« Je rentrais mon ventre à chaque cliché », voici son message sur les troubles alimentaires

Sur son compte Instagram @pauline_coach_tca, Pauline Logoné partage un message porteur d’espoir. Hypnothérapeute et coach experte en troubles du comportement alimentaire (TCA), elle a publié des photos d’elle en maillot de bain accompagnées d’un texte sur son parcours de réconciliation avec son corps.

Une vérité simple, mais universelle

Pauline choisit de se montrer sans artifice. Elle confie en description : « Je rentrais mon ventre à chaque cliché. Je tirais sur mes vêtements pour cacher ce que je ne supportais pas ». Ce simple aveu résonne avec tant de personnes encore prisonnières d’un regard dur envers leur propre image.

Pauline décrit avec justesse la déconnexion qu’engendrent les troubles alimentaires (TCA) : ne plus voir son corps comme une enveloppe vivante, mais comme un obstacle, une liste infinie de défauts à corriger. Son témoignage est marqué par une véritable bienveillance : « Aujourd’hui, ce chemin de réconciliation n’est pas parfait, mais il est réel ». Ce réel, elle le revendique sans chercher la perfection, mais en célébrant le respect de soi et la liberté retrouvée.

Apprendre à faire la paix avec son corps

Le message de Pauline met en lumière une vérité essentielle : la guérison des TCA ne passe pas par la perte de poids ou la chasse à un idéal inatteignable. Elle invite à changer de combat, à cesser de mener une guerre épuisante contre soi-même. « La vraie guérison commence quand tu changes de combat. Quand tu décides de ne plus faire la guerre à ton corps, mais de l’écouter, de le comprendre, et enfin… de l’aimer ».

Cette philosophie, à la croisière du body positive et de l’acceptation de soi, propose une véritable alternative à la culture de la minceur et du contrôle permanent. Pauline rappelle qu’il est possible de sortir de l’obsession du chiffre sur la balance ou de l’image dans le miroir pour retrouver des sensations, du plaisir et une véritable liberté corporelle.

Tous les corps méritent d’être célébrés

Le combat mené par Pauline Logoné s’inscrit dans un mouvement plus large : celui de la défense de la diversité corporelle. En partageant ses propres images et ses mots pleins de vérité, elle contribue à briser les carcans esthétiques rigides qui ont longtemps dominé les réseaux sociaux et les représentations médiatiques.

Chaque corps est digne d’amour et de respect, qu’il soit conforme ou non aux standards dominants. La beauté ne réside pas dans un poids ou une silhouette : elle vit dans l’authenticité, la santé mentale, la sérénité retrouvée. En publiant ce carrousel de photos et en ouvrant son cœur, Pauline Logoné rappelle que le chemin vers l’acceptation de soi est possible, même après des années de souffrance. Elle montre qu’il n’est jamais trop tard pour se reconnecter à son corps, pour apprendre à s’aimer sans conditions.

Son message est une bouffée d’air pour toutes les personnes qui doutent, qui se battent encore contre elles-mêmes : oui, il existe une autre voie. Celle de l’écoute, du respect de soi. Une voie à côté de laquelle Pauline marche aujourd’hui, en inspirant chaque jour un peu plus sa communauté sur Instagram.