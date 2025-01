Voici le jour exact où les vacances d’hiver sont à leur prix le plus bas

Avec le retour de la neige dans certaines régions, vous avez certainement envie de tutoyer les paysages immaculés et de dévaler les pentes glissantes en luge ou à ski. À contrario, si vous êtes de nature frileuse, vous cherchez peut-être à fuir le froid et à vous prélasser sous les cocotiers. Qu’importe le programme envisagé, vous êtes toujours à l’affût des bons plans pour booker vos vacances d’hiver sans payer le prix fort. Selon une récente étude menée par Expedia, il y a un jour de la semaine plus avantageux que les autres pour partir dans les massifs montagneux ou sur les plages de sable fin. Alors à vos souris, prêt·e, réservez !

Le jour le moins cher pour partir pendant les vacances d’hiver

Après les Fêtes de fin d’année, vous avez certainement récolté quelques enveloppes entre les épines du sapin. Peut-être que vous envisagez de vous en servir pour partir en vacances d’hiver. Sauf que voilà, malgré ce petit butin de Noël, les dépenses chiffrent vite, surtout si vous décidez de vous rendre dans une station de ski un peu réputée. Voyager est un luxe et ce n’est pas prêt de changer en 2025. Faire des économies est donc un peu devenu une affaire collective. Vous poncez le web en quête de réductions et d’offres spéciales. Vous vous improvisez « dénicheur·se de bons plans« , comme un Sherlock du pouvoir d’achat.

Certaines personnes prétendent qu’il faut s’y prendre longtemps à l’avance pour avoir des prix bas tandis que d’autres défendent la théorie inverse et estiment que les voyages de dernières minutes sont beaucoup plus rentables. D’après les données d’Abritel et d’Expedia.fr, il y a bien un jour favorable aux économies. Nul besoin de participer à tous les jeux-concours du Net pour espérer alléger le prix de vos vacances d’hiver. Il suffit de réserver à une date bien précise.

Trêve de suspense. Le jour le moins cher pour voyager pendant les vacances d’hiver n’est autre que le 1er janvier 2025. En général, à ce moment-là, les gens sont plus sous leur couette à comater que derrière le volant. Résultat : la demande est faible, et les professionnel·le·s du tourisme bradent leurs prix. Vous payez en moyenne 35 % de moins qu’un départ le 18 décembre. Le 26 février est aussi une date à retenir ! Les vacances d’hiver arrivent presque à leur terme. Ce qui signifie que les destinations touristiques sont déjà en train de se vider. Vous pourriez alors bénéficier de tarifs nettement plus bas. Partir ce jour-là coûte en moyenne près de 25 % de moins que le 5 février 2025 !

Les autres astuces pour réduire les coûts de votre voyage

Si vous ne pouvez pas partir à ces dates précises et que vous avez d’autres projets en perspective, pas de panique : voici d’autres moyens de voyager sans exploser votre budget.

Réservez à l’avance (mais pas trop). Les billets d’avion sont généralement moins chers si vous les réservez entre un et trois mois à l’avance. Plus tôt, vous risquez de payer un prix premium. Trop tard, et les tarifs flambent à mesure que l’avion se remplit.

Soyez flexible sur les dates et les horaires. Partir en milieu de semaine, le mardi ou le mercredi, est souvent moins cher que le week-end. De même, les vols tôt le matin ou tard le soir sont généralement plus abordables. Mais encore faut-il avoir un emploi du temps qui le permette.

Envisagez les aéroports secondaires. Certaines grandes villes disposent de plusieurs aéroports, et les vols vers les aéroports secondaires peuvent être considérablement moins chers. Si vous êtes prêt·e à faire un peu plus de route, ça peut valoir le coup. En plus, dans les villes moyennes, vous pouvez potentiellement trouver un parking gratuit.

Optez pour des formules tout compris. Les packages combinant vol, hébergement et parfois même activités offrent souvent des tarifs préférentiels. Cela peut être une excellente option pour des vacances clés en main à prix mini.

Pensez aux destinations confidentielles. Évitez les destinations ultra-populaires et explorez des alternatives moins courues. Par exemple, au lieu des Alpes, pourquoi ne pas tenter les Pyrénées ou les Carpates ? Et à la place de Courchevel, pourquoi ne pas poser vos bagages dans une station du Haut Jura pour une impression de Grand Nord ?

Les destinations les plus abordables en hiver

Pendant les vacances d’hiver, il y a les personnes qui souhaitent flirter avec la poudreuse et explorer des décors parés de leur plus beau manteau blanc et il y en a d’autres qui cherchent la vitamine D et la chaleur de l’été. À la neige ou face à la mer, si votre priorité est d’économiser, certaines destinations offrent un excellent rapport qualité-prix. Voici nos suggestions.

Les villes européennes

Les grandes villes comme Prague, Budapest, et Lisbonne sont moins fréquentées en hiver, ce qui signifie des hébergements à prix doux et des billets d’avion accessibles. Et l’ambiance festive des marchés de Noël ou des illuminations hivernales ajoute une touche magique à votre escapade.

Les stations de ski intimistes

Les Alpes françaises et suisses sont réputées, mais coûteuses. Envisagez plutôt des options comme Andorre, la Slovénie, ou même les Tatras en Pologne, qui offrent des pistes magnifiques à une fraction du prix.

Les destinations ensoleillées

Pour échapper au froid et troquer la doudoune contre le maillot de bain, des lieux comme les Canaries, Madère, ou encore le Maroc sont des destinations en or. D’ailleurs, les recherches de vols ont augmenté de +90 % pour Marrakech, ville chaleureuse par excellence.

Le Nord scandinave

Si vous êtes prêt·e à affronter un froid polaire, des destinations comme la Laponie finlandaise ou Tromsø en Norvège offrent des expériences inoubliables à des prix compétitifs en basse saison. Vous pouvez admirer les aurores boréales ou faire un safari en traîneau. La magie à l’état pur.

Avec ces précieuses informations, vous pouvez réserver vos vacances d’hiver et vous dépayser à moindres frais. Il vous restera même de l’argent pour faire quelques extras et vous prélasser au spa.