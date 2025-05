« Je suis grosse et alors ? » : son bikini est sa plus belle arme

Elle a des formes et elle n’a pas l’intention de les faire fondre avant la belle saison. Bien au contraire, sur le sable chaud, elle met en valeur ses courbes dites généreuses au gré de bikini finement découpé et délicieusement vitaminé. Pour Izzy, créatrice de contenu plus size qui porte le maillot de bain comme une seconde peau, ce sont les autres qui doivent s’adapter à son corps et pas l’inverse.

Le soleil est pour tout le monde

À l’approche de la belle saison, les magazines féminins nous invitent gentiment à perdre les kilos de l’hiver, à affiner notre ventre, à réduire notre tour de cuisse et à éliminer la chair qui, selon leur dire, dépasse « un peu trop ». Ils nous poussent à nous gaver de feuilles de salade et de séances de sport pour rentrer dans un maillot de bain de taille 36. À travers ce discours aussi moralisateur qu’accusateur, ils nous font croire que notre corps actuel n’est pas assez bien pour frimer à la plage et tutoyer les vagues.

Pourtant, ce n’est pas parce que nous avons des vergetures qui se baladent sur les cuisses, des bourrelets dans le dos et un ventre mou que nous devons laisser le bikini au placard. La bronzette et la baignade ne sont pas le privilège des corps minces. Pas besoin d’avoir une silhouette à la Emily Ratajkowski pour s’offrir une glace, courir dans l’eau, s’allonger sur le sable et goûter à la lumière du soleil. Cette mentalité décomplexée, la créatrice de contenu Izzy Nicholls l’incarne à merveille.

Alors que de nombreuses femmes estiment que leur corps n’est pas suffisamment présentable pour s’exposer sur les foutas, Izzy, elle, se déleste volontiers du paréo et des robes en voilage. Et contrairement à ce que la société attend des femmes rondes ou grosses, elle ne se cantonne pas aux maillots une pièce ultra gainant. « Le corps parfait pour l’été est, et a toujours été, le vôtre », rappelle-t-elle en prenant la pose dans un bikini blanc en osmose avec son anatomie.

Des bikinis comme un pied de nez au summer body

Les femmes dotées de rondeurs restent accrochées à leur vêtement tout l’été et rangent leurs courbes au lieu de les sortir sous le soleil. Même sous 40°C, elles préfèrent suffoquer plutôt que de se montrer telles qu’elles sont. À l’inverse, Izzy saute à pieds joints dans des maillots de bain échancrés. Ses bikinis ne disent pas « je m’excuse d’avoir ce corps », ils sous-entendent « j’occupe fièrement l’espace ».

Elle ne choisit pas des bikinis qui lissent ses rondeurs, qui plaquent son ventre ou qui recouvrent prudemment sa poitrine. Elle plébiscite des modèles qui se font encore trop rares sur les silhouettes plantureuses. Bas de maillot qui ne tient qu’à une ficelle, haut triangle sans armature ou encore modèle fluo qui accroche les regards au lieu de les fuir. Izzy n’attend pas d’avoir un corps « à la hauteur » des standards pour exister sur la plage.

Profiter de l’été pour s’aimer un peu plus fort

En général, les femmes rondes ou grosses redoutent l’été, période où elles se sentent plus vulnérables que jamais. Alors qu’en hiver elles utilisent les gros pulls, les doudounes et les pantalons épais en guise d’armure, en été elles sont plus exposées et redoublent de vigilance avec ce qu’elles portent. Or, les beaux jours ne devraient pas être synonymes de complexes, mais de confiance. En enfilant des pièces de bain au design affirmé, Izzy prouve que l’été peut aussi être la saison de la réconciliation. L’occasion de faire la paix avec ce corps qui vous porte dans chaque vague et vous accompagne dans chaque excursion sur fond de cigale.

Ce qu’elle montre en postant ses photos de vacances, ce n’est pas l’image d’une femme courageuse, juste libre. Elle réaffirme un droit fondamental : celui de ne pas résumer son bonheur à une perte de poids. Celui de ne pas vivre l’été dans l’ombre d’un diktat esthétique.

Izzy Nicholls, amatrice de mini bikini, arbore des maillots qui montrent sa chaire sans retenue. Elle fait un rappel important à quelques mois de l’été : chaque corps est fait pour la lumière. Et si vous vous demandez à quoi ressemble un summer body, regardez-vous dans le miroir.