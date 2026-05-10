Sexologie somatique : thérapie et éducation sexuelle corporelle

Le corps parle. Bien avant les mots, il enregistre, mémorise et exprime ce que la psyché tente parfois de taire.

La sexologie somatique part de ce constat fondamental : l’expérience physique constitue une passerelle directe vers l’intimité, le désir et l’identité.

Loin d’une approche exclusivement mentale, cette discipline fusionne conscience corporelle, émotions et sexualité pour ouvrir un espace de soin et d’exploration véritablement incarné.

Selon l’OMS, la santé sexuelle figure parmi les cinq branches de la santé humaine, au même titre que l’équilibre psychologique ou la vie affective.

Cet article visite ce qu’est la sexologie somatique, ses fondements thérapeutiques, ses outils concrets et son rôle essentiel dans l’éducation sexuelle corporelle : pour celles et ceux qui souhaitent réhabititer leur corps avec bienveillance.

La sexologie somatique : une approche thérapeutique et éducative ancrée dans le corps

Le corps comme point de départ : définir la sexologie somatique

Le mot soma désigne, en grec, l’ensemble des cellules constituant le corps à l’exclusion des cellules sexuelles. Thérapeia signifie soin, traitement.

Ensemble, ces deux racines dessinent une discipline qui prend le corps au sérieux : non comme un objet, mais comme un sujet vivant, percevant, ressentant.

La sexologie somatique fusionne la conscience corporelle avec les dimensions cognitives, émotionnelles et érotiques de la sexualité humaine.

Ce qui distingue cette approche, c’est sa définition du corps somatique : le corps perçu de l’intérieur, incluant ses aspects émotionnels et spirituels. On ne traite pas uniquement l’organique.

On écoute ce que le corps dit de son histoire, de ses blessures, de ses désirs enfouis. La psyché et le soma dialoguent en permanence : un trouble de l’un se répercute inévitablement sur l’autre.

Cette pratique se positionne clairement au-delà des binarités de genre et des normes dominantes autour de la sexualité.

Chaque parcours est singulier. Le client reste l’expert de son propre corps et guide les séances à son rythme, dans un cadre sécurisé et éthique, conformément au code de déontologie de la Somatic Sex Educators Association.

Ce que l’éducation sexuelle classique ne transmet pas

L’éducation sexuelle reçue à l’école se concentre presque exclusivement sur les risques et la reproduction.

Le plaisir, le consentement, l’écoute des sensations : autant de territoires largement ignorés dans les cursus scolaires traditionnels. Cette lacune n’est pas anodine.

La culture dominante enseigne que le plaisir est honteux, qu’il doit être caché ou contrôlé. Dès l’école primaire, les individus apprennent à ignorer leurs besoins physiques les plus basiques : aller aux toilettes, ressentir la faim, exprimer un inconfort.

Ce conditionnement précoce réduit l’expérience du plaisir et freine l’épanouissement sensuel.

Réapprendre à écouter ses désirs et ses sensations corporelles est un vrai processus d’apprentissage, qui demande du temps, de la pratique et un accompagnement adapté.

L’expérience du plaisir devient quasi illimitée lorsqu’on se reconnecte aux textures, aux sons, à sa respiration. Ce n’est pas de la théorie : c’est une compétence qui se cultive, séance après séance.

Les concepts clés de la thérapie somatique appliqués à la sexologie

Six concepts structurent le travail thérapeutique en sexologie somatique.

La conscience corporelle permet d’identifier les zones tendues ou bloquées pour les amener à la surface et les libérer.

Les exercices d’ancrage ramènent la personne à son corps lorsqu’elle est submergée par des émotions intenses.

La pendulation consiste à alterner entre l’évocation d’une source de stress ou de trauma et un retour progressif au calme : un va-et-vient qui désensibilise en douceur.

La titration accompagne souvent la pendulation : elle consiste à libérer la tension par petites doses pour éviter tout sentiment d’accablement.

Le séquençage renforce la conscience du corps en observant l’ordre d’apparition des symptômes lors des moments de libération physique ou émotionnelle.

Enfin, le ressourcement invite à identifier des appuis : une personne, un lieu, un objet : pour renforcer le sentiment de sécurité intérieure.

Le mouvement, la respiration consciente, la pleine conscience et la visualisation complètent cette palette. Ces approches complémentaires créent les conditions d’une guérison incarnée, où le corps n’est plus un obstacle mais un allié.

Les thématiques examinées en sexologie somatique

Le champ d’exploration est vaste.

Parmi les thématiques les plus fréquemment abordées, on trouve la reconnexion au corps et au plaisir, le travail autour de l’image corporelle et de la réappropriation de soi, le soutien face à la honte, aux traumatismes et aux cicatrices : physiques comme symboliques.

Les douleurs pelviennes, spécialement l’endométriose, le vaginisme ou la vulvodynie, trouvent également leur place dans ce cadre thérapeutique.

Reconnexion génitale post-partum, après une IVG ou un arrêt naturel de grossesse

Cicatrices post-opératoires (affirmation de genre, mastectomie, césarienne)

Exploration des désirs en dehors des normes sexuelles dominantes

Accompagnement lors de transitions de genre ou de processus de coming-out

Questionnement autour des limites et de leur communication dans l’intimité

Selon une étude de Versini publiée en 2016, 90 % des psychomotriciens ont été confrontés à une manifestation sexuelle en séance dès le début de leur pratique.

Ce chiffre illustre combien le corps et la sexualité sont indissociables dans tout accompagnement somatique sérieux.

Les outils et pratiques utilisés lors des séances

La palette des outils mobilisés est aussi riche que précise. La roue du consentement, développée par Betty Martin, structure les explorations autour du donner, recevoir, prendre et permettre.

Le body focusing et le scan corporel affinent l’écoute des sensations internes. La cartographie corporelle (mapping) permet de nommer et d’analyser chaque zone du corps avec neutralité et curiosité.

Le travail sur les fantasmes et la thématique érotique centrale s’appuie sur les recherches de Jack Morin. Le Body Poem, issu de la formation de Katie Sarra, convoque l’imaginaire et la sensibilité poétique du corps.

La remédiation des tissus cicatriciels (STREAM) aborde les blessures physiques laissées par des chirurgies ou des violences. L’anatomie consciente, avec planches et matériel 3D, démystifie ce que l’éducation classique a souvent laissé dans l’ombre.

Le consentement est vérifié en continu, verbalement et somatiquement. Le plaisir et l’excitation sont les bienvenus : mais jamais une condition.

Se préparer à une séance de sexologie somatique

La première séance constitue un espace de rencontre : faire le point, poser les bases d’un contrat d’apprentissage, définir ensemble un cap.

Une séance préalable en visioconférence est indispensable pour préparer le travail corporel qui suivra.

Venir en séance est un acte de vulnérabilité : et cette vulnérabilité mérite d’être accueillie avec soin.

Le principe directeur reste clair : less is more, le moins est souvent le plus. Inutile de forcer. Le rythme de chaque personne est respecté, séance après séance.

Garder l’esprit ouvert, réfléchir à ses intentions, communiquer ses inconforts au praticien avant ou pendant : tels sont les gestes simples qui rendent l’exploration possible.

Les consultations en présentiel ont lieu les mardis et mercredis à Anderlecht, place de la Vaillance 15b, ou en visio. La durée standard est d’1h30, au tarif de base de 80 euros, avec une tarification solidaire selon la situation.

Un remboursement partiel est possible via Partena, les Mutualités Chrétiennes ou les Mutualités libérales. Un cadre humain, accessible, pensé pour que chacun puisse avancer à sa juste mesure.