Le secret pour manger mieux sans effort tient dans… une simple box Les Commis

Manger des repas dignes d’un bon restaurant sans bouger de chez soi ni mettre sa cuisine sens dessus dessous ? Le rêve devient réalité avec les box repas Les Commis. Si vous n’avez ni le temps ni l’envie de vous affairer derrière les fourneaux, ces paniers prêts à l’emploi vont vous simplifier la tâche et vous faire redécouvrir le goût de la vraie nourriture. Fini les déclinaisons de pâtes, à vous les mets cinq étoiles, locaux, de saison et durables.

Un gain de temps pour une population pressée

« Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? ». C’est l’éternelle question et après un bref coup d’œil dans les placards, elle se conclut par une plâtrée de spaghettis, servie avec un simple filet d’huile d’olive. Chaque jour, le même scénario se répète dans les assiettes. Au moment du repas, vous ressortez des boîtes de conserve insipides que vos papilles connaissent trop bien, les surgelés fades ou les inconditionnelles pâtes. Le tablier n’a pas investi votre tour de cou depuis longtemps. Non pas parce vous n’avez pas le cœur à mitonner de bons plats, mais parce que le timing joue contre vous. C’est la société contemporaine qui veut ça.

À défaut de ne pas pouvoir embaucher un cuisinier personnel qui concocte des mets à votre place, vous pouvez confier vos menus à Les Commis. Si à l’époque bourgeoise, les nobles agitaient une cloche pour profiter d’un service royal, vous n’avez qu’à agiter vos pouces sur l’écran et les paniers-repas Les Commis viendront à vous. Cette entreprise française s’occupe de toutes les parties pénibles et contraignantes de la cuisine pour ne plus jamais sacrifier votre alimentation. Avec Les Commis, vous ne vous contentez pas d’enregistrer des recettes ou de les remettre à plus tard. Vous les concrétisez sur votre plan de travail, munie d’ingrédients français et bio qui sentent le terroir à plein nez.

Les paniers-repas Les Commis vous facilitent la tâche tout en conservant le côté ludique et rassembleur de la cuisine. Plus besoin de faire un contre-la-montre dans les rayons pour barrer les lignes de votre liste de course. Vous recevez tout le nécessaire à domicile et vous n’avez plus qu’à accommoder le tout en suivant les instructions des fiches recettes, par ailleurs très visuelles. En 20 minutes chrono, c’est prêt à déguster. Si ça, ce n’est pas du luxe !

Et pour vous permettre de découvrir le concept en toute sérénité, Les Commis vous offrent jusqu’à 90€ de réduction sur vos 4 premiers paniers grâce au code TBO90. Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés et valable jusqu’au 31/10/2025. C’est l’occasion idéale de tester des repas savoureux, équilibrés et faciles à préparer, tout en faisant des économies.

Des paniers-repas qui redonnent du sens au mot « cuisine »

Taboulé citronné, bruschetta au crémeux de pois cassés et sardines, rigatoni aux aubergines et burrata, buddha bowl vitaminé et tartare d’algues. Ces repas qui pourraient trôner sur la carte d’un restaurant bien classé vont devenir votre quotidien avec Les Commis. Et ce n’est qu’une mise en bouche.

Chaque semaine, vous découvrez 24 nouvelles recettes pour des repas variés, qui ne lassent jamais les papilles. Ce qui est aussi appréciable pour étoffer la palette gustative des enfants, qui ne jurent que par les nuggets. De nombreuses recettes sont kids-friendly et familiarisent vos petits critiques gastronomiques en culotte courte avec les légumes alias leur plus grande hantise. Parmi toutes les recettes disponibles, la moitié est végé et les autres s’adaptent à tous les goûts et toutes les exigences : IG bas, sans gluten, Thermomix.

Le fil rouge des box repas Les Commis ? Des ingrédients traçables 90 % français et majoritairement bio, choyés par des producteurs attentifs. Finalement, c’est la base d’un bon festin. Les portions quant à elles sont calibrées pour répondre à votre estomac qui gronde sans créer de perte. Le tout livré dans des emballages recyclables ou compostables pour respecter Mère Nature du premier geste au dernier.

Une charge mentale en moins et du régal en plus

Avec les paniers-repas Les Commis, vous allez à l’essentiel. Plus besoin d’anticiper les repas de la semaine, de faire des tableaux Excel, de poncer le web en quête d’inspiration ou de scotcher un planning sur le frigo. Les repas ne sont plus une corvée, ni une source de tensions, mais un plaisir retrouvé, un instant de convivialité.

Que vous soyez un cordon bleu ou une véritable quiche, les recettes Les Commis sont inratables. Elles procurent toujours un sentiment de satisfaction. Vous êtes fière de présenter ces repas à votre famille et vous n’avez qu’une hâte : y planter votre fourchette. En plus, vous gérez l’abonnement à votre guise. Vous pouvez mettre les paniers en pause lorsque vous partez en vacances.

Les paniers Les Commis s’adressent à toutes les personnes qui ont les yeux rivés sur l’horloge. À celles qui n’ont plus la patience de jouer des coudes au supermarché. Celles qui veulent manger sainement sans y laisser des nerfs. Bref, à chaque fois que vous recevez votre box Les Commis, vous avez l’impression que c’est Noël.

Article partenaire