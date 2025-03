Ces habitudes rendent vos cheveux plus gras sans que vous le sachiez

Vous venez à peine de laver vos cheveux, et pourtant, dès le lendemain, vos racines semblent déjà ternes et grasses. Frustrant, n’est-ce pas ? Avant de blâmer votre cuir chevelu ou de passer au shampoing sec à outrance, sachez que certaines de vos habitudes quotidiennes pourraient être les vraies coupables. Vous allez voir, parfois, ce sont des gestes anodins qui sabotent vos efforts.

Se laver les cheveux trop souvent

C’est tentant, surtout quand on a cette sensation de cheveux lourds et huileux. Pourtant, en lavant vos cheveux tous les jours, vous risquez de créer un cercle vicieux. En effet, chaque lavage élimine le sébum naturel qui protège le cuir chevelu. Résultat ? Votre cuir chevelu se met en mode défense et produit encore plus de sébum pour compenser cette perte. L’idéal est d’espacer les shampoings progressivement pour réhabituer votre cuir chevelu à se réguler lui-même.

Le bon réflexe : optez pour un shampoing doux et essayez d’espacer les lavages en intégrant, par exemple, un shampoing sec entre deux lavages.

Utiliser un shampoing inadapté

Tous les shampoings ne se valent pas, et celui que vous utilisez pourrait bien être l’une des raisons pour lesquelles vos cheveux regraissent vite. Un shampoing trop agressif décape le cuir chevelu, le poussant à produire du sébum en réaction. À l’inverse, un shampoing trop riche peut alourdir les racines et les rendre poisseuses plus rapidement.

Le bon réflexe : choisissez un shampoing doux, sans sulfates et adapté aux cheveux à tendance grasse.

Appliquer trop d’après-shampoing ou de soins riches

On adore ces masques ultra-nourrissants et les après-shampoings qui promettent une chevelure de rêve. Mais attention : si vous appliquez ces soins jusqu’aux racines, c’est la catastrophe assurée. Ces produits sont souvent trop riches et viennent alourdir le cuir chevelu, favorisant l’accumulation de sébum.

Le bon réflexe : appliquez ces soins uniquement sur les longueurs et les pointes. Vos racines n’en ont pas besoin.

Toucher ses cheveux trop souvent

C’est un geste inconscient, mais ô combien fatal pour votre cuir chevelu. Passer la main dans vos cheveux, les recoiffer sans arrêt ou les tripoter au moindre coup de vent transfère directement le sébum et les impuretés de vos mains sur vos cheveux.

Le bon réflexe : évitez autant que possible de toucher vos cheveux dans la journée. Attachez-les si besoin pour limiter la tentation.

Utiliser une brosse sale

Quand avez-vous nettoyé votre brosse pour la dernière fois ? Si la réponse dépasse une semaine, il est temps d’agir ! Une brosse accumule du sébum, des résidus de produits capillaires et de la poussière. À chaque coup de brosse, vous redéposez ces impuretés sur votre cuir chevelu.

Le bon réflexe : lavez votre brosse une fois par semaine avec de l’eau tiède et un peu de shampoing doux.

Rincer ses cheveux à l’eau trop chaude

Oui, une douche bien chaude, c’est agréable, mais votre cuir chevelu ne partage pas votre enthousiasme. L’eau chaude stimule la production de sébum et peut aggraver le problème de cheveux gras.

Le bon réflexe : rincez vos cheveux à l’eau tiède, voire froide, pour resserrer les écailles et limiter l’excès de sébum.

Abuser des appareils chauffants

Lisseur, boucleur, sèche-cheveux… tous ces outils ont tendance à assécher les longueurs, ce qui pousse le cuir chevelu à produire plus de sébum pour compenser. Résultat : racines grasses et pointes sèches, le combo redouté.

Le bon réflexe : limitez l’utilisation de ces appareils et appliquez toujours un protecteur thermique avant utilisation.

Dormir sur une taie d’oreiller sale

Vous lavez vos cheveux, mais votre taie d’oreiller, elle, est-elle aussi propre qu’il n’y paraît ? En dormant, votre cuir chevelu transfère du sébum sur votre oreiller. Si vous ne changez pas votre taie régulièrement, vous vous retrouvez à dormir sur un nid de bactéries et de résidus, qui finissent par se redéposer sur vos cheveux.

Le bon réflexe : changez votre taie d’oreiller au moins une fois par semaine, voire deux si vos cheveux ont tendance à graisser vite.

Une alimentation déséquilibrée

On ne s’en doute pas toujours, mais ce que l’on met dans notre assiette joue un rôle clé dans la santé de nos cheveux. Une alimentation trop riche en sucres raffinés, en graisses saturées et en aliments transformés peut stimuler la production de sébum et rendre vos cheveux plus gras.

Le bon réflexe : privilégiez les aliments riches en vitamines B, en zinc et en acides gras essentiels (noix, avocat…) pour un cuir chevelu sain.

Le stress et les hormones : des coupables cachés

Le stress et les fluctuations hormonales ont un impact direct sur la production de sébum. Une période stressante ou un dérèglement hormonal peut ainsi entraîner un excès de sébum, rendant vos cheveux plus gras que d’habitude.

Le bon réflexe : essayez des techniques de gestion du stress comme la méditation, le sport ou simplement des moments de détente pour rééquilibrer votre organisme.

Avoir les cheveux qui regraissent vite n’est pas une fatalité. En corrigeant certaines de ces mauvaises habitudes, vous pouvez retrouver une chevelure plus légère. Testez ces conseils et observez la différence : vos cheveux vous diront merci.