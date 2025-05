La photo la plus vue au monde n’existe plus, les internautes sont choqués

Pendant des années, elle a orné des millions d’écrans à travers le monde. Aujourd’hui, le célèbre paysage de Windows XP a changé, et sa transformation attriste les internautes.

Une image gravée dans la mémoire collective

Vous l’avez forcément déjà vue. Même si vous ne connaissez pas son nom, l’image est restée gravée dans la mémoire de toute une génération d’utilisateurs. Un ciel bleu éclatant, une colline verdoyante, une composition si parfaite qu’elle semblait irréelle : la photographie « Bliss », prise par Chuck O’Rear en 1996, est devenue le fond d’écran emblématique de Windows XP.

Pendant des années, elle a symbolisé la sérénité numérique. Elle a accompagné des milliards de sessions d’ordinateurs dans le monde entier, devenant la photo la plus vue de l’histoire, selon Microsoft.

Un paysage transformé par le temps

Sauf que voilà : le temps a passé, et le lieu réel photographié a changé. Située en Californie, entre les comtés de Napa et Sonoma, la célèbre colline ne ressemble plus à l’image bucolique qui a marqué les esprits. C’est ce que révèle une publication récente du compte Instagram InsideHistory, qui a partagé plusieurs photos du site, prises entre 2006 et 2024.

On y découvre un paysage sec, beaucoup plus aride, marqué par l’activité humaine. Là où l’on voyait autrefois une étendue d’herbe d’un vert vibrant, on trouve aujourd’hui… un vignoble. Les lignes parfaites de vignes structurent la colline, modifiant totalement l’impression initiale de nature sauvage et intacte.

Des internautes déçus (et très vocaux)

La réaction en ligne ne s’est pas fait attendre. De nombreux internautes ont exprimé leur désarroi, voire leur tristesse, face à cette transformation. « C’est ruiné. Bravo », déplore un commentaire. Un autre ajoute : « Avant, je regardais ça pendant plusieurs minutes… c’est triste maintenant ».

Pour certaines personnes, c’est comme si une partie de leur nostalgie venait de s’effondrer. Il faut dire que le photo « Bliss » ne représentait pas seulement un fond d’écran : elle évoquait un imaginaire collectif, celui d’un endroit paisible et parfait, presque hors du temps. Découvrir que ce lieu a été modifié pour des raisons agricoles en a ainsi bouleversé plus d’un.

D’autres voix tentent de relativiser

Tout le monde ne partage pas ce sentiment de perte irréversible. Plusieurs utilisateurs ont souligné que l’image devenue virale n’était qu’un instant figé dans le temps, capturé au bon moment, en plein printemps. « Celle de 2006 a été prise en automne, c’est normal que ce soit plus sec », précise un internaute. Un autre rappelle que le lieu, même transformé, reste « à couper le souffle ».

Et puis, faut-il vraiment s’attendre à ce que rien ne change en 30 ans ? La nature évolue, les paysages aussi, et l’activité humaine y joue forcément un rôle. Ce qui ne retire rien à la beauté originale de « Bliss », mais invite peut-être à porter un regard plus nuancé sur son évolution.

Un symbole de plus à ranger dans les archives ?

Cette histoire illustre aussi notre attachement émotionnel aux images numériques, même les plus anodines en apparence. Un simple fond d’écran peut devenir une icône générationnelle, un refuge visuel, un souvenir. Et lorsque ce symbole s’efface ou se transforme, c’est un peu de notre propre histoire numérique qui semble s’éloigner.

Alors, la photo la plus vue au monde a-t-elle vraiment « disparu » ? D’un point de vue physique, non : le lieu existe toujours, même modifié. Dans l’imaginaire collectif par contre, la colline « Bliss » a cessé d’être cette vision intemporelle que tant de gens ont contemplée, jour après jour, sans vraiment savoir où elle se trouvait. Si l’image d’origine ne correspond plus à la réalité d’aujourd’hui, elle continue malgré tout de vivre dans nos souvenirs… et peut-être sur quelques bureaux d’ordinateur restés fidèles à Windows XP.