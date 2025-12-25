Ce « gentil » cadeau peut en dire long sur votre relation

Un paquet joliment ficelé, un sourire au moment de l’offrir, et cette petite excitation à l’idée de découvrir ce qu’il contient… À Noël, les cadeaux sont loin d’être anodins. Derrière un présent se cachent parfois des messages implicites sur la relation, les attentes et la place que vous occupez réellement dans le cœur de l’autre.

Le cadeau de Noël, un véritable langage affectif

Offrir un cadeau n’est jamais un geste neutre. C’est une manière d’exprimer de l’attention, de la reconnaissance et parfois même du désir. Le choix d’un présent révèle ce que l’on perçoit chez l’autre, mais aussi la façon dont on souhaite nourrir la relation. Et selon une étude menée par le site de rencontres extraconjugales Gleeden, ces choix deviennent particulièrement révélateurs lorsqu’il est question d’infidélité.

Certains hommes vivent en effet Noël en double version : une célébration officielle avec leur partenaire, et une version plus discrète avec leur amante. Deux relations, deux dynamiques… et bien souvent, deux types de cadeaux très différents.

Infidélité et double distribution de cadeaux

L’étude met en lumière un fait marquant : une large majorité d’hommes infidèles prévoit d’offrir un cadeau de Noël à leur amante. Ce geste démontre que la relation parallèle n’est pas perçue comme « accessoire » ou « passagère », mais bien comme un lien qui mérite attention et investissement.

Plus surprenant encore, nombre d’entre eux déclarent être prêts à consacrer un budget plus élevé à ce cadeau « secret » qu’à celui destiné à leur partenaire officielle. Un choix qui interroge sur la hiérarchie émotionnelle et symbolique accordée à chaque relation, surtout pendant une période aussi chargée en symboles que Noël.

Quand le budget révèle les priorités

Les écarts sont parlants. Une part importante des répondants envisage de dépasser les 200 euros pour le cadeau destiné à leur amante, tandis qu’ils sont nettement moins nombreux à prévoir un budget équivalent pour leur partenaire de vie. À l’inverse, les cadeaux offerts au sein du couple officiel se situent plus souvent dans des fourchettes de prix intermédiaires.

Ce déséquilibre peut traduire une volonté de compenser, de séduire ou de maintenir une intensité émotionnelle dans la relation cachée. Le cadeau devient alors un outil de valorisation, autant pour la personne qui le reçoit que pour celui qui l’offre.

Des choix de cadeaux très (trop) stéréotypés

Au-delà du prix, la nature même des présents est révélatrice. Pour leurs amantes, les hommes infidèles privilégient des cadeaux associés à la sensualité et au corps : bijoux, lingerie, accessoires intimes. Des objets qui célèbrent le désir, la séduction.

À l’inverse, les cadeaux destinés à leurs partenaires officielles sont souvent plus « sages », plus fonctionnels : livres, soins bien-être, objets pour la maison ou électroménager. Des présents utiles, parfois attentionnés, mais qui peuvent aussi manquer de dimension émotionnelle ou passionnelle.

Ce que ces cadeaux disent (vraiment) de la relation

Il ne s’agit évidemment pas de diaboliser un livre ou un coffret bien-être. Dans de nombreux couples, ces cadeaux sont choisis avec amour et correspondent parfaitement aux envies de la personne qui les reçoit. Tout dépend du contexte, de l’intention et de la connaissance réelle des besoins de l’autre.

Cependant, lorsqu’un cadeau donne l’impression d’être impersonnel ou automatique, il peut laisser un sentiment de décalage. À l’inverse, un présent choisi pour célébrer la singularité, le corps et la personnalité peut renforcer l’estime de soi et la connexion émotionnelle.

Vous méritez des attentions à votre image

Cette étude rappelle une chose essentielle : vous méritez des cadeaux qui vous ressemblent et qui honorent toutes les facettes de votre identité. Votre corps mérite d’être célébré sans tabou, votre esprit reconnu, votre sensibilité respectée. Les attentions que vous recevez doivent nourrir votre confiance et votre sentiment d’être pleinement choisie.

Si un cadeau vous laisse un goût étrange ou un sentiment d’insatisfaction, il peut être donc utile de vous écouter, sans jugement. Non pas pour soupçonner systématiquement votre partenaire, mais pour affirmer vos attentes et vos besoins relationnels.

À Noël comme le reste de l’année, un cadeau est un message. Il parle de place, d’engagement et de regard porté sur l’autre. Vous avez le droit d’attendre des attentions qui vous font vous sentir valorisée et respectée, sans comparaison ni demi-mesure. Car au fond, le plus beau cadeau reste celui qui vous rappelle votre valeur, votre beauté et votre légitimité à être aimée pleinement.