Meilleures destinations pour voyager seule en solo : le guide pour femmes

Le voyage solo au féminin s’impose aujourd’hui comme une véritable tendance de société. Selon l’Organisation mondiale du Tourisme, on comptait 138 millions de voyageuses solo en 2017, contre 54 millions trois ans plus tôt.

Une progression fulgurante qui reflète une aspiration profonde : celle de partir librement, à son propre rythme, sans compromis. Les motivations sont multiples — soif de liberté, quête d’indépendance, désir de se retrouver soi-même, envie de tester ses limites et de gagner en confiance.

Par ailleurs, l’IFOP révèle que 66 % des Françaises s’occupent davantage que leur conjoint de l’organisation des vacances. Le voyage solo devient alors un acte d’émancipation à part entière.

Cet article cherche les meilleures destinations, de l’Europe aux antipodes en passant par l’Asie, pour toutes celles qui souhaitent franchir le pas.

Les capitales européennes, premiers choix pour voyager seule en toute sérénité

Partir seule pour la première fois peut sembler intimidant. Pourtant, certaines destinations font tomber les barrières avec une déconcertante facilité.

Les capitales européennes figurent parmi les meilleures options pour un premier voyage solo au féminin : transports efficaces, hébergements accessibles à tous les budgets, et respect profondément ancré envers les femmes voyageant seules.

Copenhague et Stockholm, reines des pays nordiques

Copenhague se distingue tout particulièrement. Classée dans le top 10 mondial de la sécurité, la capitale danoise séduit par sa tranquillité, y compris en soirée.

On s’y promène à vélo sans la moindre appréhension, on flâne dans les ruelles illuminées de Nyhavn avec une sérénité rare. La déambulation y est presque un art de vivre.

Stockholm et les pays nordiques en général affichent des atouts comparables. Propreté, organisation irréprochable, convivialité naturelle : les femmes y circulent seules sans contrainte apparente.

Le sentiment de sécurité y est fort et palpable. Pour les femmes voyageuses qui souhaitent conjuguer exploration urbaine et tranquillité d’esprit, la Scandinavie représente un choix évident.

Amsterdam, Vienne et Bâle : diversité et accessibilité

Amsterdam séduit par son énergie cosmopolite et ses canaux propices à la déambulation. Vienne, avec son patrimoine architectural majestueux, invite à la lenteur et au slow travel.

Ces deux capitales partagent une infrastructure solide et un accueil bienveillant envers les voyageuses solo. Bâle, plus confidentielle, convient parfaitement à celles qui fuient les grandes foules tout en souhaitant accéder à une culture riche.

Pour choisir une destination sûre, quatre critères s’imposent naturellement :

Un faible taux de criminalité

Des transports publics fiables et bien maillés

Un respect réel de la liberté des femmes

Une présence visible d’autres voyageuses solo

Les capitales européennes cochent toutes ces cases, ce qui en fait des destinations de référence pour construire sa confiance de voyageuse indépendante.

L’Asie du Sud-Est, une région incontournable pour les femmes voyageuses

L’Asie du Sud-Est exerce une fascination croissante sur les femmes voyageuses.

Son accueil chaleureux, son habitude bien rodée du tourisme international, sa logistique simple et l’usage courant de l’anglais en font une région particulièrement accessible. À cela s’ajoutent un budget maîtrisé et une richesse culturelle et culinaire exceptionnelle.

Bangkok, Chiang Mai et Hanoï : trois ambiances distinctes

Bangkok s’impose comme une métropole moderne et effervescente. On y organise facilement des excursions vers les temples alentour ou les îles du golfe de Thaïlande.

La ville ne dort jamais, et la logistique y est étonnamment simple pour les voyageuses solo.

Chiang Mai offre une tout autre atmosphère — plus zen, moins dense. L’atmosphère hippie chic de cette ville du nord de la Thaïlande attire celles qui cherchent un rythme différent.

Yoga, méditation, marchés de nuit colorés : Chiang Mai invite à souffler et à se recentrer.

Hanoï, capitale vietnamienne, séduit par la gentillesse légendaire de ses habitants.

Malgré une circulation intense et parfois chaotique, l’atmosphère y reste accueillante. La ville invite à la rencontre, au partage et à la découverte d’une culture millénaire.

Bali, Singapour et Kuala Lumpur : sécurité et dépaysement garantis

Bali constitue une valeur sûre pour voyager seule. Son atmosphère envoûtante, sa chaleur humaine et ses paysages de rizières et de temples créent un cadre propice à l’introspection.

Visiter Ubud à vélo est une expérience inoubliable pour toute backpackeuse en quête d’authenticité.

