 ans. Et certaines créatrices de contenu comme @josiehadac s’en servent pour se rassurer et mieux aborder les changements physiques de l’âge. Dans une publication où elle montre l’apparence de son double en 2078, elle écrit en plein centre « la beauté ne se fane pas, seule la jeunesse s’efface ». Une maxime très sage qui semble tout droit sortie d’un livre sur la confiance en soi. Selon elle, cette technologie, souvent décriée, peut soutenir l’amour-propre et aider à se familiariser avec son « moi » du futur, au crépuscule de l’existence.

La peur obsessionnelle du temps qui passe

Dans une société qui s’acharne à lutter contre la vieillesse et où les soins ressemblent de plus en plus à des créations de science-fiction, difficile d’accueillir l’âge avec sérénité. Aujourd’hui, les jeunes ont à peine fini leur puberté qu’ils souhaitent déjà y revenir et anticiper ce que beaucoup qualifient « les affres du temps ». Ils veulent figer le temps sur leur peau et défier les lois de la nature à renfort de crèmes raffermissantes, de soins de pointe qui promettent l’immortalité esthétique et de piqûres inspirées des plus grandes dystopies de la pop culture.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les jeunes âgés de 18 à 34 ans ont désormais plus recours à la chirurgie esthétique que les plus de 50 ans. S’ils pouvaient cryogéniser leur silhouette ou changer de corps à leur cinquante printemps pour rester comme neuf, ils le feraient.

Le filtre vieillissant, lui, donne un aperçu plus concret de l’âge pour ne pas l’aborder avec fatalité mais philosophie. Au lieu de fuir la réalité, il la confronte. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs ont tous bravé leurs angoisses en usant de ce stratagème moderne. Certains se disent plus « chanceux » que d’autres, n’ayant que quelques modiques ridules tandis que d’autres découvrent avec stupeur l’hérédité de leurs parents. Les vingtenaires, bercés par des images trafiquées depuis leur adolescence, eux, affichent une émotion désespérée à la vue de ce résultat, pas du tout à la hauteur des attentes sociétales.

Ce filtre reflète-t-il l’avenir du visage avec justesse ?

Pour tester la véracité de ce filtre vieillissant, présenté comme le plus fiable et le plus abouti jamais créé sur l’interface TikTok, des internautes futés l’ont appliqué sur des célébrités à l’aube de leur carrière. Ils l’ont ensuite comparé avec les visages des stars à l’heure actuelle et force est de constater que c’est particulièrement réussi. Le résultat est fidèle à la réalité.

« Il y a quelque chose de très crédible dans ce filtre. Il y a vraiment cette fonte graisseuse, on voit la tempe qui se creuse, le sillon nasogénien qui s’accentue », décrit la dermatologue Marie Jourdan auprès du média Le Parisien. Selon son œil d’experte, ce filtre est plutôt convaincant. Ce n’est donc pas un tissu de mensonges. « Nous ne sommes pas tous égaux face au vieillissement », rappelle la spécialiste, soulignant les facteurs ethniques, génétiques et dermatologiques.

Ce filtre vieillissant, renforcé par de l’IA, éduque ainsi les regards à un visage que la société ne cesse de diaboliser et réinitialise notre mentalité en même temps. Parce qu’après tout, malgré les sérums bioactifs et les soins rescapés du tiroir du film « The Substance », il est impossible de contrôler son reflet. Et encore moins de batailler contre le cours normal de la vie.