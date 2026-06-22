Pourquoi cette femme arbitre suscite des commentaires misogynes à la Coupe du monde ?

Trois ans après l’entrée de Stéphanie Frappart dans l’histoire du Mondial masculin, une nouvelle étape symbolique a été franchie. L’arbitre de football américaine Tori Penso est devenue la deuxième femme à officier lors d’une Coupe du monde de football dite masculine. Une avancée saluée pour son caractère historique, mais également accompagnée de réactions contrastées sur les réseaux sociaux. Entre reconnaissance et critiques, son parcours met en lumière des tensions encore bien présentes dans le football.

Une étape historique qui marque le football moderne

Le 18 juin dernier, Tori Penso était au sifflet d’une rencontre du groupe A entre la Tchéquie et l’Afrique du Sud, conclue sur un match nul (1-1), à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Elle s’inscrit dans une dynamique déjà ouverte par Stéphanie Frappart lors du Mondial 2022 au Qatar. Cette désignation ne relève pas du « symbole vide » : elle confirme une progression lente, mais réelle des femmes dans l’arbitrage de très haut niveau. Longtemps cantonné à un « univers masculin », ce secteur s’ouvre désormais à des profils diversifiés, capables d’apporter rigueur, sang-froid et excellence sur les plus grandes scènes internationales.

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Des réactions partagées sur les réseaux sociaux

Comme souvent lors d’une avancée perçue comme « nouvelle », les réactions ont été contrastées. Une partie des internautes a exprimé des critiques, estimant que « les rencontres masculines devraient rester arbitrées par des hommes ». À l’inverse, de nombreux observateurs ont salué une décision cohérente avec l’évolution du football dit moderne. Pour eux, la présence de Tori Penso à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ va de soi dès lors que la compétence est au rendez-vous. Ce débat récurrent révèle surtout des représentations encore ancrées, où les rôles sont parfois associés à des stéréotypes plutôt qu’à des aptitudes réelles.

Un parcours professionnel solide et inspirant

Le parcours de Tori Penso impose le respect. Avant de se consacrer pleinement à l’arbitrage, elle évoluait dans le marketing numérique. Elle a ensuite choisi une reconversion ambitieuse, guidée par une passion profonde pour le jeu et l’exigence du haut niveau. Son expérience parle d’elle-même : elle a dirigé la finale de la Coupe du monde féminine 2023 remportée par l’Espagne, ainsi que plusieurs rencontres de compétitions internationales majeures. Elle a également été la première femme du XXIᵉ siècle à arbitrer un match de Major League Soccer, puis la première à officier lors d’une rencontre de qualification pour une Coupe du monde masculine. Autant d’étapes qui illustrent une trajectoire construite avec sérieux, constance et détermination.

Des obstacles révélateurs d’un long combat

Le chemin n’a pourtant pas été simple. L’arbitre de football américaine Tori Penso a confié avoir envisagé d’abandonner l’arbitrage après un épisode violent survenu lors d’un match de jeunes joueurs. À la sortie de la rencontre, elle aurait été prise à partie par plusieurs individus, un moment particulièrement marquant dans son parcours. Cet épisode rappelle que l’accès des femmes à certaines fonctions sportives a longtemps été accompagné de résistances fortes. Malgré cela, elle a poursuivi sa progression, transformant ces difficultés en moteur de réussite.

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Une évolution qui dépasse le terrain

Au-delà du football, la situation de Tori Penso illustre un enjeu plus large : celui de la place des femmes dans des environnements historiquement masculins. Les commentaires misogynes qui accompagnent encore certaines de ses désignations en disent souvent davantage sur les préjugés persistants que sur ses compétences. Son parcours démontre une évidence simple : l’expertise, la maîtrise et la légitimité ne dépendent pas du genre.

En définitive, chaque match dirigé par l’arbitre de football américaine Tori Penso contribue à normaliser une présence féminine de haut niveau dans l’arbitrage international. Et à mesure que ces trajectoires s’affirment, le football continue d’évoluer, avec plus d’ouverture, de diversité et de confiance dans les talents, quels qu’ils soient.