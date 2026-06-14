Ces brésiliennes jonglent avec un ballon de foot et suscitent l’admiration

La Coupe du Monde de football, qui vient tout juste de commencer, promet d’être pleine de rebondissements cette année. En marge de la pelouse du stade de Mexico, d’autres talents émergent hors des sentiers battus. Au Brésil, pays voisin du Mexique, des femmes ont improvisé un foot de rue et transformé leurs passes en véritable démonstration d’équilibre. L’occasion de rappeler que cette discipline n’a pas de genre.

Des joueuses sans crampons qui font de l’art avec le ballon rond

La Coupe du Monde de football, événement sportif d’envergure qui ne survient qu’une fois tous les quatre ans, est au cœur de l’actualité. Elle suscite une euphorie qui ne connaît pas de frontières. Si des millions de téléspectateurs et de supporters suivent ce championnat comme si leur vie en dépendait, la version féminine de cette compétition peine à avoir la même attention et passe presque inaperçue. Pourtant, les homologues féminines de Kylian Mbappé et Harry Kane ne déméritent pas sur le terrain. Et des joueuses brésiliennes, capturées dans le vif de l’action entre les câbles électriques et les bâtiments en tôle de Rio de Janeiro, le réaffirment haut et fort.

Nées sur une terre qui a vu éclore des légendes du football, ces femmes se transmettent la balle de pieds en pieds au milieu d’un skatepark abandonné. Au Brésil, le football n’est pas juste un sport que l’on choisit en cours d’EPS ou une activité extra-scolaire, c’est une institution. Et là-bas, les habitants semblent dotés d’un don inné pour frapper dans le ballon. Ces joueuses en sont la preuve vivante : elles ont de l’or entre les jambes comme Pelé et Ronaldinho.

Dans leur plus simple appareil, sans chaussures et en short en jean, elles s’envoient le ballon à tour de rôle et le réceptionnent dans des postures très techniques. Elles ne font qu’un avec cette sphère, habituellement vouée à s’enfoncer dans les filets. Ce qui était censé rester un loisir récréatif, une distraction pour tuer le temps est rapidement devenue un motif d’acclamations sur les réseaux sociaux. La vidéo ayant obtenu 1 million de likes.

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Donner une meilleure image du football au féminin

En voyant ces joueuses à l’œuvre, on a presque l’impression que c’est facile tant leurs gestes sont minutieusement exécutés. Le ballon tient en équilibre sur le coin de leur clavicule, leurs chevilles et fait des loopings dans un revers de jambes. Tête, torse, bas du dos… Le ballon rebondit avec grâce sur chaque partie de leur corps et devient presque une extension de leur silhouette. Plus qu’une démonstration amateure, c’est une performance qui a fait carton plein sur la toile. En toute modestie, l’auteure de la vidéo @rafaellafontes2 titre : “sélection féminine de haut niveau” en barre de description.

Même si ces joueuses expérimentées ne s’adonnent pas à un match sur pelouse, elles remportent une victoire précieuse sur les préjugés qui entourent ce sport au féminin. Les commentaires sont unanimement positifs et valent autant que les hola des stades enflammés. “Elles sont meilleures que l’équipe nationale du Brésil” souligne un internaute. “Les hommes vont avoir mal à leur égo” renchérit un autre. “On dirait que le football coule dans leur sang”. “Elles jouent mieux que quiconque ne peut enseigner”. “Je ne peux même pas jouer deux petits jeux d’affilée”.

Un florilège de compliments qui mettent à mal ce cliché selon lequel les femmes seraient moins endurantes, trop douillettes et pas assez rapides sur le terrain. Alors que les joueurs masculins touchent un salaire de 200 000 euros même en enchaînant les fautes, leurs homologues féminines gagnent en moyenne 16 000 euros. Un criant manque de reconnaissance pour les femmes, qui sont toujours réduites à des idées reçues désuètes. Grâce à ce genre de prouesses, les joueuses marquent des points dans les mentalités.

Derrière cette vidéo virale, une joueuse multi récompensée

Si certains estiment qu’il s’agit-là d’une image créée de toute pièce par l’intelligence artificielle, trop atteints dans leur virilité pour admettre les compétences incroyables de ces femmes, c’est une vraie personne qui se cache derrière cette vidéo. Son nom ? Rafinha Fontes, qui a d’ailleurs posé aux côtés de Neymar et soulevé de nombreux trophées dans sa riche carrière. Sa spécialité ? Le footvolley, un sport deux en un qui se pratique au-dessus d’un filet, non pas sur gazon mais sur sable chaud. Cette discipline exige dextérité, souplesse, force mais aussi une peau bien endurcie.

Mais ce n’est pas son unique domaine de prédilection. Le Brésil est vraisemblablement une fabrique de sportifs surdoués. L’athlète, qui entretient un amour indescriptible avec le ballon rond, est également double championne du monde de teqball. Un genre de tennis de table qui se pratique à coup de pieds avec un ballon à taille réelle.

Ce que cette prestation footballistique raconte est puissant. Toutes ces joueuses, en plus d’être badass et de faire transpirer les supporters machos, font du freestyle autour du ballon avec une aisance déconcertante. Les Brésiliennes 1, les stéréotypes 0.