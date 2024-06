Révolutionnez vos plats avec ces 7 recettes de pesto aux fanes de légumes

L’heure est venue de donner un coup de fouet à votre cuisine. Comment ? Avec du pesto, bien sûr ! Mais attention, pas n’importe lequel. Explorons des recettes innovantes de pesto aux fanes de légumes. Ces délicieuses concoctions ne sont pas seulement un régal pour vos papilles, elles sont aussi une façon astucieuse de réduire le gaspillage alimentaire. Alors, enfilez vos tabliers et préparez-vous à être émerveillé.e par ces 7 recettes de pesto aux fanes de légumes qui révolutionneront vos plats.

Pesto de fanes de carottes

Les fanes de carottes sont souvent jetées, alors qu’elles regorgent de saveurs et de nutriments. Voici donc comment en tirer parti. Utilisez ce pesto sur des pâtes, en tartinade sur du pain grillé ou comme accompagnement pour des légumes grillés. Succès garanti !

Ingrédients :

100 g de fanes de carottes

50 g de parmesan râpé (végétal ou non)

30 g de pignons de pin

1 gousse d’ail

100 ml d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation :

Lavez soigneusement les fanes de carottes pour enlever la terre. Dans un mixeur, ajoutez les fanes, le parmesan, les pignons, l’ail, et un peu de sel et de poivre. Mixez tout en ajoutant progressivement l’huile d’olive jusqu’à obtenir une consistance crémeuse. Goûtez et ajustez l’assaisonnement si nécessaire.

Pesto de fanes de betteraves

Les fanes de betteraves, souvent négligées, sont pourtant pleines de saveur et apportent une jolie couleur verte à vos plats. Ce pesto se marie à merveille avec des plats à base de céréales comme le quinoa ou l’épeautre.

Ingrédients :

100 g de fanes de betteraves

50 g de graines de tournesol

50 g de parmesan râpé (végétal ou non)

1 gousse d’ail

100 ml d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation :

Lavez et séchez les fanes de betteraves. Dans un mixeur, ajoutez les fanes, les graines de tournesol, le parmesan, l’ail, le sel et le poivre. Mixez en incorporant l’huile d’olive jusqu’à obtention d’une pâte homogène.

Pesto de fanes de fenouil

Le fenouil, avec ses délicates fanes anisées, offre une base originale pour un pesto plein de fraîcheur. Essayez ce pesto aux fanes de légumes avec des plats de pâtes pour une touche d’originalité.

Ingrédients :

100 g de fanes de fenouil

50 g d’amandes

50 g de pecorino râpé (végétal ou non)

1 gousse d’ail

100 ml d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation :

Lavez et séchez les fanes de fenouil. Dans un mixeur, mélangez les fanes, les amandes, le pecorino, l’ail, le sel et le poivre. Mixez en versant l’huile d’olive progressivement jusqu’à obtenir la consistance désirée.

Pesto de fanes de radis (vegan)

Pour une version vegan, ce pesto de fanes de radis est parfait. Le goût légèrement poivré des fanes de radis se marie bien avec les noix de cajou et la levure nutritionnelle qui remplace le parmesan. Ce pesto vegan est idéal pour accompagner des plats de pâtes, des salades ou comme sauce pour des légumes grillés

Ingrédients :

100 g de fanes de radis

50 g de noix de cajou

2 cuillères à soupe de levure nutritionnelle (ou parmesan vegan)

1 gousse d’ail

100 ml d’huile d’olive

Sel et poivre

Jus de 1/2 citron

Préparation :

Lavez et séchez les fanes de radis. Dans un mixeur, combinez les fanes, les noix de cajou, la levure nutritionnelle, l’ail, le jus de citron, le sel et le poivre. Mixez en ajoutant l’huile d’olive petit à petit jusqu’à obtenir une texture lisse.

Pesto de fanes de navets

Les fanes de navets, au goût doux et légèrement poivré, se prêtent bien à la confection d’un pesto savoureux. Ce pesto aux fanes de légumes est excellent en accompagnement de légumes rôtis.

Ingrédients :

100 g de fanes de navets

50 g de noisettes

50 g de parmesan râpé (végétal ou non)

1 gousse d’ail

100 ml d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation :

Lavez et séchez les fanes de navets. Mettez dans un mixeur les fanes, les noisettes, le parmesan, l’ail, le sel et le poivre. Mixez en ajoutant l’huile d’olive jusqu’à obtenir une texture onctueuse.

Pesto de fanes de céleri

Le goût prononcé des fanes de céleri donne un pesto unique et puissant, parfait pour relever des plats simples. Ce pesto s’accorde parfaitement avec des plats de riz ou de pâtes, mais aussi en dip pour des crudités.

Ingrédients :

100 g de fanes de céleri

50 g de graines de courge

50 g de parmesan râpé (végétal ou non)

1 gousse d’ail

100 ml d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation :

Lavez et séchez les fanes de céleri. Dans un mixeur, ajoutez les fanes, les graines de courge, le parmesan, l’ail, le sel et le poivre. Mixez en versant l’huile d’olive progressivement jusqu’à obtenir une consistance crémeuse.

Pesto de fanes de brocoli

Ne jetez plus les fanes de brocoli ! Elles font un pesto délicieux qui surprendra vos convives. Ce pesto est délicieux avec des pâtes fraîches ou en tartinade sur des toasts.

Ingrédients :

100 g de fanes de brocoli

50 g de pistaches

50 g de pecorino râpé (végétal ou non)

1 gousse d’ail

100 ml d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation :

Lavez et séchez les fanes de brocoli. Dans un mixeur, mélangez les fanes, les pistaches, le pecorino, l’ail, le sel et le poivre. Mixez en ajoutant l’huile d’olive jusqu’à obtenir une texture homogène.

Qui aurait cru que les fanes de légumes pouvaient être si polyvalentes et délicieuses ? Avec ces recettes de pesto, vous pouvez non seulement réduire le gaspillage alimentaire, mais aussi ajouter une touche d’originalité et de saveur à vos plats quotidiens. N’hésitez plus, plongez-vous dans la préparation de ces pestos et régalez-vous tout en faisant un geste pour la planète !