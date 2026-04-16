O dia 31 de outubro está chegando, e o desejo de se transformar toma conta de todos. De criaturas aterrorizantes a looks glamourosos e confiantes, a maquiagem feminina para o Halloween oferece um vasto leque de possibilidades.

Independentemente do tipo de corpo ou experiência em beleza, todos podem encontrar inspiração. Reunimos tutoriais fáceis de seguir , adequados para todos os gostos e tipos de corpo.

Conselhos sobre produtos, instruções claras e dez ideias concretas: tudo está lá para brilhar naquela noite.

Como escolher a maquiagem ideal para o Halloween?

Escolher a maquiagem certa para o Halloween começa por identificar a atmosfera desejada. Tons claros e sombras escuras como preto, cinza ou marrom continuam sendo a base da fantasia para a data.

O vermelho e o bordô evocam diretamente a cor do sangue, essencial para um resultado convincente.

No entanto, uma fantasia de Halloween não precisa necessariamente ser assustadora. Um visual que seja ao mesmo tempo glamoroso e assustador é perfeitamente possível.

Glitter escuro, cílios postiços volumosos ou um iluminador bem aplicado podem transformar qualquer maquiagem em uma criação espetacular.

Buscar inspiração no cinema é uma excelente abordagem. Filmes de terror estão repletos de ideias icônicas de maquiagem que podem ser recriadas.

Para quem está mais conectado, blogs e tutoriais de "faça você mesmo" oferecem dezenas de looks de maquiagem rápidos para copiar, acessíveis até mesmo para iniciantes.

Os produtos essenciais para uma maquiagem perfeita de Halloween.

Antes de começar, reunir os produtos certos faz toda a diferença. Sangue falso é essencial: você pode fazê-lo em casa com xarope de romã e amido de milho, ou comprá-lo pronto.

Lentes de contato brancas realçam o visual de zumbi ou bruxa com efeito imediato.

O látex líquido permite criar cicatrizes ultrarrealistas em minutos. Para quem prefere evitar maquiagem completa, as tatuagens temporárias Calavera oferecem uma alternativa festiva e original.

Em termos de produtos básicos, delineador preto , lápis branco, sombras em tons escuros e iluminador dourado são suficientes para criar diversos looks.

Um spray fixador garante que a maquiagem dure a noite toda.

E a boa notícia é: o esqueleto glamoroso , por exemplo, pode ser feito usando apenas produtos comuns.

Tutorial de maquiagem para o Halloween: a pele perfeita para começar

Uma pele bem cuidada é a base de qualquer look de sucesso. Comece aplicando um primer em todo o rosto para prolongar a duração da maquiagem.

Em seguida, uniformize a sua tez com uma base líquida, usando um pincel ou uma esponja de maquiagem, para um acabamento suave.

Aplique corretivo na pálpebra inferior para disfarçar os sinais de cansaço. Finalize com um pó solto para matificar e evitar que o produto acumule nas linhas de expressão.

Em seguida, esculpe o rosto aplicando o bronzer em forma de "3" , da testa até o queixo, passando pela cavidade da maçã do rosto.

Um toque de blush nas bochechas adiciona um toque de vida, mesmo a uma tez propositalmente pálida. Finalize com um spray fixador para manter a aparência fresca a noite toda.

Tutorial de maquiagem de Halloween: maquiagem para os olhos

Os olhos são o destaque de todo o visual. Primeiro, penteie as sobrancelhas para cima com um gel transparente para realçar o olhar .

Aplique um lápis preto no canto externo do olho e esfume com um pincel de bola para criar uma base degradê.

Aplique sombra preta por cima para intensificar o efeito. Em seguida, trace uma linha fina de delineador rente aos cílios superiores para definir o olhar. O efeito gatinho é obtido aplicando sombra preta no canto interno do olho.

Aplique um lápis borgonha na linha d'água inferior, esfumando-o em direção aos cílios para um olhar definido e intenso. Finalize com rímel para adicionar volume e comprimento aos cílios.

Tutorial de maquiagem de Halloween: a boca sangrenta

A boca completa o disfarce. Primeiro, desenhe o contorno dos lábios com um lápis labial vermelho , depois preencha o interior antes de aplicar um batom líquido da mesma cor.

