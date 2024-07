Au milieu des pleurs d’un nouveau-né et des biberons à préparer, une mère regarde son reflet dans le miroir. Les cernes, les vergetures, les nouveaux kilos… Mais au-delà de ces premiers jugements se cache une vérité plus profonde : son corps est magnifique, porteur de vie, et chaque marque est une médaille de bravoure. Pourquoi devrait-on cacher le corps des femmes après l’accouchement ? Il faudrait le camoufler sous prétexte qu’elles n’ont pas le corps « parfait » ? Chez The Body Optimist, nous ne sommes pas d’accord. Et nous soutenons à 100 % la magnifique initiative de la blogueuse américaine Meg Boggs, créatrice du hashtag #this_is_postpartum. Comprenez en français, « c’est ça, la période d’après grossesse ». Découvrez des photos puissantes qui célèbrent la beauté des corps post-accouchement.

Montrer ce à quoi ressemble le corps des femmes après l’accouchement

Oui, notre ventre a maintenant des plis. Nous pouvons aussi avoir des vergetures, des marques, la peau moins ferme… tout cela est absolument NORMAL ! Nous venons de donner la vie. Durant 9 mois (ou parfois moins), notre corps a abrité un.e enfant et subi tous les bouleversements qui accompagnent une grossesse. Meg Boggs le sait parfaitement et en a eu marre d’être taclée par la société parce qu’elle n’est pas une mère « mince » et qu’elle ne s’est pas précipitée à la salle de sport le lendemain de son accouchement.

Pour Meg Boggs, il était primordial de faire déculpabiliser toutes les femmes. C’est ainsi qu’elle a décidé de publier la photo ci-dessous, accompagnée du texte suivant :

« Il y a quelques mois, j’ai posté pour la première fois une photo post-partum. C’était la chose la plus terrifiante pour moi (…) Je voulais juste me sentir à l’aise dans ma peau, même si des inconnus en ligne me disaient d’arrêter de blâmer le fait d’être grosse sur le post-partum. Je voulais juste être la personne que j’avais besoin de voir lorsque j’étais au plus bas quand je suis entrée dans la réalité post-partum »

Les femmes s’érigent contre les diktats de beauté post accouchement

Il n’en fallait pas plus pour faire brûler la flamme de la révolte. Des milliers d’internautes ont décidé de poster des photos d’elles-mêmes accompagnées du hashtag #this_is_postpartum. Chaque photo est une invitation à reconsidérer nos perceptions de la beauté. Les médias nous inondent souvent d’images de célébrités qui retrouvent leur silhouette en un claquement de doigts après l’accouchement, ce qui peut susciter des sentiments de pression et d’insuffisance chez les nouvelles mamans. Mais ces clichés, loin des standards irréalistes, montrent la réalité sous un jour différent : une réalité où les vergetures, la peau relâchée et les cicatrices de césarienne sont des emblèmes d’une force et d’un amour incommensurables.

Car oui le ventre, après avoir été un sanctuaire pour le développement d’un nouvel être humain, se retrouve souvent avec des marques qui racontent cette histoire incroyable. Des vergetures apparaissent, la peau perd de son élasticité, mais chaque détail est une preuve tangible de l’abri protecteur qu’il a été. Après l’accouchement, les seins changent aussi, ils s’adaptent pour nourrir le bébé. Ils peuvent alors gonfler, se déformer, mais chaque transformation est un témoignage de leur rôle crucial.

La peau d’une mère après l’accouchement peut également présenter des cicatrices de césarienne ou des zones de relâchement. Ces signes sont souvent cachés ou traités comme des imperfections, mais ils racontent une histoire de résilience et de guérison.

Ces photos ne représentent pas une seule norme de beauté, mais une multitude de corps post-accouchement, chacun unique et magnifique à sa manière. Elles incluent des femmes de toutes formes, tailles et couleurs, chacune racontant une histoire personnelle de transformation et de force. Les photos de corps post-accouchement jouent un rôle crucial dans la redéfinition des standards de beauté. Elles permettent de normaliser les changements corporels post-partum et de célébrer la diversité des expériences maternelles.

On se souvient aussi de l’actrice américaine Amy Schumer qui n’a pas hésité à poster des photos 100 % naturelles après son accouchement le 05 mai 2019. « 5 semaines. Les sous-vêtements d’hôpital c’est pour la vie ! », écrivait-elle alors en légende de sa photo sur son compte Instagram. Elle a même fait plusieurs apparitions publiques sans maquillage, rappelant qu’elle venait d’accoucher et qu’elle avait envie de prendre son temps pour se reposer sans qu’on lui casse les pieds pour qu’elle entame un régime post accouchement.

La visibilité de ces corps post-accouchement est essentielle pour que les nouvelles mères se sentent vues et valorisées. Chaque photo est un hommage à la résilience, à l’amour et à la beauté des corps post-accouchement. Elles nous rappellent que la maternité est une aventure qui laisse des marques, non pas de faiblesse, mais de force. En célébrant ces corps tels qu’ils sont, nous rendons hommage à la véritable essence de la beauté maternelle. Alors, la prochaine fois que vous croisez votre reflet dans le miroir, souvenez-vous que chaque marque, chaque cicatrice est un témoignage de la vie que vous avez créée et du pouvoir incroyable de votre corps.