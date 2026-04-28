A maquiagem hippie para mulheres incorpora uma liberdade criativa que nasceu nos anos 60 e continuou nos anos 70 .

Esse estilo retrô, usado por ícones como Donna Summer, Farrah Fawcett ou Bianca Jagger , oscila entre uma naturalidade ensolarada e um glamour deslumbrante da era disco.

Hoje em dia, esse estilo está vivenciando um ressurgimento significativo em popularidade, principalmente em festivais como o Coachella, na Califórnia . Seja para o dia a dia ou para uma ocasião festiva, a maquiagem boêmia oferece infinitas possibilidades.

Guiamos você passo a passo para dominar essa arte, da pele aos acessórios.

A tez ideal para uma maquiagem hippie retrô dos anos 70.

Toda boa maquiagem hippie começa com uma pele bem preparada . A hidratação continua sendo essencial: um creme diurno ou BB cream cria a base para uma tez luminosa e duradoura.

Essa atenção à pele, seja qual for sua natureza ou morfologia, garante um resultado harmonioso e natural.

Ao contrário das décadas de 50 e 60 , que privilegiavam a cobertura total, por vezes excessiva, a década de 70 revolucionou a abordagem às fundações.

A abordagem preferida era uma textura leve e brilhante, que proporcionasse um brilho jovial imediato. Um corretivo ou um iluminador específico era tudo o que era necessário para camuflar as imperfeições sem pesar na pele.

Bronzeado e radiante como nos anos 70

A pele bronzeada é uma das características mais marcantes do estilo hippie retrô.

O pó bronzeador, escolhido dois tons mais escuros que a cor natural da pele , é aplicado nas maçãs do rosto, queixo, linha do maxilar e ponta do nariz.

Quando bem misturado, proporciona aquele aspecto bronzeado e iluminado pelo sol tão característico da época.

Em seguida, use o iluminador dourado para iluminar o rosto. Aplique-o nas maçãs do rosto, na ponte do nariz e no canto interno dos olhos para um efeito luminoso e sensual. Um blush rosa claro nas bochechas adiciona um toque romântico e glamoroso ao visual.

Para os amantes de detalhes naturais, as sardas artificiais, desenhadas com um lápis marrom e depois cuidadosamente esfumadas, conferem um charme autêntico e espontâneo.

Um pó compacto matificante, aplicado com pincel, garante longa duração.

Maquiagem para os olhos que realça o visual hippie dos anos 70.

O estilo hippie chic se baseia em uma regra essencial: harmonia com a roupa . Se a roupa tiver estampas marcantes ou cores vibrantes, a maquiagem dos olhos deve ser natural e leve.

Por outro lado, uma roupa simples deixa bastante espaço para um olhar marcante.

Os anos 60 estabeleceram cílios postiços volumosos e delineador dramático. Os anos 70 romperam com esse padrão, privilegiando o rímel à prova d'água aplicado tanto nos cílios superiores quanto nos inferiores.

Essa escolha garante um olhar aberto e expressivo, sem exageros. As sobrancelhas, por sua vez, permaneceram naturalmente espessas, levemente coloridas ou simplesmente intocadas.

Sombras e delineador em estilo boêmio

As sombras para os olhos da época vinham em uma paleta rica e variada. Azul, verde, roxo, tons terrosos... a maioria apresentava acabamentos iridescentes , característicos do visual descolado daquela década.

O branco ou a prata eram frequentemente usados para realçar as sobrancelhas e, assim, destacar o olhar. O delineador preto ou da mesma cor era aplicado principalmente na pálpebra superior, com um iluminador dourado no canto interno do olho.

Para um look disco inspirado em Donna Summer ou Bianca Jagger , aplicou-se uma sombra glitter de cor única na pálpebra e no côncavo. O mesmo tom, ligeiramente mais escuro, foi aplicado na pálpebra inferior.

Joan Jett, por sua vez, popularizou o delineador grosso em ambas as pálpebras, um testemunho do espírito punk e de uma suposta rebeldia que contrastava com a aparência natural predominante.

