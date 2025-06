Mais pourquoi les jeunes se remettent-ils au crochet ?

Activité longtemps associée aux générations plus âgées, le crochet connaît aujourd’hui un retour fulgurant chez les jeunes. Cette pratique artisanale s’impose comme une tendance créative majeure sur les réseaux sociaux, portée par une génération en quête de sens, de lenteur… et d’objets faits main.

Un phénomène boosté par les réseaux sociaux

Ce mouvement, amorcé discrètement pendant la crise sanitaire, prend désormais une ampleur virale. Sur Instagram, plus de 60 millions de publications font référence au crochet. Sur TikTok, les vidéos de créations maison s’enchaînent, mêlant esthétisme et humour. Loin d’un simple passe-temps rétro, le crochet devient un véritable langage culturel.

Sur TikTok, les hashtags #crochettok ou #crocheters regroupent des millions de vues. De courtes vidéos montrent des ados et jeunes adultes réalisant des bonnets, des sacs, des pulls ou des personnages farfelus en quelques étapes. Parmi les figures emblématiques du mouvement, Naomicartoons avec de 2,8 millions d’abonnés, s’est imposée avec ses créations géantes et étonnantes : des personnages colorés, hybrides et parfois même inquiétants, entièrement réalisés au crochet. Son univers, à la fois étrange et captivant, a su séduire une communauté avide de contenu original.

Cette dynamique numérique a largement contribué à dépoussiérer l’image du crochet, longtemps relégué au rang d’activité vieillotte. Aujourd’hui, les jeunes y voient un espace d’expression artistique, de personnalisation et même d’affirmation de soi.

Apprendre, partager, créer : les ateliers se multiplient

En parallèle de l’effervescence en ligne, les cours de crochet explosent un peu partout. À Namur (Belgique), par exemple, les ateliers affichent complet. Emilie César, qui en organise régulièrement, observe l’engouement avec enthousiasme : « Il faut être patient et persévérant. Mais une fois qu’on a la technique, les idées fusent. C’est génial de voir ce qu’on peut faire d’un simple fil ».

Les participantes, souvent jeunes, témoignent elles aussi d’une véritable addiction créative.

« J’ai repéré la tendance quand ma cousine de 18 ans a commencé à crocheter ses propres gilets. Ils sont incroyables ! », raconte l’une d’elles. « On voit plein de jolies choses en magasin, alors on a envie d’essayer soi-même », ajoute une autre. Des propos recueillis dans un article d’RTL.be, qui souligne à quel point cette passion gagne du terrain.

Une réponse au tout-virtuel

Pourquoi un tel engouement ? Pour Lise Rose, qui tient une mercerie à Jette (Belgique), la réponse est claire : « Le monde est devenu tellement virtuel que les jeunes ont besoin de revenir aux travaux manuels. Transformer un simple fil en objet tridimensionnel, c’est presque magique ».

La dimension tangible et apaisante du crochet offre une bulle de répit dans un quotidien saturé d’écrans. Ce retour à la matière séduit aussi par sa lenteur : une forme de résistance douce à l’accélération numérique. En crochetant, on s’approprie le temps, on crée sans pression, on développe patience et concentration. Autant de qualités rares dans une époque où tout va très vite.

Créer pour soi (et un peu pour les autres)

Le crochet permet aussi de s’approprier son style, loin des standards de la fast fashion. Les jeunes crocheteurs et crocheteuses créent des pièces uniques, qu’ils portent ou offrent fièrement. Pulls oversize, tops arc-en-ciel, mini-sacs vintage, housses pour téléphone ou mascottes fantaisie : tout est bon à transformer.

Et plus encore, cette pratique s’inscrit dans une logique écologique et économique : en fabriquant soi-même, on recycle, on réutilise, on valorise les restes de laine et on apprend à consommer autrement.

Ce retour en force du crochet chez les jeunes dépasse ainsi largement la tendance passagère. Il illustre une envie profonde de se reconnecter à soi, aux autres, et à un monde plus manuel et créatif. Entre outil d’expression, geste de soin et acte de résistance douce, crocheter devient un art de vivre. Et à en croire l’explosion des vidéos, des ateliers et des comptes spécialisés, ce n’est que le début d’un mouvement… qui a bien l’intention de rester dans la boucle.