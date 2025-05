Danika Brysha, entrepreneure et ex-mannequin dite grande taille, a longtemps été confrontée à des remarques sur son poids. Ces commentaires ont profondément impacté son estime de soi et sa relation avec son corps. Elle a finalement su transformer cette douleur en une force motrice pour se reconstruire et inspirer les autres.

Une adolescence marquée par les régimes

Dès son plus jeune âge, Danika a été exposée à la culture des régimes. À 14 ans, elle fréquentait ainsi déjà « Weight Watchers », et à 16 ans, elle suivait le régime « Atkins ». Ces pratiques ont conduit à des troubles alimentaires, notamment la boulimie, exacerbés par une quête incessante de conformité aux standards de beauté. Elle confie : « J’ai toujours été une enfant plus grande, et toutes les personnes dans les magazines que je voyais étaient de taille 0 ou 2, c’était ce qui était considéré comme beau ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danika Brysha 🙋🏼‍♀️ (@danikabrysha)

La révélation du mannequinat grande taille

Après avoir décidé de laisser son corps atteindre sa « taille naturelle », Danika a été approchée par des agents de mannequins spécialisés dans les grandes tailles. Elle a alors entamé une carrière de mannequin, travaillant pour des marques telles que Forever 21, Target et Kohl’s.

Cette expérience lui a permis de renouer avec son image corporelle et d’accepter son corps tel qu’il est. Elle déclare : « Être mannequin plus size m’a vraiment aidée avec mon image corporelle. C’était la première fois que je me sentais belle, et qu’on me voulait exactement comme je suis naturellement ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danika Brysha 🙋🏼‍♀️ (@danikabrysha)

De la souffrance à l’entrepreneuriat

Forte de son expérience personnelle, Danika a fondé « Model Meals », un service de livraison de repas sains, et « Self-Care Society », une plateforme dédiée au bien-être. Ces initiatives visent à aider les individus à adopter une alimentation équilibrée et à instaurer des routines de soins personnels. Elle explique : « J’ai lancé Self-Care Society après de nombreuses années à guider les femmes dans ce travail, c’était un effort pour combler le fossé entre savoir quoi faire et avoir un système pour l’intégrer de manière cohérente dans la vie quotidienne ».

Aujourd’hui, Danika Brysha est une figure emblématique du mouvement body positive. Elle partage son parcours sur Instagram pour encourager l’acceptation de soi et promouvoir une vision inclusive de la beauté. Son histoire illustre comment transformer des expériences douloureuses en opportunités de croissance personnelle et d’inspiration pour les autres.