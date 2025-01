Precious Lee, la mannequin de 35 ans qui redéfinit les critères de taille

Precious Lee, 35 ans, est en train de changer les règles du jeu dans l’industrie de la mode. Avec son charisme, son talent et son assurance, elle est devenue l’un des visages les plus influents du moment, ouvrant la voie à une représentation plus inclusive des femmes noires et des silhouettes « plus size ». Voici son portrait !

Une ascension fulgurante dans un monde en mutation

Native d’Atlanta (États-Unis), Precious Lee a grandi dans un environnement où la créativité et la mode occupaient une place centrale. Bien qu’elle ait initialement envisagé une carrière d’avocate, la mode s’est révélée être son véritable appel. Sous le pseudonyme de Victoria Lee, elle a débuté chez Ford Models avant de signer avec IMG Models, une agence de renom.

Dès ses débuts, Precious Lee a fait sensation, notamment lors de son premier défilé pour Christian Siriano en 2017. Depuis, elle a marqué les podiums des plus grandes maisons : Versace, Balmain, Moschino, Michael Kors, Tommy Hilfiger, et même la couture de Jean Paul Gaultier. Elle est également ambassadrice de longue date pour Marina Rinaldi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PRECIOUS LEE (@preciousleexoxo)

Une pionnière des podiums

L’un des moments les plus marquants de sa carrière a été son défilé pour Versace au printemps 2021, où elle est devenue l’une des trois premières mannequins « curve » à fouler le podium de la marque italienne. Ce moment historique a marqué un tournant dans l’industrie de la mode, prouvant que les standards de beauté évoluent enfin.

Plus qu’une mannequin : une actrice et une icône culturelle

Precious Lee ne se limite pas au mannequinat. En 2021, elle a fait ses débuts d’actrice dans la série Run the World sur STARZ et a également été invitée comme jurée dans l’émission Project Runway. En 2023, elle est apparue dans le clip de Spin Bout U des rappeurs Drake et 21 Savage, prouvant une fois de plus qu’elle est une figure incontournable de la pop culture.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PRECIOUS LEE (@preciousleexoxo)

Une voix pour le changement

En couverture de Vogue, British Vogue ou encore Harper’s Bazaar, Precious Lee continue de repousser les limites de la représentation dans une industrie longtemps dominée par des standards rigides. À travers son parcours, elle incarne la possibilité d’un monde de la mode plus diversifié et inclusif, tout en inspirant une nouvelle génération à embrasser leur individualité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par British Vogue (@britishvogue)

Avec son mélange de détermination et de talent, Precious Lee ne se contente pas de défiler sur les podiums, elle redéfinit les critères de beauté et pave la voie pour un avenir plus inclusif dans la mode.