Pourquoi certains Coréens perçoivent-ils les femmes étrangères comme « faciles » ?

Un débat sur la perception des femmes étrangères en Corée du Sud a été relancé par une vidéo TikTok de la créatrice Hotteok Lover, qui a mis en lumière une pratique troublante dans une université coréenne. Selon cette vidéo, des hommes coréens auraient classé les femmes selon leur origine ethnique sur un forum étudiant, les évaluant en fonction de leur supposée « facilité » à nouer des relations sexuelles. Ce comportement, critiqué pour son caractère sexiste et raciste, révèle des stéréotypes persistants dans certaines sphères sociales.

Un classement choquant basé sur l’origine ethnique

Dans la vidéo TikTok, HotteokLover commente des slides publiées par une autre utilisatrice, Beriketi, qui exposait le contenu de ce forum universitaire. Les messages sur ce forum regroupaient des témoignages d’hommes coréens qui classaient les femmes selon leur origine, associant des stéréotypes à chaque groupe ethnique. Les femmes européennes, par exemple, étaient décrites comme « faciles à avoir », tandis que les femmes coréennes et japonaises étaient perçues comme « plus difficiles » et supposément « plus respectables ».

Le forum allait jusqu’à critiquer les femmes avec lesquelles ces hommes avaient eu des relations, partageant des détails dégradants et des jugements sur leur comportement. Ces discussions ne se limitaient pas à l’expérience personnelle, mais renforçaient une généralisation nuisible et discriminatoire.

Des stéréotypes profondément ancrés

Cette situation met en lumière des stéréotypes persistants autour des femmes étrangères en Corée du Sud. Les Européennes et les Américaines, par exemple, sont souvent vues à travers le prisme d’une culture perçue comme plus « libérée » sexuellement. Ce regard repose sur des idées préconçues véhiculées par les médias, la globalisation, et parfois des interactions superficielles avec des touristes ou expatriées.

Ces perceptions sont souvent amplifiées par un contraste avec les normes sociales coréennes, où la retenue et la discrétion dans les relations sont encore valorisées. Les femmes coréennes et japonaises, dans ce contexte, sont idéalisées comme « traditionnelles » ou « plus difficiles à séduire », renforçant ainsi un double standard problématique.

Un comportement sexiste et raciste

Le fait de catégoriser les femmes en fonction de leur origine et de leur comportement sexuel relève à la fois du sexisme et du racisme. Ce genre de discours ne fait que perpétuer des idées fausses sur les femmes et leur autonomie. Il est important de souligner que ces comportements ne représentent pas l’ensemble de la population coréenne, mais ils reflètent un problème plus large lié aux normes de genre et à la perception des rôles féminins.

Des réactions critiques sur les réseaux sociaux

La vidéo de Hotteok Lover et les révélations de Beriketi ont suscité une vague de critiques sur TikTok et au-delà. De nombreux internautes, coréens et étrangers, ont dénoncé ce comportement, le qualifiant de dégradant et inacceptable. Certains ont également souligné l’importance d’éduquer les jeunes générations sur le respect mutuel et l’abandon des stéréotypes liés à l’ethnicité ou au genre.

Changer les mentalités : une responsabilité collective

Cet incident met en lumière la nécessité d’une réflexion plus profonde sur les perceptions de genre et les biais raciaux. Si la société coréenne évolue rapidement, ces comportements révèlent que certains préjugés restent profondément ancrés. Il est essentiel d’encourager un dialogue ouvert sur ces questions, à la fois dans les universités et dans la société au sens large, pour promouvoir une meilleure compréhension et un respect mutuel.

En fin de compte, cette affaire n’est pas seulement une question coréenne : elle rappelle que les stéréotypes de genre et raciaux continuent d’exister dans le monde entier et qu’il est crucial de les déconstruire pour avancer vers une société plus égalitaire.