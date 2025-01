Quelle est la maladie de l’épiderme de cette mannequin de 30 ans ?

À 30 ans, Winnie Harlow, mannequin canadienne et figure incontournable de l’industrie de la mode, est connue pour bien plus que ses collaborations avec des marques prestigieuses comme Fendi, Marc Jacobs ou Victoria’s Secret. Elle est aussi une porte-parole mondiale du vitiligo, une maladie chronique de la peau qui provoque une dépigmentation partielle de l’épiderme.

Qu’est-ce que le vitiligo ?

Le vitiligo est une affection de la peau caractérisée par l’apparition de taches blanches causées par une perte de mélanine, le pigment qui colore la peau, les cheveux et les yeux. Diagnostiquée à l’âge de quatre ans, Winnie Harlow a grandi avec cette condition qui touche environ 1 % de la population mondiale. Bien qu’elle ne soit ni douloureuse ni contagieuse, cette maladie peut entraîner des stigmates sociaux et affecter la confiance en soi.

Une enfance marquée par les moqueries

Comme le reporte CNN, durant son enfance à Toronto, Winnie Harlow a été confrontée à un harcèlement cruel. Elle raconte avoir été appelée « vache » ou « zèbre » par ses camarades d’école, des insultes qui l’ont poussée à changer d’établissement à plusieurs reprises, jusqu’à finalement quitter le système scolaire. Ces épreuves l’ont amenée à envisager le pire, mais aussi à développer une résilience qui allait plus tard marquer sa carrière.

Une carrière qui brise les standards

Repérée par Tyra Banks sur Instagram, Winnie Harlow a participé à la 21ᵉ saison d’America’s Next Top Model en 2014. Bien qu’éliminée à deux reprises, sa personnalité et son charisme lui ont permis de se faire une place dans le monde de la mode.

Elle est devenue la première mannequin porteuse de vitiligo à défiler pour le Victoria’s Secret Fashion Show en 2018, marquant un tournant dans la représentation de la diversité corporelle. Depuis, elle a travaillé avec des marques emblématiques telles que Diesel, Tommy Hilfiger et Swarovski, et a fait la couverture de nombreux magazines, y compris Vogue Italia, Cosmopolitan et Ebony.

Une porte-parole pour le vitiligo

Winnie Harlow a transformé sa condition en force. Dès 2011, elle partageait sur YouTube une vidéo intitulée Vitiligo : A Skin Condition, Not a Life Changer (Vitiligo : une maladie de peau, pas un frein à la vie), dans laquelle elle explique son quotidien et répond aux questions sur cette maladie. En 2014, lors d’une conférence TEDx, elle a raconté son parcours avec franchise et inspiration, devenant un modèle de résilience et d’acceptation de soi.

Un modèle pour toutes

Aujourd’hui, Winnie Harlow est plus qu’un mannequin. Elle incarne une nouvelle vision de la beauté qui célèbre la diversité et invite chacun à s’accepter tel qu’il est. En transformant son vitiligo en atout, elle a inspiré des millions de personnes à travers le monde et a ouvert la voie à une industrie de la mode plus inclusive.

Winnie Harlow prouve que la différence peut être une force et que les obstacles, aussi grands soient-ils, peuvent être surmontés grâce à la détermination et à l’authenticité