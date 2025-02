Iskra Lawrence, la mannequin de 34 ans qui assume ses formes

À 33 ans, Iskra Lawrence est bien plus qu’un mannequin : elle est une véritable porte-parole du body positive. À contre-courant des standards ultra-minces imposés par l’industrie de la mode, la Britannique revendique ses formes, son naturel et son droit d’exister sans retouches.

Un parcours inspirant, entre podiums et engagement

Née à Wolverhampton en 1990, Iskra Lawrence a toujours été une battante. D’abord nageuse de haut niveau, elle a ensuite rejoint le National Youth Theatre du Royaume-Uni, avant de se tourner vers le mannequinat. Mais son chemin vers la reconnaissance ne fut pas sans obstacles : refusée par plusieurs agences en raison de sa morphologie, elle a décidé de défendre une nouvelle vision de la beauté, plus inclusive et authentique.

Son engagement l’a menée à devenir l’égérie mondiale d’Aerie, une marque de lingerie qui prône le zéro retouche sur ses campagnes publicitaires. Une victoire symbolique qui lui a permis de fouler les plus grands podiums, notamment ceux de la Fashion Week de New York pour Chromat et de Paris pour L’Oréal.

Une figure du mouvement body positive

Iskra Lawrence refuse catégoriquement d’être étiquetée « mannequin grande taille », un terme qu’elle juge réducteur et inutile. À travers ses prises de parole engagées, ses collaborations et ses publications non retouchées sur Instagram, elle encourage les femmes à s’accepter telles qu’elles sont et à se libérer de la poursuite toxique de la perfection.

En 2017, elle a pris la parole lors d’un TEDxTalk intitulé « Ending the pursuit of perfection », où elle a dénoncé l’impact négatif des normes irréalistes imposées par la société. Elle est également ambassadrice de la National Eating Disorders Association (NEDA) et œuvre activement pour aider les jeunes à se défaire de leur rapport conflictuel avec leur corps.

Un mannequin engagé, une femme inspirante

En 2024, elle a encore marqué les esprits en défilant à la Miami Swim Week pour Cupshe, arborant des silhouettes mettant en avant ses formes naturelles et assumées. Toujours sans retouches ni filtres, elle prouve que la mode peut être inclusive et refléter la vraie diversité des corps.

À une époque où les standards de beauté évoluent, Iskra Lawrence s’impose comme une véritable icône du self-love, prônant un message fort : toutes les morphologies méritent d’être célébrées. Une femme qui inspire, bouscule les conventions et redéfinit la mode avec audace et authenticité.