Singapour figure dans le top 5 mondial de la sécurité. Cette cité-État ultra-organisée permet de sortir seule le soir sans inquiétude.

Le tableau ci-dessous illustre le classement mondial des destinations phares de cet article :

Destination Classement sécurité mondial Atout principal Singapour Top 5 Organisation rigoureuse, sorties nocturnes sereines Copenhague Top 10 Tranquillité, mobilité à vélo Wellington Top 15 Infrastructures pensées pour les voyageuses

Kuala Lumpur rassure quant à elle les voyageuses qui débarquent seules sur un nouveau continent.

Son mélange culturel unique — malais, chinois, indien — en fait une porte d’entrée idéale vers l’Asie du Sud-Est, à la fois stimulante et accessible.

Australie et Nouvelle-Zélande, des destinations taillées pour les voyageuses en solo

L’Australie et la Nouvelle-Zélande séduisent depuis longtemps les backpackeuses du monde entier. Ces deux pays ont développé une culture de l’accueil exceptionnelle, parfaitement adaptée aux femmes voyageant seules.

La côte est australienne, terrain de jeu des voyageuses indépendantes

La côte est australienne dégage une ambiance résolument décontractée. Le réseau d’auberges de jeunesse y est dense et bien tenu, favorisant les rencontres spontanées tout en maintenant un haut niveau de sécurité.

C’est l’un des environnements les plus bienveillants qui soit pour partir seule.

Parmi les expériences emblématiques : la plongée sur la Grande Barrière de Corail, joyau naturel menacé mais toujours grandiose, et une pause contemplative face au Sydney Opera, symbole architectural mondialement reconnu. Ces moments-là marquent durablement.

La Nouvelle-Zélande, modèle d’infrastructure pour voyageuses solo

La Nouvelle-Zélande a pensé ses infrastructures pour faciliter la vie des femmes voyageuses. Signalisation claire, transports fiables, offre d’hébergement chez l’habitant bien développée : tout concourt à voyager l’esprit léger.

Wellington, classée dans le top 15 mondial de la sécurité, incarne cette approche rigoureuse et accueillante.

Pour les amatrices de randonnée et de grand air, le Tongariro Crossing offre un itinéraire volcanique spectaculaire, adapté à toutes les pratiquantes. Montagnes, plages sauvages et plongée en snorkeling forment un panel d’activités aussi varié qu’enthousiasmant.

Surmonter les freins pour oser voyager seule : conseils pratiques et solutions concrètes

Malgré l’engouement croissant pour le voyage solo au féminin, des préoccupations persistent. Les identifier clairement permet de mieux les dépasser.

Les freins les plus courants : sécurité, solitude et budget

Trois obstacles reviennent systématiquement dans les témoignages de femmes hésitantes :

La sécurité, qui freine 3 femmes sur 10 avant même de choisir une destination La peur de la solitude, préoccupation majeure pour 4 femmes sur 10 Le budget, les vacances en solitaire coûtant 53 % plus cher que les voyages en groupe selon UFC-Que Choisir

Ces chiffres ne sont pas une fatalité. Ils pointent simplement des besoins concrets auxquels des solutions existent.

Des solutions adaptées pour partir sereinement

La plateforme NomadSister propose un système de couchsurfing entre femmes uniquement, permettant de séjourner gratuitement chez des habitantes locales.

Ce logement alternatif résout à la fois la question du budget et celle de la solitude, en créant des liens authentiques à chaque étape.

Les agences voyages spécialisées proposent également des séjours organisés en petit groupe, exclusivement pensés pour les femmes solo.

Partir seule tout en voyageant accompagnée : ce paradoxe apparent devient une formule idéale pour celles qui souhaitent briser le tabou du voyage solo sans tout affronter d’un coup.

Au-delà des outils, l’élément déterminant reste l’écoute de son intuition. Avancer à son propre rythme, sans se comparer ni se presser, transforme chaque destination en terrain d’exploration personnelle.

Le girl power ne se proclame pas, il se vit, un pas après l’autre, dans les ruelles de Bali ou sur les quais de Copenhague. Le voyage solo au féminin n’est plus une exception — c’est une façon de voyager qui s’affirme, pleinement et avec éclat.

Pour les femmes voyageuses qui portent des tailles qui ne correspondent pas aux standards habituels, cette liberté de mouvement, d’organisation et de rythme prend une saveur encore plus particulière.

Voyager seule, c’est aussi s’habiller comme on le souhaite, s’arrêter où l’on veut, et choisir ses expériences sans justification. Une accessibilité totale à soi-même.