Opte por um vermelho tijolo em vez de um vermelho vivo: essa tonalidade imita muito melhor a cor real do sangue.

Em seguida, desenhe uma gota de sangue falsa descendo do lábio inferior, usando a mesma técnica de desenho.

Esse detalhe transforma instantaneamente um simples batom em um efeito dramático e convincente .

Finalize com um gloss transparente nos lábios e sobre a gota de sangue para um efeito brilhante e impactante. Este pequeno detalhe faz toda a diferença entre uma maquiagem comum e uma maquiagem verdadeiramente espetacular.

10 ideias fáceis de maquiagem para o Halloween

Aqui estão dez looks para todos os gostos, do mais sombrio ao mais glamoroso:

O vampiro: intenso e sedutor, acessível desde a primeira tentativa. Wednesday Addams: minimalista e relaxante, ideal para iniciantes. A vítima da cirurgia estética: criativa e não convencional, duas versões possíveis. A abóbora: colorida e festiva, perfeita para uma noite descontraída. A Noiva de Frankenstein: clássica e teatral, sempre eficaz. A boneca ventríloqua: inspirada em Annabelle, particularmente perturbadora. O palhaço: emblemático e versátil, do cômico ao aterrorizante. O esqueleto glamoroso: elegante e assustador ao mesmo tempo, sem o uso de produtos especiais. A rainha do baile zumbi: inspirada no filme Carrie, glamorosa e sangrenta. O espantalho: rústico e original, fácil de complementar com uma fantasia.

Tutoriais detalhados: como criar esses 10 looks de maquiagem para o Halloween passo a passo

A maquiagem de vampiro é baseada em um olho esfumado marcante, olheiras escuras em tom bordô, linhas finas imitando veias, boca vermelha escura e um fio de sangue escorrendo dos lábios.

Wednesday Addams exige uma tez pálida, sombra cinza para acentuar as olheiras e batom preto como azeviche.

A vítima da cirurgia estética se apresenta em duas versões: a de traços definidos e delineador antes da operação, ou a do caos pós-operatório, com marcas vermelhas e sangue.

O visual de abóbora é obtido com pintura facial laranja , olhos esfumados, listras verticais pretas, nariz e lábios pintados de preto e uma boca costurada simulada, desenhada com lápis.

A noiva de Frankenstein pede sombra verde para os olhos, cicatrizes desenhadas com delineador preto e branco e batom preto.

Para fazer o boneco de ventríloquo, é necessário um lápis branco no olho, batom vermelho, sardas feitas com lápis marrom, blush rosa, cílios longos e pretos desenhados abaixo dos olhos e linhas pretas descendo em direção ao queixo.

A maquiagem de palhaço é baseada em um nariz vermelho arredondado, triângulos pretos acima das sobrancelhas e uma boca vermelha bem aberta. Já a maquiagem glamourosa de esqueleto utiliza linhas pretas finas ao redor da boca, blush preto nas cavidades das bochechas, um nariz desenhado e iluminador dourado.

A rainha zumbi do baile começa com uma maquiagem glamorosa, à qual são adicionadas gotas de sangue e rímel borrado. O espantalho combina olhos esfumados, linhas pretas no nariz, blush laranja e uma fantasia rústica.

Qual é a origem do Halloween?

O Halloween tem suas raízes em um festival celta de origem irlandesa : Samhain, uma celebração do deus da morte. No calendário celta, 31 de outubro marcava o último dia do ano. Nessa noite, a fronteira entre os vivos e os mortos desaparecia.

Para afastar os espíritos, os celtas vestiam trajes assustadores e acendiam fogueiras. Esse ritual é o ancestral distante dos nossos disfarces modernos.

No século XIX, os irlandeses trouxeram essa tradição para os Estados Unidos durante sua imigração em massa.

O festival evoluiu para o Halloween , que foi gradualmente adotado por muitos países. Novas tradições enriqueceram a celebração: o "doces ou travessuras", a decoração de abóboras esculpidas e, claro, a elaborada maquiagem que conhecemos hoje.

Uma história secular que continua a inspirar os nossos looks mais criativos todos os outonos.