Grâce à cette actrice, les grands fronts deviennent tendance en 2025

Symbole de beauté et d’élégance au Moyen Âge, le grand front avait été relégué au rang de « défaut » par des décennies de tendances capillaires cherchant à le dissimuler. En 2025, ce signe distinctif semble faire son retour en majesté. Et pour cause, l’actrice et mannequin Lily-Rose Depp en a fait une véritable signature, inspirant toute une génération à assumer, voire célébrer, leurs fronts proéminents.

Une tendance médiévale revisitée

Dans le passé, le haut front était considéré comme un véritable critère de beauté en Occident, notamment au Moyen Âge. À cette époque, le visage féminin, et en particulier sa partie supérieure, était vu comme un symbole de jeunesse, d’intelligence et de noblesse. Au fil du temps, cette « mode » s’est éteinte, remplacée par des coiffures plus chargées. Mais aujourd’hui, cette esthétique pourrait bien connaître un second souffle, portée par une icône contemporaine.

Lily-Rose Depp, ambassadrice moderne des grands fronts

Lily-Rose Depp, 25 ans, n’est pas seulement reconnue pour son talent de comédienne et son influence dans l’univers de la mode. Avec son large front qu’elle assume pleinement, elle s’impose comme une figure inspirante pour de nombreux jeunes. Sa performance dans le film Nosferatu de Robert Eggers, sorti en décembre 2024, a particulièrement attiré l’attention, mettant en lumière son visage unique et intemporel.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans expriment leur admiration pour l’actrice, certains affirmant même avoir appris à aimer leurs propres fronts grâce à elle. Les retours se multiplient, prouvant que cette « tendance médiévale » trouve écho auprès de nouvelles générations.

Une révolution capillaire en douceur

Si les franges et autres coiffures visant à camoufler le front étaient omniprésentes ces dernières années, de plus en plus de jeunes choisissent aujourd’hui de dégager leur visage. Inspirés par Lily-Rose Depp, ils osent des looks épurés, avec des cheveux tirés en arrière ou des coiffures minimalistes qui mettent en valeur la partie supérieure du visage.

Ce retour en force du grand front en 2025 témoigne d’une évolution profonde des standards de beauté, qui, au lieu de chercher à camoufler des traits jugés « imparfaits », les met en avant comme des éléments d’unité et d’authenticité. Autrefois perçu comme un « défaut », le grand front devient aujourd’hui un signe de singularité et de confiance. Loin de la pression sociale qui encourageait à masquer ce trait distinctif, cette « tendance » incite à l’acceptation de soi et à l’admiration de ce qui fait de nous des individus uniques. C’est une célébration de la diversité des corps et des visages.

Une influence qui dépasse la mode

Le « phénomène Lily-Rose Depp » ne se limite pas à la mode capillaire. En assumant un trait souvent considéré comme hors des normes, l’actrice envoie un message fort à ses fans : la beauté réside dans l’unicité. Son impact va bien au-delà des écrans et des podiums, inspirant une génération entière à revoir ses critères esthétiques.

Alors, les grands fronts sont-ils en passe de redevenir un signe de noblesse et d’élégance ? Si l’on en croit l’effet Lily-Rose Depp, la réponse est un grand oui. Le monde devient plus inclusif, et surtout plus beau dans sa diversité, on ne peut que s’en réjouir !