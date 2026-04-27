Viajar durante a gravidez levanta muitas dúvidas. É seguro para você e para o seu bebê viajar de avião? Que precauções você deve tomar antes de reservar sua passagem?

Responderemos a essas perguntas com conselhos claros e práticos.

Boas notícias: na ausência de complicações, viajar de avião durante a gravidez continua perfeitamente viável até a 36ª semana de gestação .

Conforto, segurança, documentos médicos… aqui está tudo o que você precisa saber para viajar com tranquilidade.

Riscos das viagens aéreas durante a gravidez: o que você precisa saber

Ao contrário da crença popular, viajar de avião durante a gravidez não apresenta nenhum perigo específico para a mãe ou para o bebê.

Diversos pontos, no entanto, merecem esclarecimento para que você possa viajar com tranquilidade.

controles de segurança do aeroporto

Os portões de segurança pelos quais passamos no aeroporto funcionam com detectores de metal , não com raios X.

Esses detectores não representam absolutamente nenhum perigo para uma gestante. Portanto, não há motivo para preocupação durante as verificações de segurança.

Radiação atmosférica e pressurização

A questão da radiação atmosférica surge com frequência. Na realidade, esses raios representam um risco apenas para pessoas que voam quase diariamente, como alguns membros da tripulação.

Para uma viagem única, a exposição permanece praticamente insignificante. A pressurização da cabine, por sua vez, não representa nenhum perigo para o bebê .

No entanto, após a 36ª semana de gravidez , viagens aéreas não são recomendadas. O principal risco não é estritamente médico: trata-se principalmente da possibilidade de um parto inesperado a bordo.

Um cenário que preferimos evitar, embora partos em voo já tenham ocorrido na história da aviação civil.

Primeiro trimestre: viajar é possível, mas náuseas e vômitos podem tornar o voo desconfortável.

podem tornar o voo desconfortável. Até 36 semanas: sem contraindicações na ausência de complicações.

Após 36 semanas: viagens são fortemente desaconselhadas devido ao risco de parto prematuro durante o voo.

Precauções médicas antes e durante o voo

Antes de planejar qualquer viagem aérea, é essencial consultar seu médico . Cada gravidez é única e somente um profissional de saúde pode avaliar a situação individual de cada gestante.

Isso lhe permitirá adaptar suas recomendações de acordo com o trimestre da gravidez, o histórico médico e o estado geral de saúde.

Documentos médicos essenciais

Recomendamos vivamente que prepare um dossiê completo antes da partida. Um atestado médico recente e uma cópia do prontuário médico devem acompanhar o viajante.

Esses documentos podem ser exigidos pela companhia aérea ou serem extremamente úteis em caso de problemas de saúde no destino.

Prepare-se bem para o voo.

Durante o voo, diversas ações podem ajudar a manter o conforto e a saúde. Manter-se hidratado é essencial, pois o ar da cabine é particularmente seco.

Você também deve se lembrar de se levantar e caminhar pelo corredor a cada hora, aproximadamente, para estimular a circulação sanguínea.

Escolha um assento confortável e espaçoso , idealmente do lado do corredor para facilitar a movimentação. Use meias de compressão para prevenir o risco de flebite. Opte por roupas folgadas e respiráveis que se adaptem às mudanças do corpo. Mantenha-se hidratado durante todo o voo.

Companhias aéreas e gravidez: regras a saber antes de reservar

Cada companhia aérea tem sua própria política em relação ao transporte de gestantes . Portanto, é essencial verificar diretamente com a companhia aérea escolhida antes de comprar sua passagem.

Algumas companhias aéreas exigem um atestado médico com menos de 48 horas de antecedência ao voo, especialmente em casos de gravidez avançada.

Outras companhias aéreas podem simplesmente proibir o embarque após um determinado número de semanas. Essas regras variam de uma companhia para outra, e uma surpresa desagradável no aeroporto seria particularmente estressante.

Recomendamos também a contratação de um seguro de viagem específico para gestantes. Em caso de complicações médicas no exterior ou de uma hospitalização inesperada, uma cobertura específica pode fazer toda a diferença.

Algumas apólices de seguro também cobrem custos relacionados ao parto prematuro fora do país de residência.

Consulte os termos e condições da empresa antes de comprar qualquer ingresso.

Antecipe os documentos necessários, especialmente o atestado médico.

Contrate um seguro de viagem que cubra especificamente a gravidez.

Conselhos práticos sobre o destino e a sua estadia lá.

Ao chegar ao destino, a vigilância não termina. Dependendo da região do mundo visitada, as condições de saúde locais podem afetar diretamente a saúde da mãe e do bebê.

Determinadas regiões tropicais ou em desenvolvimento apresentam riscos infecciosos específicos.

Vacinação e precauções de saúde variam conforme o destino.

A questão das vacinas durante a gravidez merece atenção especial. Nem todas as vacinas são compatíveis com a gravidez, particularmente as vacinas de vírus vivo atenuado.

Antes de viajar, uma consulta especializada em medicina de viagens ajuda a identificar as precauções adequadas a cada destino e a cada perfil.

Recomendamos também que identifique os serviços médicos disponíveis logo na chegada. Saber o endereço de um hospital ou clínica local proporciona tranquilidade e permite uma resposta rápida, caso necessário.

Dependendo do destino, o nível de atendimento pode variar consideravelmente.

Informe-se sobre os riscos para a saúde específicos do destino.

Verifique a compatibilidade das vacinas recomendadas com a gravidez.

Identifique as instalações médicas disponíveis no seu destino antes da partida.

Leve um kit de primeiros socorros adequado, aprovado pelo seu médico.

Viajar durante a gravidez exige muita organização, mas nada impossível.

Com as devidas precauções, acompanhamento médico rigoroso e roupas adequadas a cada fase da gravidez, viajar continua sendo uma aventura acessível e enriquecedora para as futuras mamães.