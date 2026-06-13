Avec la hausse des températures, ces femmes disent subir davantage de harcèlement de rue

À chaque retour de l’été, le constat se répète. Sur TikTok comme sur Instagram, de plus en plus de jeunes femmes témoignent d’une nette intensification du harcèlement de rue qu’elles subissent dès que les températures grimpent. Un phénomène loin d’être anecdotique — et dont les conséquences psychologiques sont, elles, bien tangibles.

« Suns out, tank top season » : le post qui résume le sentiment général

L’une de ces vidéos a marqué les esprits. « Le soleil est sorti, c’est la saison des débardeurs, les hommes interpellent depuis leurs voitures et leurs vélos. Je crois que l’été est arrivé », écrit l’autrice du post, soulevant aussitôt une vague de réponses unanimes : oui, dès que les beaux jours reviennent, les sifflets, les klaxons, les commentaires non sollicités et les regards insistants se multiplient. Dans les commentaires de nombreux tiktok sur le sujet, les témoignages s’accumulent. Les unes parlent des trottoirs qu’elles évitent désormais, les autres expliquent qu’elles ressortent leurs « tenues d’hiver » en plein mois de juin, ou qu’elles renoncent à porter des robes au-dessus du genou pendant tout l’été. Loin du fantasme du retour de la « belle saison », les premières chaleurs sont, pour beaucoup, un retour à la vigilance.

Une corrélation longtemps documentée par les chercheuses

Le phénomène n’a, en réalité, rien de nouveau. Plusieurs publications féministes l’ont déjà documenté ces dernières années. Le magazine britannique Stylist soulignait dès 2019 qu’« il existe une corrélation positive directe entre la surface de peau visible et la quantité d’hommes qui pensent avoir le droit de la commenter ». Une réalité confirmée par de nombreuses associations, mais aussi par les témoignages de serveuses, étudiantes, infirmières ou simples passantes qui constatent toutes la même chose : leur quotidien change avec la météo.

Les raisons invoquées sont multiples. Plus de monde dans la rue, des terrasses bondées, des passants désinhibés par la boisson en début de soirée, et surtout, la persistance d’un imaginaire selon lequel une tenue plus légère équivaudrait à une « autorisation tacite » de commentaire. Une lecture profondément datée — et juridiquement, totalement infondée.

En France, l’outrage sexiste reconnu depuis 2018

Sur le plan législatif, la France a reconnu cette réalité par la loi Schiappa du 3 août 2018, qui a instauré l’infraction d’« outrage sexiste ». Ce dispositif permet aux forces de l’ordre de verbaliser, immédiatement et sans dépôt de plainte préalable, les auteurs de harcèlement de rue : sifflets, propos déplacés, sollicitations insistantes, etc. L’amende peut s’élever jusqu’à 750 euros, et plusieurs milliers de contraventions ont été délivrées chaque année depuis la mise en place du dispositif. Reste que, sur le terrain, la grande majorité des incidents continuent de ne jamais donner lieu à un signalement. La peur, la lassitude, l’absence de témoins, ou simplement le sentiment que « cela ne servira à rien » expliquent ce silence quasi systématique. C’est précisément contre ce silence que les vidéos virales tentent, à leur manière, de lutter.

Une responsabilité qui ne se trouve jamais dans les vêtements

Il importe enfin de rappeler une vérité que les chercheuses en sciences sociales martèlent depuis des décennies : la responsabilité du harcèlement de rue n’incombe jamais à la victime, ni à ce qu’elle porte. Que la femme soit en débardeur, en jogging, en manteau d’hiver ou en jupe longue, le harceleur reste l’unique responsable de son comportement. Tenter d’expliquer le phénomène uniquement par les tenues estivales reviendrait à culpabiliser les femmes pour leur propre agression.

À l’heure où une nouvelle vague de témoignages déferle sur les réseaux sociaux, ces récits rappellent l’urgence d’une prise de conscience collective. Le harcèlement de rue n’est pas une fatalité ; il est une violence quotidienne, illégale, et profondément ancrée dans une culture qui doit, encore, être profondément déconstruite. Et cela, peu importe la température.