10 mannequins asiatiques qui font fureur sur les podiums internationaux

Les grandes maisons prônent désormais une mode sans frontières et s’ouvrent à la diversité. Elles cherchent leurs futures égéries et leurs muses dans des zones du globe, qui étaient autrefois soigneusement évitées. L’Asie est d’ailleurs le nouveau sanctuaire des agences de top modèles. Ces mannequins asiatiques, qui représentent à merveille la richesse esthétique de ce continent, font la mode d’aujourd’hui. Alors que les femmes asiatiques ont longtemps cherché à copier les Européennes, elles ont enfin des modèles qui leur ressemblent et qui défendent fièrement leurs origines. Ces tops, croisés lors des Fashion Week ou sur les affiches XXL des marques de haute couture, honorent l’Asie dans toute sa splendeur.

Fernanda Ly, l’électron libre de la mode

Née à Sydney de parents d’origine chinoise, Fernanda Ly s’est rapidement imposée comme l’une des mannequins asiatiques les plus convoitées. Son style unique, son allure fragile et son visage angélique en ont fait une muse pour de nombreuses marques de luxe comme Louis Vuitton et Chanel. Avec sa coupe de cheveux rose pastel signature, elle combine audace et élégance. Elle incarne une nouvelle génération de mannequins, moins « conventionnelle » et plus affirmée. À travers son look éclectique, à la croisée de la gothique et de la Barbie, elle défie volontiers les lois du mannequinat.

Pooja Mor, une beauté indienne authentique

D’origine indienne, Pooja Mor a captivé les grandes marques par sa silhouette élancée, son charisme naturel et son grain de beauté imprimé sous son œil. Le mannequin a rapidement pris de l’ampleur dans les défilés de haute couture, défilant pour des géants comme Dior et Balmain. Avec ses cheveux d’un noir intense, ses lèvres charnues et son regard pénétrant, Pooja Mor donne une représentation moins caricaturale de la femme indienne, loin des fastueux Bollywood.

Ming Xi, la mannequin chinoise la plus convoitée

Ming Xi est un nom qui résonne dans l’industrie de la mode depuis plusieurs années. Originaire de Shanghai, elle est devenue l’un des visages emblématiques des défilés de la Fashion Week de Paris et de New York. Son port de tête majestueux et ses traits parfaitement sculptés lui ont permis de travailler avec des marques prestigieuses telles que Versace, Prada et Victoria’s Secret. En Une de publications prestigieuses à l’instar de Vogue China et The New York Times, Ming Xi est un exemple de réussite.

Soo Joo Park, la Coréenne aux cheveux d’or

Des cheveux platine, un regard félin et une mâchoire parfaitement dessinée, Soo Joo Park a un visage que l’on n’oublie pas. Icône de la mode contemporaine, elle a ouvert la voie à de nombreuses mannequins asiatiques dans cette industrie, encore attachée aux visages occidentaux. Soo Joo a défilé pour des maisons comme Chanel, Givenchy et Fendi. Son audace et son originalité dans les choix de looks l’ont propulsée parmi les mannequins les plus influentes de la scène internationale. En 2023, à l’issue du défilé L’Oréal, elle faisait parler d’elle avec son eye-liner graphique et sa robe perlée de strass.

Kelsey Merritt, première Philippine sollicitée par Victoria’s Secret

Kelsey Merritt, mannequin Philippine-américaine, est devenue une figure incontournable dans l’univers de la mode, notamment pour son apparition historique dans le célèbre défilé Victoria’s Secret en 2018. Son sourire éclatant, son visage solaire parsemé de taches de rousseur et sa silhouette tonique l’ont propulsée sur les podiums de créateurs comme Moschino, Ralph Lauren et Michael Kors. Elle est également un modèle d’inspiration pour de nombreuses jeunes femmes philippines, injustement associées à la prostitution.

Liu Wen, la mannequin chinoise qui défie les stéréotypes

Liu Wen est sans doute l’une des mannequins asiatiques les plus célèbres au monde. Première mannequin d’origine chinoise à défiler pour Victoria’s Secret et à apparaître dans des campagnes publicitaires pour des marques telles que Estée Lauder, elle a changé la perception de la beauté asiatique. Du haut de son mètre 80, elle snobe volontiers les stéréotypes raciaux sur les femmes chinoises. Sa carrière impressionnante, qui inclut des collaborations avec des marques comme Chanel et Prada, témoigne de la montée en puissance des mannequins asiatiques sur la scène internationale.

Priyanka Chopra Jonas, la top indienne qui sait tout faire

Si Priyanka Chopra Jonas est surtout connue pour sa carrière d’actrice à Hollywood, elle est également familière des catwalks. Sa vie est une véritable success-story. Élue Miss Monde en 2000 et titulaire du titre d’ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF, Priyanka est belle de l’intérieur comme de l’extérieur. Elle incarne une beauté indienne moderne et cosmopolite. Sur ses réseaux sociaux, elle s’affiche d’ailleurs aussi bien en jogging brassière que dans des Saari éclatants. Voilà une mannequin qui n’a pas peur d’être elle-même !

Margaret Zhang, l’effrontée des podiums

Margaret Zhang, originaire de Sydney, est une figure phare qui allie le mannequinat à la création artistique et au journalisme. Sa carrière transcende les simples podiums, puisqu’elle est également une influenceuse et une rédactrice, contribuant activement à l’émergence de nouvelles voix asiatiques dans la mode. Son esthétique avant-gardiste et sa créativité sont des atouts qui lui permettent de se faire une place parmi les mannequins les plus respectées. Margaret est aussi réputée pour ses choix capillaires osés, oscillant entre des colorations rose fluo et bleu nuit. Elle n’aime pas faire comme tout le monde et ça se remarque dans son look.

Jung Ho-yeon, de Squid Game aux catwalks

La popularité de Jung Ho-yeon a explosé grâce à sa prestation dans la série « Squid Game » dans laquelle elle porte le numéro 067. Mais son succès ne se limite pas à la scène télévisuelle. Mannequin de métier, elle a défilé pour des marques comme Louis Vuitton, Etro et Fendi. Sa silhouette longiligne, son regard intense et ses traits innocents ont fait d’elle une star internationale de la mode.

Yumi Nu, la révolution de la beauté plus size

Yumi Nu est une figure emblématique du mannequinat inclusif. D’origine japonaise et allemande, elle s’est imposée comme l’une des premières mannequins plus size asiatiques à se faire une place sur les podiums internationaux. Alors que les femmes asiatiques sont souvent associées à des corps filiformes et des petites mensurations, Yumi Nu prouve qu’elles peuvent aussi avoir la silhouette qui ondule. Tandis que le mouvement « body positif » peine à gagner le Japon et que le fantasme de l’Idol persiste, Yumi Nu souhaite libérer les corps nippons.

Ces mannequins asiatiques ont fait une entrée fracassante sur la scène de la mode. Au-delà d’assouplir les standards du mannequinat, elles servent de calque à des millions de femmes, longtemps bercées par l’image de la femme « caucasienne ».