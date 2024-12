Safiétou Kabengele casse les codes à « Miss Grand International 2024 » avec un geste fort !

C’est une image qui restera gravée dans les annales des concours de beauté : le 22 octobre dernier, lors de la finale de « Miss Grand International 2024 » à Bangkok, Safiétou Kabengele, la candidate française, a ébloui la scène… et bien plus encore. En plein défilé, vêtue d’un maillot de bain gold et évoluant avec une aisance hypnotisante, elle a surpris tout le monde en retirant sa perruque pour révéler son crâne rasé. Ce geste n’était pas un simple « coup d’éclat » : il portait un message puissant sur l’acceptation de soi.

Une icône de l’authenticité

Pour Safiétou, ce geste n’a rien d’un acte improvisé. La Normande de 26 ans avait pris cette décision bien avant de poser un pied sur la scène internationale. Depuis son élection en mai dernier comme « Miss Grand France 2024 », la jeune femme clame haut et fort son amour pour l’authenticité. Lors d’une interview accordée avant la compétition, elle expliquait : « Dès le départ, rester soi-même et authentique, ça a fonctionné. Il n’y a rien de plus beau que de se montrer telle que l’on est ».

Et quelle démonstration éclatante d’authenticité elle a livrée ! En retirant sa perruque, Safiétou n’a pas seulement dévoilé sa propre vérité, mais elle a aussi tendu un miroir à toutes celles et ceux qui luttent pour s’accepter tel·le·s qu’iels sont. Un acte de courage dans un univers où l’apparence est souvent calibrée selon des normes strictes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Un message universel

Le chemin de Safiétou jusqu’à Bangkok est jalonné d’exploits. Élue « Miss Grand France » au théâtre de Longjumeau (91), cette Normande d’1m85 s’est immédiatement imposée comme une figure forte du concours. Avant son départ pour la Thaïlande, elle avait déjà séduit le public français par son charisme et sa simplicité. Une fois sur place, sa prestance a fait mouche, que ce soit dans une robe dorée scintillante ou dans un bikini du même éclat. Mais c’est bien son acte lors du défilé qui l’a hissée au rang d’icône internationale.

Un geste inattendu a marqué la soirée : alors qu’elle portait une perruque de longs cheveux lisses, comme suggéré par le président du concours, Safiétou a choisi de la retirer et de la donner à une concurrente, le temps de son passage sur scène. Ce geste a déclenché une vague d’émotions. Un mélange de surprise, de respect et d’admiration a traversé l’assistance. Pourquoi une telle démarche ? Pour Safiétou, la réponse est claire : « Je voulais absolument faire passer ce message, qui est de s’accepter comme on est ». Dans un univers où les standards de beauté sont souvent uniformisés, elle a décidé de briser les codes.

« Pour moi, il était hors de question de cacher mon crâne rasé. Je me sens belle avec des cheveux, mais encore plus belle sans, parce que c’est moi. C’est mon identité tout court, et je veux le montrer au monde ».

Cette déclaration visuelle résonne avec un enjeu universel : l’importance de célébrer la diversité et de revendiquer sa singularité. Par son geste, Safiétou s’adresse ainsi non seulement à celles et ceux qui doutent de leur beauté naturelle, mais aussi à une industrie qui a encore du chemin à faire en matière d’inclusivité. Preuve que son message a été entendu : la jeune femme a terminé à la 3ᵉ place de « Miss Grand International 2024 ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝗠𝗶𝘀𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (@missgrandinternational)

Un nouveau souffle pour les concours de beauté

Avec sa détermination, Safiétou Kabengele redéfinit ce que signifie être une reine de beauté au 21ᵉ siècle. Son parcours n’est pas qu’un simple enchaînement de tenues et de passages sur scène : il s’agit finalement d’une leçon de vie. Dans un monde où l’image prend souvent le pas sur l’essence, Safiétou rappelle en effet que la vraie beauté réside dans l’authenticité.

Alors que les projecteurs se sont éteints sur la scène de Bangkok, le message de Safiétou Kabengele, lui, continue de briller. Et si, finalement, sa victoire la plus éclatante n’était pas celle de la couronne, mais bien celle du cœur des millions de personnes qu’elle a inspirées ?