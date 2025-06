Michel Kang, première femme à diriger un club de foot à ce niveau

C’est officiel : l’Olympique Lyonnais change de direction. Dans un contexte de crise sportive et financière marqué par une relégation administrative en Ligue 2 décidée par la DNCG, le club lyonnais vient d’annoncer ce 30 juin 2025 une nomination historique. Michele Kang, femme d’affaires américano-coréenne, devient la nouvelle présidente du club.

Une prise de pouvoir inédite en France

Âgée de 66 ans, Michele Kang devient ainsi la première femme à diriger un club de Ligue 1 en tant que présidente. Bien qu’elle ne soit pas la première femme influente dans le football français – Nathalie Boy de la Tour a notamment présidé la LFP, et Margarita Louis-Dreyfus a possédé l’Olympique de Marseille – Michele Kang est bel et bien la première à prendre la tête d’un club masculin de l’élite.

Cette décision survient dans une période critique pour l’OL. Déjà propriétaire de la section féminine du club (OL Lyonnais Féminin), Michele Kang était membre du conseil d’administration depuis septembre 2023. Elle devient désormais présidente du club masculin, tout en assumant également les fonctions de PDG d’Eagle Football Group, la structure qui contrôle les activités globales de l’OL.

Michele Kang nommée présidente de l’Olympique Lyonnais, Michael Gerlinger devient directeur général 🗞️ Le communiqué 👉 https://t.co/K07be6ny7i pic.twitter.com/theKgXJtBv — Olympique Lyonnais (@OL) June 30, 2025

Une mission urgente : sauver l’OL

Dans le communiqué publié par le club, Michele Kang affirme vouloir s’engager pleinement dans cette nouvelle responsabilité, à commencer par piloter la procédure de recours contre la relégation imposée par la DNCG. « Nous entrons dans une période critique pour l’OL. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Michael [Gerlinger, nouveau directeur général – ndlr], l’équipe de direction de l’OL et le Conseil d’administration afin de soutenir le club tout au long de la procédure devant la DNCG et au-delà », a-t-elle déclaré.

Michele Kang s’engage ainsi à jouer un rôle actif pour stabiliser la situation financière du club, dont l’avenir immédiat reste suspendu aux décisions de la commission de contrôle.

John Textor cède la place, non sans émotion

John Textor, très critiqué par les supporters pour la gestion chaotique du club ces derniers mois, a tenu à adresser un dernier message en quittant ses fonctions. Malgré les tensions, il a salué la nomination de Michele Kang : « Michele est le choix idéal pour diriger l’OL dans la phase suivante et j’ai pleinement confiance en elle ».

Il s’est aussi déclaré « extrêmement fier » des résultats sportifs récents du club et a remercié les équipes pour leur implication durant cette période difficile.

L’arrivée de Michele Kang à la tête d’un club de Ligue 1 marque ainsi un tournant dans l’histoire du football en France. Si les femmes sont de plus en plus présentes dans les hautes sphères du sport, cette prise de fonction dans un contexte aussi exposé et stratégique reste exceptionnelle. Michele Kang incarne un nouveau leadership à l’OL, à la fois plus international, plus diversifié et résolument tourné vers la réforme.