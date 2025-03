Les femmes dans l’Église : une révolution en marche ?

Depuis les débuts du christianisme, les femmes ont toujours été là, au cœur de la foi, dans l’ombre comme dans la lumière. Elles étaient aux côtés du Christ, elles ont porté la parole, soutenu les premières communautés chrétiennes, et pourtant… au fil des siècles, leur rôle a été de plus en plus limité, surtout lorsqu’il s’agit de participer aux fonctions liturgiques ou de gouvernance. Aujourd’hui, les lignes commencent à bouger. Des avancées récentes et des débats laissent entrevoir une véritable révolution en marche dans l’Église catholique. Le vent du changement souffle-t-il pour les femmes dans l’Église ?

Un rôle fondamental… mais restreint

Dès les premiers temps du christianisme, les femmes ont eu un rôle clé. Sainte Marie-Madeleine est souvent appelée « l’apôtre des apôtres » pour avoir été la première à annoncer la résurrection du Christ. Des figures comme Priscille ou Lydie apparaissent dans le Nouveau Testament comme des piliers des premières communautés chrétiennes. Pourtant, cette reconnaissance s’est progressivement érodée à mesure que l’Église se structurait.

Dès le IVe siècle, l’accès des femmes aux fonctions liturgiques a été restreint par des règles canoniques. Le diaconat féminin, pourtant actif dans les premiers siècles, a été supprimé. Les femmes se sont vues cantonnées à des rôles secondaires : catéchistes, enseignantes, missionnaires, mais rarement en position de leadership ou d’influence institutionnelle. La justification ? Une lecture patriarcale des Écritures et une tradition ecclésiale ancrée dans une société dominée par les hommes.

Un souffle de changement

Depuis quelques années, quelque chose change. En 2022, le pape François a par exemple ouvert une brèche en promulguant la constitution apostolique Praedicate Evangelium, autorisant désormais les laïcs, y compris les femmes, à diriger des dicastères au Vatican. C’était une première, un signal fort d’ouverture.

L’événement le plus marquant est survenu en janvier 2025 avec la nomination de Sœur Simona Brambilla à la tête du Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique. Elle est devenue la première femme préfète au Vatican. Une femme à la tête d’un dicastère majeur, c’est une révolution dans le fonctionnement du Vatican. Cette nomination montre une volonté d’inclure davantage les femmes dans les sphères décisionnelles de l’Église, une reconnaissance explicite de leur compétence et de leur légitimité à exercer le pouvoir spirituel et administratif.

Et ce n’est pas un cas isolé. De nombreuses femmes occupent désormais des postes de responsabilité dans des diocèses, des conseils paroissiaux et même au sein de la Curie. Des mouvements féminins comme le « Comité de la Jupe » en France, fondé en 2009, militent activement pour une place plus égalitaire des femmes dans l’Église. Leur revendication phare ? L’accès au diaconat féminin et une reconnaissance institutionnelle du rôle des femmes dans la vie liturgique.

L’ordination des femmes : un mur difficile à faire tomber

Là où le bât blesse, c’est sur la question de l’ordination. L’ordination des femmes au diaconat – et a fortiori à la prêtrise – reste un tabou majeur au sein de l’Église catholique. Lors du synode d’octobre 2024 sur l’avenir de l’Église, la question a été mise sur la table. Des voix se sont élevées pour réclamer « une ouverture vers le diaconat féminin », mais le document final est resté flou. Pas de décision claire, pas de feu vert.

Le pape François a refusé en mai 2024 d’ouvrir la voie à l’ordination des femmes diacres, arguant de la nécessité de rester fidèle à la tradition apostolique. Cette décision a suscité des déceptions, en particulier parmi les jeunes catholiques et les militantes féministes chrétiennes qui espéraient une reconnaissance plus audacieuse du rôle des femmes dans la vie ecclésiale. Les arguments théologiques en faveur de l’ordination des femmes sont pourtant solides. Historiquement, les premières communautés chrétiennes comptaient des diaconesses, et rien dans les Écritures n’interdit explicitement aux femmes d’exercer ce rôle. Sauf que le poids de la tradition patriarcale reste une barrière psychologique et institutionnelle difficile à franchir.

Une Église à la croisée des chemins

Ce blocage sur l’ordination pourrait bien coûter cher à l’Église. Un « exode silencieux » des femmes est déjà en cours. En Italie, seulement 33 % des jeunes femmes de moins de 30 ans se déclarent catholiques. Le constat est le même dans d’autres pays européens : une désaffection croissante des jeunes générations féminines, lassées par une institution perçue comme « archaïque » et « déconnectée de leurs réalités ».

Les femmes restent la colonne vertébrale de nombreuses paroisses. Elles sont catéchistes, bénévoles, responsables de la liturgie, engagées dans l’action sociale et caritative. Le paradoxe est frappant : celles qui font vivre l’Église au quotidien sont encore écartées des prises de décision majeures.

L’Église se trouve à un carrefour historique. Si elle veut rester pertinente et attirer une nouvelle génération de fidèles, elle devra accorder aux femmes une place plus centrale dans sa gouvernance et sa vie liturgique. Les évolutions récentes montrent une prise de conscience au sommet de la hiérarchie catholique. Mais cette ouverture reste timide, freinée par le poids de la tradition et des résistances internes.