Lábios e unhas em estilo hippie retrô

Os lábios desempenham um papel central na maquiagem das mulheres hippies. A década de 1970 viu o surgimento de uma grande variedade de tons atraentes:

Ameixa, amora e cranberry para tons profundos e intensos.

Tons de pêssego, framboesa e rosa claro para as versões mais suaves e em tons pastel.

Os acabamentos brilhantes reinavam absolutos. Batons matte simplesmente não tinham lugar nesta década. Glosses coloridos em tons de pêssego ou rosa, ou batons em tons terrosos de marrom, encapsulavam perfeitamente o espírito da época.

Um lápis labial define o contorno da boca antes da aplicação do batom, e um gloss por cima intensifica o efeito brilhante e volumoso tão característico desse estilo.

Unhas boêmias para completar a beleza hippie.

O estilo boho chic também se expressa nas unhas. Esmaltes de cores vibrantes , usados tanto nas mãos quanto nos pés, ampliam o espírito festivo e criativo de todo o visual.

É perfeitamente possível combinar vários tons em unhas diferentes para obter um resultado decididamente boémio.

Essa liberdade cromática reflete a emancipação e a independência que caracterizaram o movimento hippie em sua essência.

O penteado hippie: cabelo e acessórios para completar o visual.

Os penteados são uma extensão natural da maquiagem hippie para as mulheres. Cabelos soltos e ondulados são a escolha icônica do estilo retrô dos anos 70.

Para variar, duas tranças ou um coque baixo dão um toque diferente, mantendo-se fiéis à estética boêmia.

Os acessórios de cabelo desempenham um papel fundamental. Lenços amarrados casualmente, elásticos de cabelo grandes e coloridos ou flores presas no cabelo evocam diretamente o movimento hippie .

Essa tendência floral atingiu seu auge na década de 70 e permanece até hoje um símbolo visual imediatamente reconhecível em festivais.

Joias e acessórios essenciais para o estilo boêmio

Para completar o visual hippie chic, as joias boêmias são indispensáveis.

Brincos, colares, pulseiras e anéis em ouro ou prata, pérolas e conchas para os tornozelos... cada peça contribui para a harmonia visual geral .

A bolsa completa a silhueta: uma carteira de palha, uma bolsa com franjas ou uma bolsa de ombro em bege ou marrom combinam perfeitamente com o espírito do estilo.

Um chapéu de palha ou um chapéu bege que combine com a bolsa, usado com o cabelo solto, completa o visual com elegância.

Um cinto colorido ou estampado, usado sobre um vestido ou calças, proporciona o toque final essencial para este estilo boho chic completo.

Como conseguir a maquiagem hippie perfeita para um festival no estilo Coachella

O Coachella , realizado anualmente na Califórnia, tornou-se a vitrine global do estilo hippie chic contemporâneo. Desde sua criação, este festival celebra a maquiagem festiva, criativa e sem rodeios, bem distante das convenções.

Esta é a oportunidade perfeita para expressar sua personalidade sem qualquer restrição.

O iluminador se torna a peça central desta maquiagem para festivais.

Aplicado generosamente nas maçãs do rosto, no canto interno dos olhos, no nariz e na cavidade do lábio superior, proporciona à pele um brilho solar e festivo incomparável.

Cores vibrantes e brilho invadem as pálpebras: uma sombra colorida combinada com delineador com glitter transforma os olhos em uma verdadeira obra de arte.

Lantejoulas, pérolas e estrelas coladas na testa, acima das sobrancelhas ou sob os olhos completam esta extravagante maquiagem para festivais.

Para os lábios, a harmonia com o visual geral continua sendo a prioridade : se os olhos estiverem com maquiagem carregada, um tom nude ou levemente rosado será suficiente. Se os olhos forem mais discretos, um batom ameixa ou framboesa com brilho pode ser o destaque do look.

Em 1969, o festival de Woodstock lançou as bases para essa estética livre e colorida que ainda hoje inspira milhões de mulheres em todo o mundo, independentemente de seu tipo físico ou estilo de vida.