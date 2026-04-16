2026 marca uma clara virada no mundo dos penteados femininos . Os dias das escovas meticulosamente elaboradas e dos cabelos excessivamente lisos ficaram para trás: este ano, as tendências de cortes de cabelo celebram a fluidez natural , linhas definidas e volumes controlados.
Cortes de cabelo pensados para serem arrumados em minutos estão se tornando cada vez mais populares. Mudar o penteado continua sendo a maneira mais imediata de se sentir diferente, mais confiante e plenamente você mesma.
Quer prefira o luxo discreto de um elegante corte long bob ou a ousadia de um corte shag texturizado, 2026 oferece uma rica paleta de opções para todos os gostos.
Os cortes de cabelo curtos e médios que serão populares em 2026: o bob, o bob curto e o lob.
O corte bob continua sendo indispensável em 2026 e se reinventa com uma precisão gráfica que inspira admiração. O bob reto personifica essa estética minimalista: sem camadas, sem aspecto despenteado, tudo se baseia na nitidez absoluta da linha.
Esta versão funciona particularmente bem em cabelos lisos ou ligeiramente ondulados , revelando um brilho espelhado espetacular após a secagem com secador.
O corte chanel francês modernizado também está ganhando popularidade. Suas pontas levemente viradas para fora adicionam dimensão e personalidade, menos recatado do que antes e, francamente, muito estiloso.
Segundo dados do Pinterest, as buscas por quadrados assimétricos aumentaram mais de 85% em um ano.
Celebridades como Zendaya , Hailey Bieber e Angèle contribuíram muito para popularizar essas silhuetas específicas. A assimetria deixou de ser um erro de corte e passou a ser uma escolha deliberada.
O corte long bob, ou bob longo , está se consolidando como o corte de cabelo chique do ano. Na altura dos ombros ou da clavícula, oferece uma versatilidade notável : igualmente elegante em uma versão lisa e brilhante ou ondulado com movimento natural.
O corte assimétrico na altura dos ombros estrutura o rosto e quebra a rotina sem exageros. Dá volume aos cabelos finos e valoriza os cabelos grossos.
Fácil de integrar a um estilo de vida ativo, adapta-se igualmente bem à vida profissional e pessoal, com muito poucos produtos de styling.
Corte pixie, corte shag e corte lobo: os cortes de cabelo com personalidade forte para 2026.
O corte pixie e o cabelo curto: sofisticação sem pedir desculpas.
O corte pixie de 2026 rompe com a versão rígida dos anos 90. Agora, ele é usado mais comprido, com a nuca alongada e mechas que caem sobre a testa. O resultado vai além de um simples corte de cabelo curto: exala autoconfiança genuína.
Sua versão intermediária, a bixie , incorpora camadas modulares de acordo com as necessidades, oferecendo mais flexibilidade no dia a dia.
Esses dois cortes emolduram o rosto e realçam lindamente os traços, independentemente da morfologia.
Corte mini shag e corte lobo suave: volume e facilidade.
O corte mini shag é atraente graças ao seu espírito livre e textura marcante. Inspirado nos anos 70 e em ícones como Jane Fonda e Rita Hayworth , esta versão curta e moderna incorpora camadas sutis, mechas texturizadas e uma franja repicada que alonga visualmente o rosto.
Segundo diversos especialistas, o corte mini shag pode adicionar quase 40% mais volume aos cabelos finos. Ele combina com todos os formatos de rosto e é fácil de estilizar todas as manhãs.
O corte lobo suave representa uma evolução natural do corte lobo: menos desgrenhado, mais controlado, com camadas suaves e volume precisamente posicionado. Revitaliza os fios sem vida, adiciona movimento aos cabelos finos e oferece um resultado moderno e descomplicado .
Para mulheres que buscam uma transformação sutil, esta é a opção ideal.
Comprimentos, franjas e riscas laterais: os detalhes que vão mudar tudo em 2026.
Cabelos longos com camadas fazem parte da tendência de luxo discreto , popularizada por celebridades como Jennifer Lopez e Amal Clooney . Mechas de comprimentos variados criam a impressão de crescimento natural, com leveza e movimento, sem um efeito artificial.
Para quem deseja manter o comprimento do cabelo, esta é a solução perfeita.
Cabelos ultralongos estão prestes a voltar com tudo em 2026.
Inspiradas nos anos 70 e nos ícones de Hollywood, essas madeixas XXL — lisas ou onduladas — continuam entre os estilos mais pedidos nos salões de beleza. A Miss França 2026 as exibe, confirmando seu apelo duradouro.
A franja está se consolidando como um detalhe marcante neste ano. Reta, espessa e bem definida em um corte bob curto, mais leve e desfiada em um lob ou em cabelos ultralongos, ela estrutura o rosto e moderniza qualquer corte.
Dakota Johnson tornou a franja um item indispensável. A franja cortina emoldura e suaviza os traços, enquanto a franja de fusão se integra perfeitamente ao comprimento do seu cabelo. Mudar a franja transforma seu visual sem alterar o comprimento.
Por muito tempo negligenciada, a risca lateral está fazendo um retorno notável . Mais profunda e definida do que antes, ela adiciona volume instantaneamente e um toque de sofisticação bem-vindo.
Funciona em quase todos os cortes de cabelo e continua sendo uma das mudanças mais fáceis de adotar.
Coloração capilar feminina em 2026: tons naturais e técnicas suaves em alta
Em 2026, celebra-se a beleza autêntica, onde a saúde capilar tem prioridade sobre transformações radicais . O objetivo não é mais mudar o visual, mas sim realçar a sua beleza natural com nuances sutis e luminosas.
A coloração capilar torna-se uma revelação de autenticidade, em vez de uma máscara.
|Paleta de cores da moda 2026
|Cores principais
|Temporada ideal
|Morenas gananciosas
|Mousse de mocha, latte marrom com mel, chocolate intenso
|Inverno / Outono
|Loiros suaves
|Loiro bege, loiro boêmio, loiro escuro
|Primavera/Verão
|ruivas suaves
|Vermelho pôr do sol, cobre suave, ouro mogno
|Outono
|Castanho claro
|Castanho claro, castanho médio
|Todas as estações
O visual ousado com fios grisalhos está surgindo como uma tendência por si só, realçado por técnicas suaves que respeitam a fibra capilar.
A técnica principal continua sendo a fusão de cores : uma mistura literal de tons, da raiz às pontas, sem uma linha de crescimento visível.
A cor evolui naturalmente com o tempo, permitindo intervalos maiores entre as visitas ao salão.
O brilho e a pátina proporcionam um brilho imediato, ao mesmo tempo que condicionam a fibra.
Esses tratamentos neutralizam tons indesejados e respeitam totalmente a integridade dos cabelos. Para a manutenção, siga estes passos essenciais:
- Use um shampoo suave e sem sulfatos para preservar a cor e o brilho.
- Aplique uma máscara nutritiva ou repigmentante todas as semanas.
- Proteja sempre o seu cabelo do calor e dos raios UV.
- Use gloss labial regularmente para manter o brilho entre as colorações.
Uma consulta profissional de coloração continua sendo essencial. O cabeleireiro analisa o tom de pele, a íris dos olhos e a cor base natural para criar uma tonalidade personalizada que realmente ilumine o rosto.
Essa personalização avançada garante uma coloração luminosa, vibrante e harmoniosa que vai muito além do salão de beleza.