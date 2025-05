Seconde main en ligne : elle dévoile ses 3 astuces ultimes pour vendre vite (et beaucoup)

Revendre ses vêtements peut rapporter gros, à condition de s’y prendre correctement. Sur Instagram et TikTok, la créatrice de contenus Sarah Kasmi alias « Le dressing de Sarah » dévoile ses 3 astuces pour vendre vite et bien sur Vinted.

1. Publier aux heures stratégiques

Le premier secret, c’est le timing de publication. « Beaucoup pensent que poster n’importe quand suffit. Mais l’horaire change tout », explique Sarah. Selon elle, les meilleurs moments pour publier sont :

En semaine, entre 7h30 et 8h le matin, ou après 18h30.

Le dimanche, vers 18h, juste avant la reprise du travail pour beaucoup d’utilisateurs.

Pourquoi ces horaires ? « Les gens consultent l’application dans les transports ou en rentrant chez eux. Il faut capter leur attention quand ils sont disponibles », précise-t-elle. En dehors de ces créneaux, les annonces risquent de passer inaperçues dans le flot continu de publications.

2. Miser sur des photos irréprochables

Deuxième astuce incontournable : la qualité des visuels. « Une mauvaise photo, c’est une vente perdue. Les gens achètent avec les yeux », affirme Sarah Kasmi alias « Le dressing de Sarah ». Voici ses conseils concrets :

Toujours photographier sur fond neutre, de préférence blanc.

Montrer le vêtement porté si possible, pour donner une idée du tombé.

Soigner la lumière naturelle pour éviter les couleurs ternes.

Inclure plusieurs angles : devant, dos, détails (fermetures, matières, étiquettes).

Elle ajoute : « Je prends le temps de bien repasser les vêtements avant, et je note toutes les informations utiles. Ça inspire confiance et évite les retours ». Et ça fonctionne visiblement : Sarah Kasmi affirme avoir déjà gagné 600€ en 2 heures grâce à ces techniques.

3. Créer des lots à petits prix

Troisième stratégie gagnante : le lot malin. Plutôt que de vendre chaque article séparément, Sarah Kasmi alias « Le dressing de Sarah » conseille de regrouper des pièces similaires. Par exemple :

Trois tee-shirts en taille M à 5€.

Deux jeans de même marque à 12€.

Un « pack de rentrée » : pull, pantalon, sac à dos.

Elle explique : « Ça attire les acheteurs qui cherchent à faire des affaires. Et ça permet d’écouler plus de vêtements en une seule vente ». Elle recommande également de proposer des articles à 1 ou 2€ pour déclencher l’achat, souvent compulsif. « Parfois, les gens achètent un article coup de cœur et ajoutent deux ou trois petites pièces juste parce que ce n’est pas cher ».

Un coup de boost pour votre dressing (et votre porte-monnaie)

Avec ces 3 conseils, la créatrice de contenus Sarah Kasmi alias « Le dressing de Sarah » a transformé une activité occasionnelle en une source de revenus complémentaire. « Je ne fais pas ça pour devenir riche, mais en un mois, j’ai fait plus de 700€ en vendant ce que je ne portais plus », témoigne-t-elle dans ses vidéos. Au-delà du gain financier, elle souligne aussi l’aspect écoresponsable de la démarche : « Donner une seconde vie à ses vêtements, c’est bon pour la planète, et pour l’esprit ».

Mettre en ligne un vêtement ne garantit ainsi pas sa vente. Avec un peu de méthode, de belles photos, des horaires bien choisis et une stratégie de prix efficace, il est cependant possible de vider son dressing et de gonfler ses finances. Les astuces de Sarah Kasmi alias « Le dressing de Sarah » sont simples à mettre en œuvre, alors : à vous de jouer !