Ses looks de festival inspirants mettent l’accent sur les courbes voluptueuses !

La saison des festivals est officiellement ouverte ! L’occasion de porter des tenues plus extravagantes à base de top extra court, de bas résille et de micro short à strass. Ce sont les rares sorties de l’année où les femmes peuvent se permettre de s’habiller légèrement, avec un bas de maillot de bain sur les hanches et une brassière au décolleté vertigineux sans se faire traiter d’allumeuse. Et ce n’est pas parce que vous avez des rondeurs que vous devez vous en remettre au jean, basket avec option cirée jaune et botte de pluie. La mannequin plus size Sam Paige, fidèle participante à ces concerts en plein air, rivalise de créativité et d’audace à travers ses looks de festival. De la robe lacée en cuir noir à l’ensemble de cowgirl girly, elle n’hésite pas à montrer ses atouts charme.

Des looks de festival qui ne passent pas inaperçus

Les festivals sont une véritable démonstration de style. La pelouse verte se transforme rapidement en catwalk improvisé. Coiffures ponctuées de ruban, de barrette fantaisie ou de bijoux dorés, maquillage chargé en paillettes colorées et tenues bien loin du « politiquement correct ». Ces événements musicaux qui ponctuent le calendrier en mai, juin et juillet invitent à s’exprimer sans retenue. Les looks croisés à Coachella révèlent tout de l’anatomie et laissent peu de place à l’imaginaire. L’objectif ? S’éloigner le plus possible du dress code de tous les jours. C’est justement ce qui fait la magie des festivals. Les femmes peuvent se pavaner en mini jupe, arborer des bottes sensuelles et porter des pantalons moulants avec lingerie apparente, personne ne viendra leur faire la morale. L’émerveillement remplace le jugement.

En taille 34 ou en taille 46, plus aucune règle n’existe sur le sol des festivals. Le vestiaire prend une tournure plus festive et décomplexée. Sam Paige en témoigne avec des looks puissants et très suggestifs. Mannequin plus size mais aussi grande amatrice de festivals, elle ressemble à ces filles branchées qui trônent sur Pinterest. Elle a des courbes voluptueuses, la silhouette qui ondule, mais pas question pour elle de faire preuve de simplicité. La discrétion et la sobriété sont des mots qui ne font pas partie de son vocabulaire.

Elle préfère les jupes fuchsia qui s’arrêtent là où la cuisse commence et les ensembles à strass qui ne font qu’un avec le corps. Sa confiance n’a aucune limite. Bien loin de se rendre « invisible » comme on le prescrit souvent aux femmes rondes, elle veut briller plus fort que les autres. Elle adore attirer l’attention : tantôt poupée cybernétique en latex rose, tantôt déesse punk en résille noire. Mais toujours elle-même, toujours élégante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sam Paige (@sampaigepix)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sam Paige (@sampaigepix)

Des tenues qui montrent les formes au lieu de les cacher

Être casual en festival, c’est comme venir habillée en licorne au travail, ça sonne anormal. Ces tenues ordinaires que l’on porte au quotidien deviennent presque une étrangeté dans ces lieux de « tous les possibles ». Dans l’univers codé et libérateur des festivals, seules les tenues tape-à-l’oeil passent. Venir en survêtement et sweat capuche est presque un crime à Coachella ou Lollapalooza. Sam Paige ne recycle pas ses looks de festival, elle les réactualise sans cesse, toujours avec cette signature glamour.

Son crédo ? Moins il y a de tissus et mieux c’est ! Dans un monde où les femmes rondes sont souvent enfermées dans un style dit « safe », elle détonne. Pas de robes empire évasées pour camoufler, pas de teintes neutres pour s’effacer ou s’excuser d’exister. Elle préfère l’exubérance, le fluo, le vinyle, les coupes qui dévoilent, les matières qui brillent, les textures qui accrochent la lumière.

Ses looks de festival sont tous plus sulfureux les uns que les autres. Body dos nu aux multiples ouvertures porté sans pantalon. Ensemble rose fluo en transparence qui dévoile ses volumes. Soutiens-gorge aux allures de harnais qui se termine par des chaînes. Maillot de bain une pièce échancrée aux motifs psychédéliques arboré en pièce unique. Cette mannequin habituée des podiums donne des sueurs à quiconque la croise.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sam Paige (@sampaigepix)

En festival toutes les folies vestimentaires sont permises

Ses looks de festival, aussi audacieux soient-ils, ne sont jamais vulgaires. Ils sont maîtrisés, construits et pensés pour se faire remarquer. Ils racontent une histoire, celle d’une femme qui ne négocie plus avec sa visibilité. Des paillettes sur les seins, des cuisses sous résille, un crop top sur une poitrine généreuse… Ici, pas de dress code imposé, pas de regard en coin : tout est permis, tout est osé.

Le terrain poussiéreux des festivals est l’espace idéal pour tester, briller, expérimenter. Sam l’a bien compris : elle transforme chaque tenue en manifeste. Entre vinyle rose bonbon, résille noire, mini-jupes éclatantes et pantalons taille basse, elle repousse les limites avec un plaisir non dissimulé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sam Paige (@sampaigepix)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sam Paige (@sampaigepix)

Avant de faire tomber les vêtements amples et d’apprivoiser un vestiaire plus rebelle, cette mannequin s’est exercée. Sam Paige a défilé avec ses courbes à nu pour des marques de beachwear. Elle n’a pas peur des « on dit ». D’ailleurs, ce n’est pas elle qui baisse les yeux, ce sont les autres qui gardent la tête basse, intimidés par sa confiance et son charisme.