Euro 2024 : comment éviter les disputes de couples sur fond de matchs ?

Du 14 juin au 14 juillet, tous les yeux sont braqués sur le ballon rond. Pendant l’Euro 2024, la gent masculine risque de décliner de nombreux piques-niques en amoureux et plusieurs soirées ciné bras dessus, bras dessous pour suivre les performances de leur équipe sur le terrain. Enracinés dans le canapé, avec des chips d’un côté, une bière de l’autre et un maillot sur le dos, ces messieurs vont être plus happés par les tirs de Mbappé que leur dulcinée. Cette grand-messe du football l’emporte parfois sur la vie de couple. La relation est souvent mise sur la touche le temps de ce championnat décisif. Voici les meilleures stratégies pour éviter les disputes de couples à l’heure où les matchs monopolisent les écrans.

Respectez les intérêts de l’autre

Il ne reste plus beaucoup de jours avant le grand final de l’Euro 2024. Même si vous devez encore prendre sur vous une petite semaine, vous êtes à saturation. Vous avez l’impression que votre partenaire ne vous calcule plus. Votre moitié est tellement absorbée par les coups de pied de ses joueurs fétiches qu’iel ne fait même plus de cas à votre présence. En fait, vous êtes devenue translucide (sauf quand vous avez le malheur de vous mettre en travers de la télévision). Vous avez atteint ce stade où vous rêvez de jeter votre TV par la fenêtre et de brûler ses maillots de foot.

Vous êtes à deux doigts de prendre la télécommande et de couper le match au plus fort du suspense. Cependant, c’est le meilleur moyen de créer des tensions. Si votre partenaire est une groupie de Giroud et se passionne pour ce sport rassembleur, ne lui enlevez pas ce plaisir. En revanche, ne vous forcez pas à regarder ces bonshommes courir sur la pelouse verte de Leipzig à contrecœur. Sinon vous allez penser que votre partenaire vous est « redevable ». Investissez-vous un minimum, juste pour avoir « bonne conscience ». Évidemment, votre moitié n’a pas non plus à vous « imposer » ces 90 minutes de jeu de jambes. Tout comme vous n’avez pas à jalouser l’équipe de France. Un respect mutuel des passions peut renforcer votre relation et éviter les disputes face aux matchs.

Essayez de trouver des compromis

Pour mieux arbitrer la vie de couple en plein Euro 2024, préférez les compromis aux concessions pures et dures. Pas question de renoncer à votre afterwork ou votre cours de danse pour suivre les exploits (ou les déboires) de joueurs dont vous n’arrivez même pas à retenir le prénom. Ainsi, si votre partenaire tient absolument à regarder certains matchs en direct, proposez-lui de passer du temps de qualité ensemble avant ou après ces diffusions. Autre solution possible pour limiter les disputes pendant les matchs : aller les voir dans un bar, lieu ou vous êtes plus susceptible de vous laisser porter par l’ambiance générale.

Bien sûr, les efforts ne sont pas à sens unique. Si vous acceptez de partager cette compétition footballistique avec votre moitié, il faut qu’iel s’investisse aussi dans une activité qui vous plaît. L’idée n’est pas de lui faire gober toute la saison de « Desperate Housewives » pour vous « venger », mais de l’intégrer à un loisir qui vous tient à cœur. C’est un échange gagnant-gagnant. Vous pouvez aussi vivre vos passions en indépendance et planifier des instants à deux dans votre agenda « conjugal ». Essayez aussi de vous partager le temps d’écran pour que vous puissiez savourer vos séries sur un écran plus gros que votre téléphone. Faites un roulement : un coup il regarde le match à la TV, un autre il le suit depuis son ordi.

Créez des moments de complicité

Certes, vous en doutez fortement, mais le foot peut muscler la complicité de votre couple au même titre qu’une balade à vélo ou un dîner romantique au bord de l’eau. En effet, ce n’est pas l’événement le plus glamour de la Terre, mais l’Euro est propice à la proximité. Toutefois, le but n’est pas de commenter le fessier de Lucas Hernandez… C’est bien connu, le football est réputé pour fédérer et souder les liens, même entre des inconnu.e.s.

Sachez que c’est aussi véridique à domicile. Vous allez voir, l’euphorie est contagieuse. Abordez ce match comme un prétexte pour préparer des petites bricoles à grignoter. Maquillez votre partenaire de couleurs tricolores. Profitez de la mi-temps pour prendre un bain ensemble. Bref, transformez ces 90 minutes en une parenthèse sensuelle et douce. Abaissez les cartons rouges et arrêtez les disputes devant les matchs comme Mike Maignan arrête les balles dans les cages.

Apprenez à relativiser

Pour prévenir les disputes de couple et les scènes de ménage pendant les matchs, dites-vous que l’Euro 2024 ne dure qu’un mois sur 365 jours. C’est un événement sportif exceptionnel qui ne revient qu’une fois par an. Même si les matchs remplacent peu à peu vos soirées « Netflix and chill » sur le canapé, essayez de positiver.

Votre relation, elle, s’inscrit dans le temps et fait des prolongations, parfois jusqu’à l’éternité. Elle ne doit pas se stopper à cause d’un ballon rond. Et pour l’édition prochaine, anticipez, prévoyez votre agenda en conséquence. N’hésitez pas à vous octroyer des balades solo, loin des murs du foyer, converti en véritable arène de supporter.

Fixez des limites

Ne laissez pas le football piétiner votre intimité et prendre le pas sur votre vie de couple. Votre partenaire n’est pas marié avec l’équipe de France. S’il ne loupe aucune seconde de matchs, même pour les équipes qu’il ne soutient pas, appelez-le à la modération. Si votre moitié commence à regarder les matchs sur son téléphone pendant le repas et à sacrifier des câlins pour mater « les délibérations » post-match, intervenez.

L’objectif n’est pas de le priver « drastiquement », mais plutôt d’exprimer clairement votre besoin d’attention. Faites-lui comprendre que vous vous sentez à l’écart et que avez l’impression de ne plus faire partie de sa surface de réparation. Utilisez le champ lexical du football, qui est visiblement le seul langage auquel il est réceptif à l’heure actuelle…

L’Euro 2024, un motif de rupture ?

Parfois, les disputes sur fond de matchs et de « hola » collective mènent la relation à sa propre perte. Le couple n’en sort pas toujours victorieux, loin de là. Au mieux, il s’en tire fragilisé, au pire, il finit par se fracturer. Du moins, c’est ce qu’il s’est passé lors de la Coupe du Monde de football 2022. Selon une étude menée par le site de rencontres extra-conjugal Gleeden, 42 % des répondantes envisageaient de rencontrer un potentiel amant pendant que leur moitié était occupée à regarder les matchs.

Autre donnée intéressante : un quart des femmes interrogées avouaient être frustrées de voir leur conjoint regarder un match à la télé plutôt que de partager un moment d’intimité avec elles. Cependant, il serait dommage que votre couple subisse une défaite pour une raison aussi « ridicule ». Cramponnez-vous (sans mauvais jeu de mots) à vos sentiments et ne laissez pas un ballon chambouler toute votre idylle.

Les disputes de couple pendant les matchs sont fréquentes, mais vous pouvez les tacler avec intelligence et agilité. Pour compenser, initiez-vous à des petits rituels matinaux (heure à laquelle les matchs ont peu de chance d’être diffusés).