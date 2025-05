Qui a dit que la mode avait une date d’expiration ? Certainement pas Alison Gary, plus connue sous le nom de @wardrobe_oxygen sur Instagram. À 50 ans, cette blogueuse originaire de la région de Washington D.C. partage ses tenues du quotidien avec une authenticité rare. Midsize, 1m60 (5’3), taille 14/16 US, elle incarne une nouvelle génération de créatrices de contenu : honnêtes, proches de leurs communautés et profondément inspirantes.

Une approche réaliste et inclusive du style

Depuis 2005, Alison documente son style personnel en ligne. À contre-courant des standards imposés par l’industrie, elle a bâti un blog, et une communauté, autour d’un principe simple : s’habiller pour soi, pas pour plaire aux diktats.

Dans ses publications, elle mêle conseils pratiques, réflexion sur la consommation responsable et récits personnels. Son compte Instagram (@wardrobe_oxygen) est une vitrine de tenues accessibles, stylées, souvent composées de pièces bien coupées, colorées, et toujours pensées pour les corps non normés. Elle ne dissimule rien : ni ses courbes, ni son âge, ni son engagement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alison Gary | GenX real-life style (@wardrobe_oxygen)

Un look à la fois doux, structuré et moderne

Dans l’une de ses récentes tenues, Alison porte un tailleur rose pâle satiné, coordonné avec un t-shirt ton sur ton, des baskets Adidas blanches à bandes noires, et un sac blanc croisé au design contemporain. Une alliance parfaite entre confort, tendance et personnalité.

Le costume, fluide mais structuré, casse les idées reçues selon lesquelles les coupes tailleurs ne conviennent pas aux silhouettes midsize. Le choix des baskets rend l’ensemble casual, sans jamais perdre en élégance. Et les détails, comme la manucure rouge et les lunettes dorées, finissent de signer un style affirmé, moderne et accessible.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alison Gary | GenX real-life style (@wardrobe_oxygen)

Plus qu’un look, un message

Ce qui distingue Alison Gary, c’est qu’elle ne se contente pas de poster des photos de tenues : elle partage un point de vue sur la mode. Chaque post est un rappel que les vêtements ne doivent pas être une contrainte ou un camouflage, mais un moyen d’expression. Elle encourage les femmes à aimer leur reflet tel qu’il est aujourd’hui, pas dans une version fantasmée ou « améliorée ».

Avec le hashtag #midsizefashion, elle participe à une meilleure visibilité des corps intermédiaires, souvent oubliés entre les standards « straight size » et « plus size ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alison Gary | GenX real-life style (@wardrobe_oxygen)

À 50 ans, Alison Gary prouve ainsi que le style n’a pas d’âge, pas de taille standard, et encore moins de règles rigides. Elle inspire des milliers de femmes à revendiquer leur style, avec bienveillance et confiance. Dans une industrie encore trop normée, elle est une bouffée d’air frais, réelle, inspirante et engagée.