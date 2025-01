Ali Tate-Cutler, la mannequin grande taille de 35 ans qui révolutionne les standards !

Ali Tate-Cutler, mannequin dite « grande taille » et militante, redéfinit les normes de la mode et de la beauté. À seulement 35 ans, elle s’est imposée comme une voix influente dans le mouvement body positive. Originaire de Californie, Ali a su transformer sa carrière de mannequin taille 44-46 en une véritable plateforme d’empowerment et d’engagement écologique.

Une carrière de mannequin exemplaire

Depuis 6 ans, Ali Tate-Cutler s’est fait un nom dans l’industrie de la mode en collaborant avec des marques prestigieuses comme Mango, Ralph Lauren, Vanity Fair, J Crew, Target et Nordstrom. En tant que mannequin dite « grande taille », elle incarne une diversité longtemps absente des podiums, prouvant que la beauté existe dans toutes les formes et tailles (si certain·e·s en doutaient encore). Grâce à son charisme et à son talent, Ali a ouvert la voie pour une nouvelle génération de mannequins qui brisent les barrières des standards traditionnels.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ali Tate / Social Media Coach (@ali_tate_cutler)

Une militante engagée

Ali ne se contente pas de défiler ou de poser pour des campagnes publicitaires. Elle est aussi une véritable militante pour la durabilité et une défenseure de la mode éthique. Elle a collaboré avec la marque éco-responsable Reformation pour créer une ligne de vêtements grande taille, qui s’est vendue en un temps record. Cet engagement montre son souci de promouvoir des pratiques durables tout en répondant aux besoins d’un public souvent ignoré dans l’industrie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ali Tate / Social Media Coach (@ali_tate_cutler)

Une voix inspirante dans le bien-être et l’écologie

Certifiée professeure de yoga, Ali Tate-Cutler utilise également sa plateforme pour promouvoir la santé mentale et physique. Elle anime un podcast intitulé The Love You Give, où elle invite des expert·e·s de divers domaines à partager leurs connaissances sur le bien-être et la durabilité. Ce podcast est devenu un espace où elle discute de sujets profonds et pertinents, inspirant des milliers d’auditeurs à travers le monde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ali Tate / Social Media Coach (@ali_tate_cutler)

Favoriser la connexion entre femmes

En plus de son travail dans la mode, Ali Tate-Cutler organise des cercles féminins à New York, créant un espace sûr où les femmes peuvent se connecter, échanger et se libérer émotionnellement. Ces initiatives reflètent son désir de renforcer les liens communautaires et de favoriser le développement personnel.

Une icône moderne

Ali Tate-Cutler n’est pas simplement une mannequin, elle est une militante, une entrepreneure et une inspiration pour toutes les personnes qui aspirent à une vie plus authentique et éthique. En combinant son amour pour la mode, son engagement écologique et son soutien indéfectible à la diversité corporelle, elle prouve qu’il est possible de réussir tout en restant fidèle à ses valeurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ali Tate / Social Media Coach (@ali_tate_cutler)

Ali Tate-Cutler continue de révolutionner les standards de la beauté tout en rappelant que chaque personne, quelle que soit sa taille, mérite d’être célébrée.