6 recettes pour un pique-nique végé en toute simplicité

Le soleil se fait encore timide, mais les températures sont douces et se prêtent parfaitement à un repas bucolique sur l’herbe. Ce ne sont pas quelques nuages qui vont réfréner vos envies de pique-nique. Il ne vous reste plus qu’à remplir votre panier en osier de victuailles maison. Cette année, oubliez le sempiternel sandwich jambon-beurre que vos papilles connaissent par cœur et la salade césar que vous dévorez sans plaisir. Concoctez plutôt des recettes végé hautes en couleur (et en saveurs) ! Tartinade gourmande qui change du pâté, bowl green plein de vitalité ou encore cake salé à partager… ces mets green « à emporter » ont toute leur place sur votre joli drap à carreaux. Voici 7 recettes pour un pique-nique végé sans prise de tête et gustativement mémorable.

Les bases pour un pique-nique végé réussi

Ça y est, la saison des piques-niques est officiellement ouverte. Si vous n’avez pas encore pris votre premier repas à ciel ouvert, ça ne saurait tarder. Mais cette fois-ci, visez l’originalité et faites jalouser vos voisin.e.s de nappe avec des mets sur le pouce qui changent de l’ordinaire. Avant de poser vos fesses par terre et de vous régaler en prenant votre shoot de vitamine D, vous devez forcément passer derrière le plan de travail. Pas question de tricher en allant à la supérette la plus proche ou à la boulangerie. Sinon, vous perdez tout le charme du pique-nique.

Mettre la main à la pâte fait partie de l’expérience ! Cette année, twistez les recettes express classiques en version 100 % veggie. À cette lecture, vous avez peut-être tiqué. Vous vous dites sûrement qu’il n’y aura que quelques feuilles de salade qui se battront en duel dans vos lunchs boxs ou votre baguette. Eh bien, détrompez-vous. Qui dit pique-nique végé, ne dit pas forcément recettes insipides et diététiques. Au contraire, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité.

Réinterprétez les quiches froides avec des légumes de saison. Déclinez les dips, au poivron, aux pois chiches ou au petit pois pour tremper vos crudités. Concoctez des taboulés sucré-salé audacieux qui diffusent leur lot d’arômes dans la bouche. Façonnez des rouleaux de printemps qui inondent de fraîcheur et apaisent les palais. Remplacez le poulet pané des wraps par du tofu fumé ou des falafels. Remixez le fameux cake salé aux olives avec de la feta et des aubergines ou une kyrielle de graines. Pour orchestrer votre pique-nique végé, voici des recettes à la fois fantaisie et bien pensées. De quoi vous faire oublier définitivement le pain de mie rassis à peine rempli.

Wrap au houmous et à l’edamame

Nul besoin de sortir tout un tas d’ustensiles pour se préparer un pique-nique végé digne de ce nom. Avec cette recette de wrap, vous avez juste à vous munir de tortillas, à les garnir et à les emballer soigneusement.

Tapissez-les de houmous, hissez des edamames en ingrédient principal et ajoutez d’autres crudités qui hydratent le palais. Repliez les bords et vous voilà avec un wrap généreux, qui contient toutes les protéines nécessaires pour vous livrer à une partie de frisbee ou de badminton.

Cake poivrons, feta et oignons rouges

Le cake salé est un emblème du pique-nique. Compact, il se transporte facilement et à l’avantage de ne pas dégouliner au fond du sac. Vous le retrouvez toujours intact en déballant le papier allu. Bref, c’est une valeur sûre.

Vous le connaissez certainement avec des dés de jambon et des olives noires. Mais cette variante toute de rouge vêtue est beaucoup plus puissante en goût ! Le poivron ne fait qu’un avec la feta et les oignons rouges légèrement caramélisés apportent un petit truc en plus. Ce cake sent le Sud à plein nez. De quoi voyager en une seule bouchée.

Salade thaï au quinoa et sauce cacahuète (vegan)

En voilà une salade richement fournie ! Loin d’être radine en matières, elle conjugue les ingrédients pour vous donner du tonus et vous immerger dans la culture thaïlandaise. Vous retrouvez les éléments principaux du rouleau de printemps dispatchés un peu partout. Le quinoa, lui, apporte du corps à cette salade, plutôt « légère » sans dire healthy.

Pour l’assaisonner, abandonnez le sobre trait de vinaigrette et optez pour une sauce satay réconfortante. Celle-là au moins, elle imprègne bien le plat ! Vous ne risquez pas de pester contre une « salade toute sèche ». À mettre au cœur de votre pique-nique végé pour vous régaler sans modération.

Sandwich aux légumes du soleil

Aux oubliettes le sandwich sans âme qui lasse les papilles au bout de deux crocs. Voici une recette qui fleure bon le farniente et qui capture la chaleur du Sud dans deux tranches moelleuses de pain de mie.

À la place du beurre qui se sent à peine sous la dent, vous retrouvez un pesto de tomates séchées fondant et savoureux. À l’intérieur, vous avez un pêle-mêle de légumes du soleil revenu dans une marinade. Vous avez plutôt intérêt d’avoir une grande mâchoire pour engloutir ce sandwich XXL.

Tartinade de tomates séchées

En pique-nique, vous avez peut-être l’habitude de manger vos chips ou vos crackers sans accompagnement. Mais avec cette tartinade à la robe envoûtante, vous allez faire ce délicieux détour avant de les porter à votre bouche.

Elle a la même texture que le houmous et le goût inlassable de la sauce tomate. Petit conseil : trempez-y des gressins aux herbes, le duo est à tomber par terre (enfin vous ne tomberez pas de bien haut).

Quiche aux asperges et au brie

La quiche lorraine peut aussi revoir ses bases pour s’adapter à un pique-nique végé. À la place de l’emmental râpé et du jambon, disposez des asperges et du brie, un combo qui fonctionne à coup sûr. Légumes phares du printemps, les asperges sont complémentaires avec le brie, fromage de caractère.

Cette quiche verdoyante est une belle ode à la nature et au terroir français. Il ne vous reste plus qu’à tailler des parts individuelles et à vous laisser transporter dans ce tourbillon de saveurs.

Avec un pique-nique végé aussi beau à regarder que bon à déguster, vous allez prendre encore plus de plaisir à manger à l’air libre, loin de vos pénates. Et en dessert, pourquoi ne pas embarquer un moelleux à la rhubarbe ou un gâteau sans cuisson ?