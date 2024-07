Vacances en famille : les bons réflexes pour éviter le stress et créer de beaux souvenirs

Tous les jours, vos enfants vous rappellent à quel point iels ont hâte de partir en vacances. Si l’excitation règne de leur côté, l’impatience se mêle à l’appréhension en ce qui vous concerne. Quel.le parent n’a jamais redouté le départ en vacances en famille ? Alors que vous espérez vous reposer, vous penser déjà à l’organisation, les activités, etc. Pourtant, les vacances peuvent devenir ce qu’elles vantent : l’occasion de s’éloigner de la pression et reconnecter en famille. Voici 9 bons réflexes à adopter pour que cet été, vos vacances se déroulent sans stress.

Choisir une destination en famille

La première étape pour des vacances en famille réussie est bien sûr de bien choisir la destination. Pour cela, récoltez les envies de tout le monde. Qui veut aller à la montagne, à la mer, en France, à l’étranger ? Organiser des vacances culturelles ou relaxantes ? Toutes les configurations sont possibles. À vous de combiner tous ces avis pour choisir l’option qui mettra tout le monde d’accord. Une fois que vous connaissez la destination finale, vous pouvez mettre toute la famille à contribution pour réserver les activités et animations.

Bien préparer ses valises

C’est tout aussi élémentaire que le choix de la destination : préparer sa valise est tout un art. Pour ne rien oublier, et éviter de courir dans les magasins à votre arrivée, vous pouvez faire une check-list. Par ailleurs, si vos enfants sont assez autonomes, vous pouvez leur laisser la responsabilité de compléter leur liste. Vous n’aurez plus qu’à vérifier que tout est dans la valise avant le départ. Pour les plus petit.e.s, vous pouvez simplement leur demander de mettre de côté ce qu’iels veulent emporter. C’est un premier pas vers l’autonomie.

Anticiper le voyage

Vous l’aurez compris, pour des vacances en famille sans stress, la clé est l’organisation. Une fois que vous savez où aller, que les valises sont bouclées : place au voyage. Et que seraient de bonnes vacances sans la fameuse étape du (long) trajet ? Anticipez donc cela en prévoyant tou.te.s ensemble moult activités. Vous pouvez d’abord demander à vos enfants de préparer un petit sac qu’iels embarqueront sur la banquette arrière. Les idées d’activités ne manquent pas : musiques, devinettes, quizz, blind test, livres, coloriages, pâtes à modeler lego, playmobils…

Également, l’étape du déjeuner est très importante. N’hésitez pas à prévoir une véritable pause sur la route pour le pique-nique. Cela permettra à la famille d’arriver en vacances sans stress.

Impliquer toute la famille dans les tâches du quotidien

L’une des sources principales de tensions lors des vacances concerne les repas et le ménage. La meilleure solution semble être la répartition des tâches, même si elle doit déjà être appliquée au quotidien. Vous pouvez aussi vous permettre un peu de lâcher-prise : tout ne doit pas être parfaitement propre et rangé. Pour la préparation des repas, intégrez tout le monde. Vous pouvez même réunir toute la famille au préalable pour établir le menu de la semaine et avancer les courses. Gain de temps, d’énergie et d’argent assuré ! Prévoyez simple : barbecue, pique-nique ou salade à composer par chacun.e.

Respecter le rythme de chacun.e

Qui dit vacances en famille sans stress, dit laisser chacun.e libre de son rythme. Il est normal que vous et vos enfants n’adoptiez pas le même rythme en vacances. Vous pouvez privilégier les activités sur lesquelles toute la famille pourra participer, mais n’oubliez pas de laisser tout le monde libre de ses mouvements. Aussi, pour que les enfants puissent profiter de leurs vacances, il est nécessaire de respecter leurs temps de sommeil.

Créer des souvenirs communs lors d’activités partagées

Les vacances sont l’occasion idéale pour renforcer les liens familiaux en partageant des activités. Que ce soit une randonnée en montagne, une sortie en kayak, une visite culturelle ou même une simple partie de cartes, l’important est de passer du temps ensemble. Ces moments de partage sont précieux et resteront gravés dans les mémoires. Pour les plus jeunes, organiser des chasses au trésor ou des ateliers créatifs peut être une excellente façon de les impliquer tout en stimulant leur imagination. Pour les plus grand.e.s, des défis sportifs ou des explorations locales peuvent rendre l’expérience plus excitante.

Accueillir l’imprévu avec sérénité

Si la planification est cruciale, il est tout aussi important de laisser une part à l’imprévu. Rien ne sert de vouloir tout contrôler. Les vacances sont aussi faites pour se détendre et profiter de l’instant présent. Soyez flexible avec votre emploi du temps et laissez-vous surprendre par des découvertes inattendues. Une balade improvisée sur un marché local ou une après-midi à jouer sur la plage peuvent parfois créer les meilleurs souvenirs.

Gérer les conflits avec bienveillance

Même avec la meilleure planification, des conflits peuvent surgir. La fatigue, la chaleur, ou tout simplement le fait d’être ensemble en permanence peuvent parfois provoquer des tensions. L’important est de gérer ces conflits avec bienveillance et compréhension. Prenez le temps d’écouter les frustrations de chacun.e et cherchez des solutions ensemble. Parfois, un simple changement de décor ou une petite pause peut suffire à apaiser les esprits.

Adopter la « zen attitude » !

Finalement, n’est-ce pas le b.a.-ba des vacances en famille sans stress ? Partir avec un état d’esprit serein, positif et apaisé ne pourra que vous engager dans un séjour agréable. N’oubliez pas que les vacances servent à se ressourcer et s’éloigner du quotidien. Alors, vous pouvez choisir un mode de vie plus tranquille, sans chercher la perfection à tout prix. Il ne sert sûrement pas de s’énerver si la chambre des enfants n’est pas rangée ou si la vaisselle du petit-déjeuner n’est pas faite. L’essentiel est de profiter de ces instants en famille et de permettre à chacun.e de passer du bon temps et se détendre.

Les vacances en famille sont une formidable opportunité pour se reconnecter avec les personnes que l’on aime et créer des souvenirs impérissables. Alors, préparez vos valises, laissez vos soucis derrière vous et partez à la découverte du monde avec vos proches. Après tout, les meilleures histoires de famille sont celles qui se vivent ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Bon voyage !